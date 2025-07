Brutál adósságspirálra figyelmeztet Pogátsa Zoltán: erre számíthatnak az Otthon Start program igénylői

Pogátsa Zoltán közgazdász szerint a kormány új, 3%-os kedvezményes lakáshitele csak felszíni megoldást kínál egy évtizedek óta súlyosbodó lakhatási válságra. A szakértő így fogalmazott: a lakásárak elszálltak, a bérek elmaradtak, és miközben egy teljes generáció záródott ki a piacról, a valódi okokat továbbra sem elemezzük – csupán gyors beavatkozásokkal próbáljuk orvosolni a tüneteket.

Az új kormányzati lakástámogatási program, amely 3%-os kamatozású kedvezményes hitelt kínál első otthon megvásárlására, jelentős társadalmi és gazdasági problémákra próbál választ adni – legalábbis a szándék szintjén. Pogátsa Zoltán közgazdász az ATV műsorában osztotta meg véleményét az új intézkedésről és a magyar lakáspiac évtizedes válságjelenségeiről.

Pogátsa szerint a kormány azzal a ténnyel próbál szembenézni, hogy az elmúlt 10–15 évben Magyarországon emelkedtek legnagyobb arányban a lakásárak az Európai Unión belül – miközben a bérek nem követték ezt a trendet. „Egy teljes generáció, a huszonévesek, akik most családalapításban gondolkodnának, egyszerűen kiárazódtak a lakásvásárlásból” – hangsúlyozta.

Az új hitelkonstrukció célja tehát az lenne, hogy a fiatalok ismét esélyhez jussanak az első otthon megszerzésére. Azonban Pogátsa úgy véli, hogy az eszköz korlátozott hatású:

Budapesten gyakorlatilag nem lehet mit kezdeni 50 millió forinttal – ami a program felső korlátja. Ez ma már sokszor csak egy lepukkant panelre elég.

Miért szálltak el az árak? Nincs kielégítő válasz

A közgazdász szerint továbbra sincs kielégítő magyarázat arra, miért pont Magyarországon szöktek így az egekbe az ingatlanárak. Bár a korábbi támogatási formák – mint a CSOK – keresletélénkítő hatása ismert, az árak emelkedése nincs arányban a jövedelmekkel. „Ez az ellentmondás szerintem nincs feloldva. Mentek fel az árak, miközben nincs érdemi fizetőképes kereslet mögöttük. Még a szakértők sem tudják pontosan, mi történik.”

Energetikai csapda: elavult otthonok és rezsiprobléma

Pogátsa arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakhatási válság nem csupán árkérdés. A magyar lakásállomány energetikai szempontból is rendkívül elavult. „A rezsicsökkentés azért vált szükségessé, mert az otthonok jelentős része olyan rossz állapotban van, hogy a fűtés-hűtés szó szerint az utcát melegíti.”

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: ez már tényleg a lakáskatasztrófa kezdete? Az energiaszegénység több millió embert érint itthon: rengeteg lakó nem tudja megfelelően fűteni otthonát, vagy túlfizeti az energiát az elavult rendszerek miatt

Kevés építkezés, strukturális hiányosságok

A szakértő emlékeztetett rá, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter szerint évi 50 ezer új lakásra lenne szükség a megújuláshoz – ehhez képest tavaly alig 9 ezret építettek. Még a legsikeresebb évben sem haladta meg a 25 ezret az új lakások száma. „Ezek hosszú távú, strukturális problémák. Ezért nem elég egy gyors fix.”

A hitelfelvétel semmire nem megoldás

Az új programmal kapcsolatban Pogátsa hangsúlyozta: habár a 3%-os kamat kedvezőnek tűnik, a hitelfelvétel tovább növelheti a lakosság eladósodottságát.

Mint fogalmazott:

Ez is csak hitel, miközben már most óriási a lakossági kitettség a hitelek terén

A közgazdász szerint a valódi megoldás nem a támogatási eszközök bővítése, hanem a bérszínvonal érdemi emelése lenne. Kiemelte: a lakásárak már közelítik a nyugati szintet, de a bérek messze elmaradnak. A hosszú távú, fenntartható megoldás az, ha a fizetések zárkóznak fel – ehhez viszont oktatási, egészségügyi és gazdaságszerkezeti reformok kellenének.

Pogátsa hiányolja a mélyreható elemzéseket, amelyek feltárnák, miért következett be ez a különösen gyors árrobbanás Magyarországon. „Mint az árstop esetében, most is a tünetet kezeljük – de nem értjük meg az okokat.”

Várható hatás: kisebb városokban lehet élénkülés

Végül azzal kapcsolatban, hogy a kedvezményes hitel újabb áremelkedést indíthat-e el, Pogátsa visszafogottan nyilatkozott: „Budapesten nem várok nagy hatást, egyszerűen túl alacsony a plafon. Talán kisebb városokban, Debrecenben, Szegeden – ahol az autóipari beruházások már most is felverték az árakat – lehet némi mozgás.”

