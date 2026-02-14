Emelkedik a gépjárműadó mértéke 2026-ban: ennyivel kell többet fizetniük a magyar autósoknak

A gépjárműadó mértéke 2026-ban a tavalyi 4,3 százalékos inflációnak megfelelően emelkedik Magyarországon. Az adóemelés minden járműtípusra egységesen vonatkozik, a fizetendő összeg pedig továbbra is az autó teljesítményétől és korától függ - emlékeztet a vezess.hu.

Az inflációkövető gépjárműadó-rendszer következtében 2026-ban 4,3 százalékkal nő a fizetendő adó mértéke, igazodva a 2025-ös éves pénzromlás szintjéhez. A változás minden gépjárművet érint, típustól függetlenül.

A pontos adóösszeg kiszámításához a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online kalkulátora nyújt segítséget. A rendszer továbbra is sávos elven működik, figyelembe véve a jármű teljesítményét kilowattban és az életkorát, az idősebb járművekre kedvezőbb kilowattdíjat alkalmazva.

Az adó mértéke a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a következőképpen alakul:

a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 375 Ft/kW;

a gyártási évet követő 4–7. naptári évben 325 Ft/kW;

a gyártási évet követő 8–11. naptári évben 250 Ft/kW;

a gyártási évet követő 12–15. naptári évben 205 Ft/kW;

a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években pedig 150 Ft/kW.

Az éves adófizetési kötelezettség határideje április 15.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára továbbra is elérhető a pótlékmentes, öthavi részletfizetési lehetőség, amely jelentősen csökkentheti az egyszeri anyagi terhet.