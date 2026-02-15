2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
3 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 15.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 15.)

Pénzcentrum
2026. február 15. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 15.

Névnap

Kolos, Georgina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.26 Ft
CHF: 415.96 Ft
GBP: 436.17 Ft
USD: 319.39 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 14.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 32, 35, 58, 59
Joker: 946302

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 38 db
3-as találat: 3133 db
2-es találat: 86810 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39420 Ft
MOL: 3724 Ft
RICHTER: 11700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.16: Keleten is átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, de már hajnaltól nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Délutánig még előfordulhatnak naposabb körzetek. Kisebb havazás, nyugaton és délen vegyes halmazállapotú csapadék és eső is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet helyenként élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7, -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb.

2026.02.17: Erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd északnyugat, nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet és az ország északnyugati felén a nap is kisüthet. A keleti tájakon ugyanakkor végig borult maradhat az ég. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél többfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -5, +1, délután 3, 9 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. A szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.02.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
