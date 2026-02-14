2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
12 °C Budapest
Budapest, 2026. január 1.A fõváros elsõ újévi babája, Jónás Liza anyjával, Jónás Renátával a Budapesti Jahn Ferenc Kórház és Rendelõintézet szülészeti osztályán 2026. január 1-jén. A kislány éjfél után négy perccel születe
Egészség

Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk

Nagy Béla Ádám
2026. február 14. 12:59

Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik. Ugyanakkor az ország népessége folyamatosan csöken, 2025 végére már kevesebb mint 9,5 millióan voltunk az országban.

Legfrissebb OECD-adatok szerint világszerte nő a házasságon kívül született gyermekek aránya. A szám erősen eltér országonként: vannak olyan államok, ahol gyakoribb az élettársi kapcsolatból születés, mint másutt, és ez társadalmi, kulturális és jogi tényezők kombinációja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2024-es adatok alapján Kolumbiában a legmagasabb (87 százalékos) arányt mérik házasságon kívül született gyermekekből, vagyis tízből több mint nyolc gyermek nem házasságban jön világra. A dél-amerikai országot Chile (78,1%) és Costa Rica (74%) követi. Mexikóban is erősen, 73,7 százalékon alakul ez az arány.

  • Európában első helyen Izland áll 69,4 százalékkal, Norvégia 61,2-vel, Bulgária 59,7-tel és Portugália 59,5-tel követi.
  • Magyarországon a házasságon kívül született gyermekek aránya 24,4 százalék – tehát a negyedét sem éri el például a skandináv vagy latin-amerikai országok szintjének.

A házasságon kívül született gyermekek aránya azt mutatja, hogy az adott évben hány százalékban regisztrálták házasságban nem élő szülők gyermekeként a frissen világra jött csecsemőket. Ez nem feltétlenül jelzi a házasság intézményének „romlását”, hanem inkább a párkapcsolati formák változását, a jogi, kulturális és társadalmi normák átalakulását.

Európában szerte a skandináv országoktól egészen Franciaországig vagy Spanyolországig magas, 50-60 százalék körüli vagy afeletti arányok jellemzők. A térségben például Szlovénia 56,5-öt, Dánia 54,7-et, Észtország 53,8-at és Belgium 52,4-et mér. Magyarország ezzel szemben alacsonyabb értéket mutat, hasonló szinten mint Ciprus (21,2%) vagy Görögország (9,7%)

Globális különbségek

A különbségek mögött több tényező áll. A skandináv országokban évtizedek óta erős az élettársi kapcsolatok társadalmi elfogadottsága, és a gyermekek jogi helyzete nem függ a szülők házassági státuszától. Itt az élettársi kapcsolat vagy együttélés sok családformában természetes.

Ezzel szemben Dél-Európában, a hagyományosabb családi normák miatt arányaiban még mindig kevesebb a házasságon kívül született gyermek. Ugyanez látszik Magyarországon is, ahol a házasság intézménye erősebb kulturális szereppel bír, és alacsonyabb a „nem házasságban születők” aránya.

A mediterrán és ázsiai országokban – például Japánban (2,4%), Törökországban (3,1%) vagy Dél-Koreában (4,7%) – a házasságon kívüli születések még mindig nagyon ritkák a társadalmi elvárások és a családmodell miatt. A házasságon kívül született gyermekek aránya mögött nemcsak családi preferenciák állnak, hanem munka- és lakhatási támogatások, adórendszer, társadalombiztosítási ellátások és társadalmi normák is formálják a döntéseket - mutatott rá az OECD kutatása. 

Mi a helyzet a térségünkkel?

A kelet-közép-európai országok között jelentős eltérések látszanak a házasságon kívül született gyermekek arányában. A legmagasabb értéket Bulgária mutatja 59,7 százalékkal, ezt Szlovénia 56,5 és Észtország 53,8 százalékkal követi. Ezekben az országokban már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek. A cseh arány is közelíti az 50 százalékot, 47,1 százalékkal, ami azt jelzi, hogy a házasság nem meghatározó feltétele a gyermekvállalásnak.

A középmezőnybe tartozik Szlovákia 41,6, Lettország 37,3 és Románia 33,9 százalékkal. Ezekben az országokban még mindig többségben vannak a házasságban született gyermekek, de az élettársi kapcsolatban vállalt gyermekek aránya már számottevő.

Lengyelország 28,7, Litvánia 27,3, Horvátország 26,1 és Magyarország 24,4 százalékkal a régió alsó harmadában helyezkedik el. Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy négy gyermekből nagyjából egy születik házasságon kívül, ami érdemben alacsonyabb a régiós csúcsértékeknél.

