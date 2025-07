Durván megkavarhatja a lakáspiacot a 3%-os lakáshitel: egekbe lökheti az árakat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mint arról tegnap beszámoltunk, új, 3%-os lakáshitelt vezetnek be első lakásvásárlóknak, és elvileg bárki és bárhol igényelheti majd. Első gyorselemzésünkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az intézkedés, mint például anno a CSOK is, az árszínvonal emelkedését hozhatja a kaáspiacon. Az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke pedig abban bízik, hogy az intézkedés az építőipar mikro-, kis- és középvállalkozásit hozzák helyzetbe 2025 második felében és várhatóan 2026-ban is. Az alábbiakban pedig a Bankmonitor elemzői juttaták el a Pénzcentrumnak gyorselemzésüket. Lássuk, mire számítanak!

