Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2025-ben: így spórolnak százezreket a szálláson főszezonban

A mobilházas nyaralás mára valódi alternatívává vált a klasszikus szállodai vagy apartmanos pihenéssel szemben. A természetközeli, mégis kényelmes szálláshelyek különösen vonzók családok, baráti társaságok és párok számára is. Ráadásul sok esetben olcsóbbak, mint a hagyományos szállások – főleg főszezonban. Cikkünkben három népszerű úti célnál vizsgáljuk meg az árakat és lehetőségeket: Magyarországon, Horvátországban és Olaszországban. Kiderül, hol mennyibe kerül egy éjszaka vagy egy hét a mobilházban, és mit kapunk ezért a pénzünkért.

Három ország árait vizsgálunk meg: Magyarországot, Horvátországot és Olaszországot – nem véletlenül, hiszen a magyarok legnagyobb része ezekbe az úti célokba utazik nyáron. Belföldön a Balaton és a Tisza-tó a legnépszerűbb, míg külföldön az Adriai-tenger partjai és az olasz tengerpart vonzzák a legtöbb hazai turistát.

Magyarország – Balaton, Tisza-tó

A mobilházak itthon is egyre elterjedtebbek, különösen a vízparti kempingekben. A Balatonnál például Alsóörsön 4–6 fős mobilházakat kínálnak, 32 ezer - 56 ezer forint/éj áron, típustól függően. A klíma használata általában feláras, de a házak jól felszereltek: konyha, fürdő, terasz, kerti bútorok is vannak.

A Tisza-tónál, Sarudon a KalandPart mobilházai 6–7 főre kínálnak szállást, Shelbox és Adria típusú házakban, amelyekhez vízparti terület is tartozik. Az árak itt jellemzően 60–90 euró/éj között mozognak, 24 ezer és 36 ezer forint, és a környezet csendesebb, mint a Balatonnál.

Más tóparti településeken – például Desedánál vagy a Vadása-tónál – szintén találni mobilházakat, de ezek kínálata még korlátozottabb, és gyakran egyedi ajánlat alapján foglalhatók.

Horvátország – Adriai part, kempingek, tengerközeli mobilházak

Horvátországban a mobilházak szinte minden tengerparti kempingben megtalálhatók. A kínálat rendkívül széles, az árak pedig a szezon és a felszereltség függvényében változnak:

Előszezonban (május–június): 60–90 euró/éj, azaz 24 ezer - 36 ezer forint

Főszezonban (július–augusztus): 130–200 euró/éj, azaz 52 ezer - 80 ezer forint

A mobilházak általában 4–6 főre vannak kialakítva, légkondicionáltak, saját terasszal, konyhával, fürdőszobával. A legtöbb helyen idegenforgalmi adó, kaució és szervizdíj is fizetendő, ami további 50–100 euróval növelheti a költségeket.

Zadarban a Falkensteiner Premium Camping házai 140–190 euróba kerülnek éjszakánként, míg Krk szigetén a Ježevac kempingben hasonló árakkal számolhatunk. Poreč és Rovinj kempingjeiben 110–180 euró között alakulnak az árak, típustól és időszaktól függően. Fontos tudni, hogy az idegenforgalmi adó, szervizdíj és kaució külön fizetendő, ami hozzáadódhat a végösszeghez.

Olaszország – Jesolo, Caorle, Lido di Spina, Garda-tó

Olaszországban a mobilházas nyaralás különösen népszerű a tengerparti kempingekben. A magyar turisták körében Jesolo, Caorle és a Garda-tó a legkedveltebb célpontok. A mobilházak itt is jól felszereltek, és gyakran közvetlenül a tengerparton találhatók.

Előszezonban: 95 000–150 000 Ft/hét

Főszezonban: 350 000–460 000 Ft/hét

Az árak 5 főre és 7 éjszakára vonatkoznak, és tartalmazzák a mobilház bérleti díját, parkolást, rezsit. A helyszínen általában idegenforgalmi adó, medencehasználati díj és kaució is fizetendő.

Olaszországban a mobilházas ajánlatok különösen népszerűek Jesolo, Caorle és a Garda-tó környékén. Ezeken a helyeken a mobilházak heti ára 350 000 és 460 000 forint között mozog főszezonban. Jesolo Waikiki kempingje például jól felszerelt mobilházakat kínál homokos part közelében, míg a Garda-tónál a Bella Italia kemping tóparti élményt biztosít medencékkel és éttermekkel.

A mobilházak ára jellemzően kedvezőbb, mint a szállodai szobáké vagy apartmanoké, különösen, ha több főre foglalunk. A kempingek szolgáltatásai (strand, medence, sportpályák, animáció) gyakran benne vannak az árban, így a mobilházas nyaralás költséghatékony és élménydús alternatíva lehet.

Nem csak nyaraló, otthon is

Átalakulóban a hazai turizmus, ahogyan nemzetközi szinten is megfigyelhetőek változások. A nagy, zsúfolt szállodák helyett egyre többen választanak inkább kicsi, eldugott, természetközeli szálláshelyeket. A szállásadók pedig már nem feltétlen a nagycsaládos célközönség igényeit szeretnék kielégíteni, egyre többen inkább kínálnak kétszemélyes, páros pihenési lehetőségeket.

A modern mobilházak már nemcsak nyaralóként, hanem állandó lakóhelyként is megállják a helyüket: jól szigeteltek, energiatakarékosak, és akár home office célra is alkalmasak.

A mobilházak térnyerése mögött tehát nemcsak az ár, hanem a rugalmasság és a természetközeli életforma iránti igény is áll. Egyre több gyártó kínál kulcsrakész, hőszigetelt modelleket, amelyek akár üzleti célra – például szálláshely-szolgáltatásként – is hasznosíthatók. Ez a trend jól mutatja, hogy a mobilház már nem kompromisszum, hanem tudatos választás lehet több életszakaszban is.