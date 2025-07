Indul a bírságszezon: nincs sok ideje annak, akinek kertes háza, telke van, súlyos pénzre büntethetnek

A tavalyi évben 75 millió forintnyi bírságot osztott ki a Nébih a parlagfüves területek tulajdonosainak - közölte a hatóság a Pénzcentrum kérdésére. Mint írták, a legnagyobb büntetés mértéke meghaladta a 2 millió forintot. Mutatjuk, hol és hogyan lehet bejelenteni, ha valaki burjánzó parlagfűvel találkozik a lakókörnyezetében.

Hazánkban minden nyáron komoly problémát okoz az allergiás emberek számára a parlagfű, ezért a hatóságok nagy gondot fordítanak az irtásukra. Mint ismert, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Vagyis a parlagfű elleni védekezési kötelezettség folyamatosan fennáll, hiszen a virágbimbók kialakulását kell megakadályozni, amihez a parlagfű fejlettségét folyamatosan szemmel kell tartani, és a megfelelő időben – a védekezés módjától függően általában több alkalommal is – el kell végezni a parlagfű irtást.

Magyarországon körülbelül 1,5 millióan szenvednek kifejezetten a parlagfű allergiájától. Ez azt jelenti, hogy a lakosság mintegy 20 %-a érzékeny erre a gyomnövényre. Összességében pedig nagyjából 3 millió allergiás él Magyarországon, és közülük több mint 1,5 millióan reagálnak a parlagfű pollenre.

A növény pollenje az egyik legerősebb allergén: már minimális mennyiség is komoly tüneteket válthat ki. A leggyakoribbak a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, torokkaparás, de súlyosabb esetben asztmás roham is jelentkezhet.

Az allergiás tünetek csökkentik a munkaképességet, rontják az életminőséget, és a nyári szabadságok idején is jelentősen befolyásolhatják a mindennapokat. Egy 2023-as felmérés szerint egy átlagos allergiás beteg évente akár több tízezer forintot is költhet gyógyszerekre és orvosi vizsgálatokra.

Aki érzékeny a pollenre, annak érdemes a parlagfű szezonban (általában július közepétől szeptember végéig):

beltéren tartani az ablakokat kora reggel és késő este,

gyakran porszívózni, szellőztetni napközben,

pollenszűrős klímát vagy légtisztítót használni,

gyógyszeresen védekezni (antihisztamin, orrspray stb.),

követni az országos pollenjelentést (pl. NNK, Meteo).

Milliós bírság járhat érte

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén az automatikusan kiszabható növényvédelmi bírság összege 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. A pontos összeg a terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől függ. Az eljárás ráadásul hatósági kaszálással is járhat, melynek költségeit szintén a tulajdonos viseli.

A NÉBIH, a Pénzcentrum számára elküldött adatok alapján, a tavalyi évben összesen 75 millió forintnyi bírságot szabott ki mulasztás miatt, miközben a legnagyobb büntetés értéke meghaladta a kétmillió forintot.

Mint írták, a parlagfű elleni védekezés a földhasználó felelőssége. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a földhasználók valóban eleget tettek-e a jogszabály által előírt kötelezettségüknek, és amennyiben legalább virágbimbós állapotú parlagfűvel fertőzött területet észlelnek, jegyzőkönyvet vesznek fel.

Ezt követően a hatóság csaknem minden felderített parlagfüves ingatlan esetében elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést. Ez alól csak azok a területek a kivételek, ahol a közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot nem haladja meg.

Ugyanakkor növényvédelmi bírság kiszabására – a közérdekű védekezés elrendelhetőségétől függetlenül – minden esetben sor kerül, hiszen, ha a földhasználó nem végezte el időben a parlagfű irtást, és a parlagfű elérte a virágbimbós állapotot, így a jogszabálysértés megvalósult. Az Éltv. 60. § (1) c) pontja pedig egyértelműen fogalmaz, növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki … a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja

– fogalmaztak.

Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt évekhez képest nagyobb problémát fog-e okozni, azt válaszolta a hatóság, hogy a parlagfű fejlődését az időjárás nagymértékben befolyásolja, ezért nem lehet előre megjósolni, hogyan is alakul a szezon.

Hosszú évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a parlagfűszezon júniusban kezdődik (ez a legvégső időpont amikor a védekezéseket el kell kezdeni) és egészen a fagyok beálltáig tart. Várhatóan nem alakul ez másként a 2025-ös évben sem, hiszen mostanra több vármegyében kis mennyiségben már a virágbimbós egyedek is megjelentek, pedig idén a hűvösebb tavaszi időjárásnak köszönhetően az intenzív növekedés időszaka csak a szokásosnál később indult meg. Tömeges virágzásra idén is augusztusban lehet számítani

– tették hozzá.

Hol kell bejelenteni a parlagfüves területet?

A legkisebb büntetési tételre azok számíthatnak, akiknek belterületen van 50 négyzetméternél kisebb földterületük – ebben az esetben a büntetés 15 ezer forint. Az 50-200 négyzetméter közötti földek esetében 15 és 50 ezer, a 200-1000 ezer négyzet közöttiek esetében pedig 50 és 100 ezer forint közötti büntetés szabható ki. Az ennél is nagyobb, ám 1 hektárnál kisebb földekre már 100 ezer és 750 ezer forint közötti büntetési tételre is számíthatunk, ám ha a föld mérete az 1 hektárt is meghaladja, akkor akár 5 millió forint is lehet a bírság maximális összege.

Más a helyzet akkor, ha a gyomos telek külterületen helyezkedik el – a büntetési tételek hasonlóak, ugyanakkor csak nagyobb földterületek után kerülnek kiszabásra:

1 hektár alatt 15 ezer – 50 ezer forint,

1 hektár vagy nagyobb, de 5 hektárnál kisebb földnél 50 ezertől 150 ezer forint,

5 hektár vagy nagyobb, de 10 hektárnál kisebb földnél 150 ezertől 225 ezer forint,

10 hektár vagy nagyobb, de 30 hektárnál kisebb földnél 225 ezertől 1 millió forint,

30 hektár vagy nagyobb, de 50 hektárnál kisebb földnél 1 milliótól 2 millió forint,

50 hektár vagy nagyobb, de 100 hektárnál kisebb földnél 2 milliótól 3,75 millió forint,

100 hektár vagy nagyobb földnél pedig 3,75 milliótól 5 millió forintig terjedhet a büntetési tétel nagysága.

Tehát a tavalyi legnagyobb büntetési tételnél 50 és 100 hektár közötti területen találtak parlagfüvet a hatóságok. Aki burjánzó parlagfüvet lát, az a Nébih honlapján elérhető tájékoztatást szerint bejelentést tehet. Külterületi telek esetén

a megyei kormányhivatalok járási földhivatalainál,

a kormányablakoknál,

a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályainál,

vagy Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatán (elektronikus úton),

míg belterületen

önkormányzatoknál

megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályainál,

kormányablakoknál,

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatán (elektronikus úton) tehetünk bejelentést, ha valahol burjánzik a gyom.

A bejelentést személyesen, telefonon, levélben és elektronikus úton is megtehetjük.