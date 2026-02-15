Rangadók, derbik, nagy gólok? Izgalmas vasárnap vár a futballrajongókra

A február közepi hétvége zárónapján nem fognak unatkozni a szurkolók: Európa négy nagy bajnokságában, az olasz, spanyol, német és francia élvonalban is rangadók és forró hangulatú derbik várják a futballrajongókat, a kora délutáni kezdésektől egészen az esti zárómeccsekig.

A vasárnap különlegességét az adja, hogy több klasszikus párharcot is láthatunk. A Serie A-ban az örök riválisok, a Napoli és az AS Roma csapnak össze, míg Spanyolországban a valenciai derbi ígérkezik a nap egyik legforróbb hangulatú találkozójának.

A tabella középmezőnyének és alsóházának csapatai sem pihenhetnek: mindenhol fontos pontokért zajlik a küzdelem, ahogy közeledünk a szezon hajrájához. A francia élvonalban pedig a Lyon parádés sorozata kerül reflektorfénybe.

Serie A | Olaszország

A nap vitathatatlanul legrangosabb olasz összecsapását este rendezik, amikor a Napoli saját közönsége előtt fogadja az AS Romát. A nápolyiak három győzelemmel a hátuk mögött magabiztosan várják a találkozót, és hazai pályán szeretnék folytatni jó sorozatukat.

A Roma sincs rossz formában: a fővárosiak az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, így felkészülten érkeznek a Diego Armando Maradona Stadionba. A két gárda rivalizálása évtizedekre nyúlik vissza, és ezúttal is óriási a tét a tabellán elfoglalt pozíciók szempontjából.

Korábban, a késő délutáni órákban a Torino a Bolognát látja vendégül. A hazaiak formája felemás: legutóbb nyerni tudtak, előtte viszont sorozatban három vereséget szenvedtek. A Bologna sem dicsekedhet stabil teljesítménnyel, négy egymást követő vereséggel érkezik Torinóba, így mindkét csapatnak égető szüksége van a pontszerzésre.

A déli nyitányon az Udinese a Sassuolót fogadja, ahol két, viszonylag hasonló formát mutató együttes találkozik. Mindkét gárda az utóbbi időszakban váltakozó eredményeket produkált, így nyílt és izgalmas mérkőzésre van kilátás.

A többi olasz összecsapás a kora délutáni sávban:

La Liga | Spanyolország

Spanyolországban a valenciai derbi emeli a hőfokot: a Levante a Valencia CF-et fogadja a város megosztott szurkolótábora előtt. Az őszi fordulóban a Valencia minimális különbséggel nyert, így a Levante számára a visszavágás lehetősége plusz motivációt jelent. Mindkét csapat hullámzó formában van: a Valencia az utóbbi időben két győzelmet is begyűjtött, míg a Levante teljesítménye rapszodikusabb.

A Rayo Vallecano az Atletico Madridot látja vendégül a Vallecas stadionban, ahol mindig különleges a hangulat a fővárosi rivális ellen. Az Atletico ősszel szoros meccsen, 3-2-re győzött, de a Rayo saját közönsége előtt mindig veszélyes ellenfél. Diego Simeone csapata vegyes eredménysorral érkezik, így a hazaiak bízhatnak abban, hogy pontot vagy pontokat szerezhetnek.

Az esti zárómeccsen a Mallorca a Real Betist fogadja. A Betis az őszi mérkőzésen magabiztos, 3-0-s sikert aratott, de azóta mindkét együttes sokat változott. A sevillaiak most remek győzelmi sorozattal érkeznek a szigetre, és ezt szeretnék tovább nyújtani.

További spanyol meccs a délutáni programban:

Bundesliga | Németország

A német élvonal vasárnapi programjának kiemelkedő találkozóján az RB Leipzig a Wolfsburgot fogadja. A lipcseiek hazai pályán szeretnék megerősíteni pozíciójukat, az őszi összecsapáson pedig idegenben is 1-0-ra nyerni tudtak. A Wolfsburg ingadozó teljesítményt nyújt, legutóbbi győzelmük azonban önbizalmat adhat a vendégeknek.

A másik német meccsen az Augsburg a Heidenheimot várja. Az Augsburg két győzelemmel hangolt erre a találkozóra, míg a Heidenheim legutóbbi négy meccsén nem tudott nyerni. Az őszi mérkőzésen a Heidenheim otthon 2-1-re győzött, így az Augsburg most hazai pályán készül visszavágóra.

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokságban minden szem a Lyonra szegeződik, amely elképesztő, öt győzelemből álló sorozattal készül az OGC Nice elleni meccsre. Az Olympique Lyon jelenleg az idény egyik legjobb formában lévő csapata, míg a nizzaiak gyengélkednek: legutóbbi meccseiken egyetlen győzelem mellett több vereség és döntetlen született. Ősszel a Nice hazai pályán 3-2-re legyőzte a Lyont, azóta azonban a két gárda formája ellentétes irányba mozdult el.

A Lorient az Angers-t fogadja egy olyan meccsen, ahol mindkét csapat győzelemmel szeretné folytatni szereplését. A Lorient az elmúlt időszakban három sikert is begyűjtött, míg az Angers az őszi egymás elleni találkozót 2-0-ra nyerte.

A többi francia találkozó:

Akkor most mit nézzek?

A vasárnapi kínálatból mindenképpen érdemes kiemelni a Napoli - Roma rangadót, amely a nap csúcspontja lehet a Serie A-rajongók számára.

A valenciai derbi a spanyol futball szerelmeseinek kötelező program, míg a Lyon győzelmi szériája önmagában is kuriózum – nagy kérdés, meddig tudják megőrizni remek formájukat.

A német bajnokságból a Leipzig meccse emelkedik ki, ahol a hazai pálya előnye döntő tényező lehet.

Akik több mérkőzést is szeretnének végignézni, azoknak érdemes a délutánt a La Liga 14:00-s meccsével kezdeni, majd átkapcsolni a 15:00-kor kezdődő olasz vagy francia találkozók valamelyikére.

A késő délutáni sávban a Torino - Bologna (18:00) és a Levante - Valencia derbi (18:30) kínál alternatívát.

Ezt követően a két esti rangadó, a Lyon - Nice (20:45) és a Napoli - Roma (20:45) közül választhatnak a nézők – vagy a leglelkesebbek akár képernyőosztással mindkettőt egyszerre is figyelemmel kísérhetik.