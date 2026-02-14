Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája

Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen csökkent. Egy év alatt a tejföl, a vaj vagy épp a tej több mint 25-30 százalékkal lett olcsóbb, de már egyetlen hónap is elég volt ahhoz, hogy például a marhahús, a káposzta vagy egyes ruházati termékek ára 5-7 százalékkal mérséklődjön.

Ahogy arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, hiába volt éves alapon 2,1 százalékos az átlagos infláció, bőven akadtak olyan termékek, amiknek az ára ennek a sokszorosával emelkedett. Elég ha csak a kakaóporra, csokira vagy az uborkára gondolunk.

Az inflációnak azonban nemcsak vesztesei vannak: az elmúlt egy évben több termék ára is csökkent. Ezeket különösen érdemes számba venni, hiszen egy tudatos bevásárlás során komoly megtakarítást jelenthet, ha a dráguló árucikkek helyett az éppen olcsóbbá váló termékeket választjuk.

Spórolás a következő szinten

Ahogy az adatokból látjuk, a legnagyobb árcsökkenést a 20 százalékos zsírtartalmú tejföl produkálta: kilónkénti ára 2 210 forintról 1 440 forintra esett vissza, ami közel 35 százalékos mérséklődést jelent. Hasonló mértékben lett olcsóbb a tejes margarin és a gyümölcsjoghurt is, mindkettő több mint 30 százalékkal került kevesebbe egy év alatt.

A tejtermékek körében ráadásul további versenyzőket is találunk, a vaj ára közel 31 százalékkal csökkent, az ESL és az UHT 2,8 százalékos tej több mint 25 százalékkal lett olcsóbb, miközben az 1,5 százalékos ESL tej ára is 23 százalékkal esett vissza. Sőt, a magyarok kedvence, a trappista sajt kilónkénti ára 3 440 forintról 2 860 forintra mérséklődött, ami közel 17 százalékos csökkenés.

Fontos azt is kiemelni, hogy bizonyos hús- és húskészítményeknél is erős áresést látni. A párizsi felvágott ára több mint 26 százalékkal, a rövidkarajé 15 százalékkal csökkent, miközben a sertészsír ára is 26 százalékkal lett alacsonyabb. Emlékezzünk a marha, csirke, pulyka mind drágább lett az elmúlt évben, ezért a húsokat tekintve a sertés igazán jó spórolási lehetőség.

Külön érdekesség, hogy az olcsósági listán zöldségeket is lehet találni, így például a fejes káposzta és a kései burgonya ára 17-21 százalékkal mérséklődött. Ugyanakkor nem csak élelmiszereknél történt korrekci. A folyékony szappan és a koncentrált mosogatószer ára egyaránt mintegy 23-24 százalékkal csökkent, míg a tusfürdő több mint 16 százalékkal kerül kevesebbe, mint egy évvel korábban.

Egy hónap alatt is történtek árcsökkenések

Miközben havi alapon (2025. december-2026. január) mindössze 0,3 százalékos volt az átlagos drágulás, több termék ára érdemben csökkent decemberhez képest. A legnagyobb mérséklődést a női, vékony akril pulóvereknél mérték, ugyanis az ár 8 990 forintról 8 340 forintra esett vissza, ami 7,2 százalékos csökkenés. A szintetikus takarók ára több mint 6 százalékkal lett alacsonyabb, míg a marhahús rostélyos ára közel 6 százalékkal mérséklődött.

Az élelmiszerek közül a fejes káposzta, a vöröshagyma és a sárgarépa ára 4-6 százalék közötti mértékben csökkent, a 20 százalékos zsírtartalmú tejföl pedig 4,6 százalékkal lett olcsóbb. A macskaeledel ára szintén több mint 4 százalékkal esett vissza.

Ugyanakkor nemcsak a bolti termékeknél, hanem a szolgáltatásoknál is volt némi árkorrekció. Egy hétvégi apartman ára 4,6 százalékkal, míg egy háromcsillagos szállodai szoba díja pedig 4,3 százalékkal mérséklődött egy hónap alatt.