Kezd visszaesni a házasságkötések száma

2015-ben 46 137 házasságot kötöttek, ami már emelkedést jelentett az előző évekhez képest. A növekedés 2019–2021 között tetőzött: 2019-ben 65 268, 2020-ban 67 095, 2021-ben pedig 72 030 házasságkötést regisztrált a KSH. Ez történelmi csúcsot jelentett a rendszerváltás utáni időszakban, az ezer lakosra jutó arányszám 7,5-re emelkedett 2021-ben.

2022-től viszont visszaesés indult. 2022-ben 63 967, 2023-ban 50 139, 2024-ben pedig 46 561 házasságkötés történt. Az ezer lakosra jutó arány 2024-re 4,9-re csökkent, ami már közelebb áll a 2015 körüli szinthez.

A friss adatok szerint 2025-ben a házasságkötések száma ezzel szemben megtörte a korábbi csökkenő trendet: 2025-ben mintegy 46 600 pár házasodott össze, kismértékben többen, mint egy évvel korábban. Az év elején és a nyári hónapokban visszaesés volt tapasztalható, az őszi–téli időszakban viszont számottevő növekedés következett be. Éves átlagban ezer lakosra 4,9 házasságkötés jutott.

A válások száma ezzel párhuzamosan mérséklődött. 2015-ben 20 578 válást jegyeztek fel, 2020-ra ez 15 234-re csökkent, ami az időszak legalacsonyabb értéke volt. 2021 után enyhe emelkedés látszik, de a 2023–2024-es adatok, 17–18 ezer körüli esetszámmal, még mindig alacsonyabbak a 2010-es évek elején mért szinteknél.

A házasság több lett, a népesség nem

A 2015 után bevezetett és kibővített támogatások, különösen a CSOK és a 2019-ben indult Babaváró hitel, döntően házassághoz kötöttek. A Babavárót kizárólag házaspárok igényelhetik, és a kedvezmények megtartása is a gyermek megszületéséhez kapcsolódik. A CSOK klasszikus formája szintén házasságot feltételezett a vállalt gyermekek esetében. Ez erős pénzügyi ösztönzőt jelentett arra, hogy a párok a gyermekvállalás előtt házasságot kössenek - ez az adatokban is meglátszik.

Viszont a Babaváró 2025-ben már gyengébben muzsikált: az MNB adatai szerint a tavalyi év első 11 hónapjában majdnem 9 százalékkal kevesebbet folyósítottak belőle a bankok mint egy évvel korábban.

A KSH adatai szerint a 2010-es évek közepén fordult meg a korábbi trend: a házasságkötések száma jelentősen emelkedett, miközben a házasságon kívüli születések aránya csökkenni kezdett. A Babaváró bevezetése után a házasságkötések száma történelmi csúcsot ért el 2019–2021 között. Több elemzés arra jutott, hogy a Babaváró látványosabban hatott a születési időzítésre, mint a korábbi lakástámogatási elemek.

Bár a házasságok száma növekszik, az ország népessége jelentősen zsugorodott a KSH adatai szerint. Magyarország népessége az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent. 2015-ben még közel 9,85 millió fő élt az országban, 2023-ra a lakosságszám 9,6 millió alá mérséklődött.

A KSH előzetes adatai szerint 2025 decemberében továbbra is jelentős volt a természetes fogyás: 6020 születésre 10 811 halálozás jutott, bár mindkét mutató csökkent az előző évhez képest. A születések 4,9, a halálozások 7,8 százalékkal estek vissza, miközben a házasságkötések száma látványosan, 13 százalékkal nőtt. A természetes fogyás mérséklődött, ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,4 halálozás jutott.

Az egész évet tekintve 2025-ben mintegy 72 ezer gyermek született, ami 7,1 százalékos csökkenés 2024-hez képest, a termékenységi mutatók pedig tovább romlottak. A halálozások száma ugyanakkor 2,6 százalékkal mérséklődött, de a természetes fogyás így is meghaladta az egy évvel korábbit.

A népességcsökkenést a pozitív nemzetközi vándorlási egyenleg csak részben ellensúlyozta, így Magyarország lakónépessége 2025 végén 9,489 millió főre becsülhető.

A csökkenés elsődleges oka a tartós természetes fogyás. Az elmúlt években minden évben jóval több halálozás történt, mint ahány gyermek született. A teljes termékenységi arányszám a 2010-es évek második felében emelkedett ugyan, de tartósan nem érte el a népességszinten tartáshoz szükséges 2,1-es értéket, és az utóbbi években ismét mérséklődött. A folyamatot az elvándorlás is erősíti, különösen a fiatal, munkaképes korú rétegek körében. Ennek következménye az elöregedés gyorsulása: nő az idősek aránya, miközben a gyermek- és aktív korú népesség súlya csökken.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Erről ne maradj le!
