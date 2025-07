Részleteket árult el Gulyás Gergely az Otthon Startról: ezt minden lakásvásárló magyarnak tudnia kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány legfrissebb döntéseiről számoltak be a szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvívő. A fő mondandó az új, Otthon Start program még részletesebb bemutatása volt. Ezek mellett elhangzott a Kormányinfón az új, 3 százalékos támogatott lakáshitel várható költségvetési hatásai, tisztázták a jogosultsági feltételeket, és beszéltek a támogatás más programokkal való kombinálhatóságáról is. Kiderült, hogy a költségvetési teher idén és jövőre még 50 milliárd forint alatt maradhat, de néhány éven belül 150 milliárd forintot is elérhet, ha sokan veszik igénybe. Emellett szó esett arról is, hogy a GDP 5 százalékát családtámogatásra fordítják, valamint hogy ingyenes öntözővizet biztosítanak a gazdáknak a szárazság elleni védekezés részeként.

