Olaj lehet a tűzre Orbánék új, kedvezményes lakáshitele: égbe lökhetik vele az ingatlanárakat

Orbán Viktor bejelentette: 3 százalékos kamatozású, kedvezményes hitel jár majd mindenkinek, aki első lakását vásárolná meg - "bárkinek, bárhol". A lépés első ránézésre segítheti a fiatalokat a lakáshoz jutásban, valójában azonban komoly árfelhajtó hatása lehet.

Orbán Viktor legfrissebb bejelentése szerint 3 százalékos kamatozású, kedvezményes lakáshitel jár majd azoknak, akik az első lakásukat vagy házukat szeretnék megvásárolni. "Bárkinek, bárhol, lakásra, házra." Mint elmonta, legfeljebb 50 millió forintos, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kaphatnak azok, akik első otthonukat vásárolják – korhatár és földrajzi megkötés nélkül. Az új támogatás már 10 százalékos önerővel is elérhető, és akár 25 évre is felvehető. (Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy vélhetően kizárólag magyar állampolgárok élhetnek majd a lehetőséggel és magyarországi ingatlant lehet így vásárolni.)

Az ajánlat azt jelenti, hogy az éintettek a jelenleg piaci kamatok kevesebb mint feléért vehetnek fel lakáshitelt. Ez elsőre nagyszerű hírnek tűnik a fiatal vásárlók számára, azonban a magyar lakáspiac egészére nézve ez az intézkedés árfelhajtó hatással járhat. Röviden megpróbálom levezetni, hogy miért.

Több pénz = drágább lakás

Nos, legfőképpen azért, mert nem elsősorban azokat segíti, akik eddig teljesen ki voltak zárva a lakásvásárlásból, hanem azok fizetőképességét növeli meg jelentősen, akik már eddig is közel voltak az első vásárláshoz.

A hitelre történő lakásvásárláshoz az önerő megléte (az ingatlan értékének 20-30%-a általában a minimum, bankja és egyedi ajánlata válogatja) csak a mínusz egyedik lépés, aki eddig nem tudta valahogy összeszedni a szükséges összeget, az a 3 százalékos kedvezmény mellett sem feltétlenül fogja tudni – tehát ők továbbra sem lesznek tényezők a lakáspiacon.

Viszont aki már rendelkezik önerővel, és például 20 évre havonta 200 ezer forintos törlesztőt tud bevállalni, akkor a mostani, kb. 6,6 százalékos piaci THM-ek mellett durván 26,6 millió forintos hitelösszeggel számolhat. Az új támogatással ugyanennyi havi törlesztőből nagyjából 36 millió forintot is felvehet 3 százalékos kamattal.

Magyarul nő a vásárlóerő, méghozzá nem kevéssel, esetünkben 10 millió forinttal. Ennyivel lesz több pénze a lakáshitelfelvevőnknek.

A kínálat pedig rövid távon nem tud ilyen arányban bővülni - és hosszabb távon is kérdéses-, így ha hirtelen sokan jelennek meg több pénzzel a zsebükben, az már csak a puszta piaci logika alapján is elkerülhetetlenül felfelé nyomja az ingatlanárakat.

Magyarul az intézkedés - paradox módon - egyáltalán nem biztos, hogy közelebb hozza a lakásvásárlást azokhoz, akik most nagyon nehezen kaparják össze az önerőt, viszont megemelheti az árakat azok számára is, akik épp belépnének a piacra. A lakásvásárlás így könnyebbé válik egy szűkebb körnek, de nehezebbé válhat a többieknek.

Vérszemet kaphatnak az eladók

És persze azt se felejtsük el, hogy az ingatlanpiacon az eladók árazási döntéseit nemcsak a kereslet számszerű alakulása, hanem annak pszichológiai megítélése is jelentősen befolyásolja.

Amikor a miniszterelnök személyesen jelenti be, hogy az új, 3 százalékos hitel "bárkinek, bárhol" elérhető lesz, az a lakáspiac szereplőinek fejében úgy csapódik le, hogy hirtelen jóval több fizetőképes vevő jelenhet meg. Így pedig végső soron az eladók hajlamosak gyorsan áremelésben gondolkodni, még akkor is, ha a kereslet tényleges átalakulása lassabban gyűrűzik be.

A várakozás, hogy „most többen és többet fognak tudni fizetni”, önmagában is elég lehet ahhoz, hogy már a következő napon magasabb irányárral kerüljenek fel új hirdetések. Ez a reflexív árazás még akkor is elindíthat egy újabb árspirált, ha a tranzakciók száma rövid távon nem is nő meg drasztikusan.

