Mikor lesz a dorozsmai vásár 2026-ban? Írd be előre a naptárba, a dorozsmai piac téged is vár!

A dorozsmai vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat egyaránt. Az egykor önálló település, Kiskundorozsma ma már Szeged része, ahonnan most is sokan járnak ki ide piacozni, de az ország minden pontjáról jönnek árusok és érdeklődők. Az országos kirakodóvásár Kiskundorozsmán a Dorozsmai Nagybani Piac területén kerül megrendezésre jellemzően minden hónap második vasárnapján.

A mai, havonta megtartott kiskundorozsmai országos kirakodóvásár nagy múltra tekint vissza: az egykori Dorozsma elnevezésű település 1838-ban V. Ferdinánd királytól kapott jogot évi négy vásár tartására, egyúttal városi címet is. A dorozsmai vásárok kezdetben a április 7., június 29., szeptember 16., és december 8. dátumokon, vagy az ezeket megelőző vasárnapon voltak. Dorozsma a városi ragját csak 1872-ig tartotta meg, amikor is egy rendelet nagyközséggé sorolta át. 1903-ban nevezték át Kiskundorozsmára, 1973-ban pedig Szegedhez csatolták. Dorozsma több mint 180 éves vásár hagyományát így már a szegediek is magukénak érezhetik, a vásár helyszíne hivatalosan Szegedhez tartozik, úgy érdemes keresni a térképen.

Mikor és hol lesz a dorozsmai vásár 2026-ban?

A dorozsmai vásár 2026-ban is minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre a dorozsmai piac, vagy pontosabban a Dorozsmai Nagybani Piac területén, melynek címe a 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4. szám alatti terület.

A hazai vasútvonalak közül a Cegléd–Szeged-vasútvonal érinti Dorozsmát, viszont Kiskundorozsma vasúti megállója több mint 3 kilométerre van a vásártértől. Viszont több helyi buszjárat (36-os és 75-ös busz) megáll a vásár közelében - a Kiskundorozsma Vásártér megállónál -, ezekre a vasútállomáson is fel lehet szállni. Továbbá több távolsági járatnak is van megállója a közelben.

A vásár autóval is megközelíthető, az északi oldalon nagy területű, ingyenes parkoló áll rendelkezésre közvetlen bejárattal a vásártérre. A vásárokon szombat 15:00 órától vasárnap 06:30-ig tart a rakodási időszak és vasárnap 06:30-tól 12:00-ig vásári időszak. A dorozsmai piac üzemeltetője a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. határotta meg a vásár rendjét, melyről a szokásos módon jól látható helyen közzétéve, helyben tájékoztatja a vásározókat.

A dorozsmai piac területén helyben ételt is árulnak, így biztosan nem marad éhes az sem, aki nem reggelizett otthon. Egy fontos szavály van még: a dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos, így vásárlóként sem érdemes ilyesmit keresni Dorozsmán.

Dorozsmai vásár 2026-os naptára: itt az összes dátum

Idén a második vasárnapokra az évben egy ünnepnap sem esik - az egyedüli nap, ami több lehet egy átlagos vasárnapnál az április 12-e, a választások napja -, de a vásár napjait még mindig befolyásolhatja például extrém időjárás. Ezért mielőtt útnak indulnánk, tájékozódjunk a szervezők aktuális közléseiről.

január 11.

február 8.

március 8.

április 12.

május 10.

június 14.

július 12.

augusztus 9.

szeptember 13.

október 11.

november 8.

december 13.

Fontos tudnivalók árusítóknak

A vásártéren - az utolsó információink szerint, bár ez azóta változhatott - elfoglalt terület után egységesen 800 Ft/m2 helyfoglalási díj fizetendő és a vásár ideje alatt bent tartozkodó gépjárművek után ugyancsak 800 Ft a helyfoglalási díj fizetendő. Ha a gépjármű a Rakodási időszak végéig nem hagyja el a vásár területét, akkor újra be kell fizetni a 800 Ft-os díjat.

A dorozsmai vásár belépési rendje:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

1-es bejárat nyitása: szombat 15:00

2-es bejárat nyitása: vasárnap 06:30

3-as bejárat nyitása: vasárnap 06:30

A rakodás kizárólag az 1-es bejáraton (Kettőshatári út), szombat 15:00-tól lehetséges.

Kiskundorozsma vásár házirendje

Az Üzemeltető a Kirakódóvásár Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Az Üzemeltető a vásár területén rendészeti csoport közreműködésével látja el feladatát. A rendészeti intézkedések megtételének lehetőségét a helyfoglalási díj és belépési díj megváltásával az árusító tudomásul veszi. A vásározók kötelesek a rendészeti csoport jogszerű utasításait betartani.

A megrendezett kirakodóvásárokon állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése nem megengedett.

A vásár Üzemeltetője fenntartja a jogát a helyek időszakos felülvizsgálatára, továbbá indokolt esetben a helyek korrekciójára.

A helyfoglalási díj kizárólag a megváltás napjára, a jegyen (blokkon) meghatározott méretű területre (m2) érvényes. A vásár területére kiadott igazoló szelvény (blokk) megőrzése a helyfoglaló felelőssége és kötelessége. A helyfoglalást igazoló szelvényeket az Üzemeltető rendészeti szolgálata jogosult ellenőrizni. Ha az árus a helyfoglalási díj szelvényét az üzemeltető felszólítására bármilyen okból nem tudja felmutatni, az elfoglalt hely kétszeresét köteles megfizetni.

A vásártéren, aki a megfizetett helynél nagyobb területet foglal el, a megváltott helyen felüli terület után a napi helyhasználati díj kétszeresét köteles megfizetni.

Tilos a vásártér közlekedési útjait áruval, göngyöleggel, gépjárművel stb. eltorlaszolni, a vásárlói közönséget közlekedésben és vásárlásban akadályozni.

Amennyiben az árusítóval szemben, tevékenysége folytán hatósági eljárás indul, az ebből eredő minden következmény kizárólag az árusítót, kereskedőt terheli, melyről a napijegy (helyfoglalási díj) megváltásával tudomást vesz.

A helyhasználó köteles a szemetet az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóban elhelyezni.

A helyhasználó a vásár végén köteles a megmaradt áruját elszállítani.

Az árusító a napijegy (helyhasználati díj) megváltásával elfogadja és tudomásul veszi a kirakodóvásár házirendjét.