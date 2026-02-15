Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 15.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 15.

Névnap

Kolos, Georgina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.26 Ft

CHF: 415.96 Ft

GBP: 436.17 Ft

USD: 319.39 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 14.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 32, 35, 58, 59

Joker: 946302

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 38 db

3-as találat: 3133 db

2-es találat: 86810 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39420 Ft

MOL: 3724 Ft

RICHTER: 11700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.16: Keleten is átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, de már hajnaltól nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Délutánig még előfordulhatnak naposabb körzetek. Kisebb havazás, nyugaton és délen vegyes halmazállapotú csapadék és eső is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet helyenként élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7, -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb.

2026.02.17: Erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd északnyugat, nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet és az ország északnyugati felén a nap is kisüthet. A keleti tájakon ugyanakkor végig borult maradhat az ég. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -5, +1, délután 3, 9 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. A szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.02.15)

Akciók

