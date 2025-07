Simán beüthet a háztulajok nyári rémálma a hétvégén: súlyos milliókba fájhat, ha nem figyelnek

Ha nyár, akkor előkerül a grill és a bogrács. A tűzgyújtás ugyan magánterületen nem engedélyköteles, erre nem vonatkozik a tűzgyújtási tilalom, de számos biztonsági szabályt be kell tartani. A szél, a forró parázs, a lecsöpögő zsír vagy a rosszul használt gázpalack is komoly baleset forrása lehet. A Katasztrófavédelem hasznos tanácsokat adott, hogy ne váljon tragédiává a nyári sütögetés.

Nyáron előkerülnek a grillek, bográcsok, BBQ kemencék és szmókerek – a szabadtéri főzés fénykora ez. A kertben szinte bármikor szabad a pálya, tűzgyújtási tilalomtól függetlenül mindenki kedvére grillezhet, sütögethet, ezt nem kell előre bejelenteni a katasztrófavédelemnek. De bizonyos biztonsági szabályokat így is érdemes betartani, hogy elkerüljük a bajt - hiszen ha kigyullad a házunk, nyaralónk akkor az akár milliós károk lehetnek a legkisebb bajunk, az ingatlanokkal ellentétben az elvesztett emberéleteket nem lehet újjáépíteni.

Mielőtt bővebben belemennénk, azt is érdemes megjegyezni, hogy közterületen csak kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet gyújtani, és ott is csak akkor, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. A szabályszegők komoly bírságra számíthatnak.

De visszatérve a kerti sütés-főzésre: az első és legfontosabb, hogy ha végeztünk a sütögetéssel, a tüzet mindig alaposan oltsuk el, a még izzó parazsakat pedig néhány centi földdel takarjuk be – így előzzük meg a későbbi felizzást és az erdőtüzeket – figyelmeztetetett a Pénzcentrum megkeresésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kiemelték, érdemes odafigyelni az erős szélre is. Egy hirtelen széllökés messzire viheti a parazsat, vagy akár egy éghető kerti díszt, szalvétát is belerepíthet a tűzbe. Ezért fontos, hogy mindig legyen kéznél oltóanyag (víz, porral oltó), és ha szelesre fordul az idő, inkább halasszuk el a főzést.

Fontos, hogy a grill ne legyen túl közel a házhoz, az éghető anyagokat pedig egy-két méterrel távolabb helyezzük a tűztől, grilltől, kemencétől. Így sem a sugárzó hő, sem az esetlegesen kifröccsenő zsír nem fog bajt okozni.

Ugyanis, ha a grillezett étel zsírja, olajos páca lecsöpög, az izzó parázs hirtelen lánggal kezd el égni. Ezért a legjobb, ha a grill fölött nincs semmi, ami meggyulladhat, így a lecsöpögő zsír miatt keletkező láng nem fog belekapni a napernyőbe, vagy a terasz tetejébe. Ha pedig véletlenül felborulna a grill, gyorsan oltsuk el a keletkezett tüzet, a faszenet, brikettet, pelletet pedig hűtsük le vízzel.

Óvatosan a gázzal!

Ahogy azt a Katasztrófavédelem is jelezte, sokan már nem tűzifával, hanem gázüzemű készülékekkel bográcsoznak. Ez kényelmesebb, de nem veszélytelen.

Fontos, hogy csak hivatalos, pentánálló gumitömlőket és tömítéseket használjunk, amelyeket szakboltban vásárolunk - nem piacon vagy kétes eredetű forrásból.

A tömítéseket időnként cserélni kell, és ha nem értünk hozzá, bízzuk szakemberre a beszerelést vagy karbantartást. Gázcsere közben tilos dohányozni, vagy bármilyen nyílt lángot használni. Palackot csak kikapcsolt készüléknél szabad cserélni. A főzéshez pedig mindig a gyártó által előírt nyomáscsökkentőt kell alkalmazni – a házi barkácsmegoldások súlyos baleseteket okozhatnak.

Ha palackcserét végeztünk, vagy szivárgásra gyanakszunk, egyszerűen ellenőrizhetjük a csatlakozást: kenjünk szappanos vagy mosogatószeres vizet a tömlőre és a csatlakozási pontokra. Buborék = szivárgás. Soha – ismételjük: soha – ne öngyújtóval próbáljuk megkeresni a szivárgás helyét. Volt már ilyen eset – robbanás lett a vége

- fogalmaztak. Használat után mindig zárjuk el a palack szelepét, ha pedig hosszabb ideig nem használjuk, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és tegyük fel a védőkupakot. A gázpalackot kizárólag hivatalos forrásból vásároljuk. Csak olyat vegyünk, amely ép szeleppel és zárófóliával van ellátva – emelte ki a hatóság. A palack ne legyen 40 Celsius-foknál melegebb helyen, mert a meleg hatására nő benne a nyomás, ami robbanáshoz vezethet!

Grillezés társasházban? Csak óvatosan!

Arra a kérdésünkre, hogy társasházi erkélyen is lehet-e grillezni, azt felelték, igen, de csak bizonyos feltételekkel. Gázpalackos grillező vagy gázzsámoly használata tilos az erkélyen, ahogy faszenes vagy brikettes készülékeké is. Ezek tűzveszélyesek, és jelentős füsttel is járhatnak, ami zavarhatja a szomszédokat.

A legbiztonságosabb megoldás az elektromos grill. Mielőtt nekiállnánk, nézzük meg a társasház házirendjét, nem tiltja-e a főzőcskézést az erkélyen.

Ha faszenes grillezőt használunk, soha ne használjunk benzint, gázolajat vagy hígítót a begyújtáshoz. Ezek nemcsak balesetveszélyesek, de mérgező gázokat is kibocsátanak, amelyek rontják az étel ízét, sőt az egészségre is ártalmasak. Használjunk helyette grillgyújtó folyadékot, begyújtókockát vagy gyújtóháncsot – ezek biztonságosabbak és a szabályoknak is megfelelnek – emelte ki a Katasztrófavédelem.