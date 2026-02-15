A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
Mikor lesz a dorozsmai vásár 2026-ban? Írd be előre a naptárba, a dorozsmai piac téged is vár!
A dorozsmai vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat egyaránt. Az egykor önálló település, Kiskundorozsma ma már Szeged része, ahonnan most is sokan járnak ki ide piacozni, de az ország minden pontjáról jönnek árusok és érdeklődők. Az országos kirakodóvásár Kiskundorozsmán a Dorozsmai Nagybani Piac területén kerül megrendezésre jellemzően minden hónap második vasárnapján.
A mai, havonta megtartott kiskundorozsmai országos kirakodóvásár nagy múltra tekint vissza: az egykori Dorozsma elnevezésű település 1838-ban V. Ferdinánd királytól kapott jogot évi négy vásár tartására, egyúttal városi címet is. A dorozsmai vásárok kezdetben a április 7., június 29., szeptember 16., és december 8. dátumokon, vagy az ezeket megelőző vasárnapon voltak. Dorozsma a városi ragját csak 1872-ig tartotta meg, amikor is egy rendelet nagyközséggé sorolta át. 1903-ban nevezték át Kiskundorozsmára, 1973-ban pedig Szegedhez csatolták. Dorozsma több mint 180 éves vásár hagyományát így már a szegediek is magukénak érezhetik, a vásár helyszíne hivatalosan Szegedhez tartozik, úgy érdemes keresni a térképen.
Mikor és hol lesz a dorozsmai vásár 2026-ban?
A dorozsmai vásár 2026-ban is minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre a dorozsmai piac, vagy pontosabban a Dorozsmai Nagybani Piac területén, melynek címe a 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4. szám alatti terület.
A hazai vasútvonalak közül a Cegléd–Szeged-vasútvonal érinti Dorozsmát, viszont Kiskundorozsma vasúti megállója több mint 3 kilométerre van a vásártértől. Viszont több helyi buszjárat (36-os és 75-ös busz) megáll a vásár közelében - a Kiskundorozsma Vásártér megállónál -, ezekre a vasútállomáson is fel lehet szállni. Továbbá több távolsági járatnak is van megállója a közelben.
A vásár autóval is megközelíthető, az északi oldalon nagy területű, ingyenes parkoló áll rendelkezésre közvetlen bejárattal a vásártérre. A vásárokon szombat 15:00 órától vasárnap 06:30-ig tart a rakodási időszak és vasárnap 06:30-tól 12:00-ig vásári időszak. A dorozsmai piac üzemeltetője a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. határotta meg a vásár rendjét, melyről a szokásos módon jól látható helyen közzétéve, helyben tájékoztatja a vásározókat.
A dorozsmai piac területén helyben ételt is árulnak, így biztosan nem marad éhes az sem, aki nem reggelizett otthon. Egy fontos szavály van még: a dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos, így vásárlóként sem érdemes ilyesmit keresni Dorozsmán.
Dorozsmai vásár 2026-os naptára: itt az összes dátum
Idén a második vasárnapokra az évben egy ünnepnap sem esik - az egyedüli nap, ami több lehet egy átlagos vasárnapnál az április 12-e, a választások napja -, de a vásár napjait még mindig befolyásolhatja például extrém időjárás. Ezért mielőtt útnak indulnánk, tájékozódjunk a szervezők aktuális közléseiről.
- január 11.
- február 8.
- március 8.
- április 12.
- május 10.
- június 14.
- július 12.
- augusztus 9.
- szeptember 13.
- október 11.
- november 8.
- december 13.
Fontos tudnivalók árusítóknak
A vásártéren - az utolsó információink szerint, bár ez azóta változhatott - elfoglalt terület után egységesen 800 Ft/m2 helyfoglalási díj fizetendő és a vásár ideje alatt bent tartozkodó gépjárművek után ugyancsak 800 Ft a helyfoglalási díj fizetendő. Ha a gépjármű a Rakodási időszak végéig nem hagyja el a vásár területét, akkor újra be kell fizetni a 800 Ft-os díjat.
A dorozsmai vásár belépési rendje:
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- 1-es bejárat nyitása: szombat 15:00
- 2-es bejárat nyitása: vasárnap 06:30
- 3-as bejárat nyitása: vasárnap 06:30
A rakodás kizárólag az 1-es bejáraton (Kettőshatári út), szombat 15:00-tól lehetséges.
Kiskundorozsma vásár házirendje
Az Üzemeltető a Kirakódóvásár Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:
- Az Üzemeltető a vásár területén rendészeti csoport közreműködésével látja el feladatát. A rendészeti intézkedések megtételének lehetőségét a helyfoglalási díj és belépési díj megváltásával az árusító tudomásul veszi. A vásározók kötelesek a rendészeti csoport jogszerű utasításait betartani.
A megrendezett kirakodóvásárokon állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése nem megengedett.
- A vásár Üzemeltetője fenntartja a jogát a helyek időszakos felülvizsgálatára, továbbá indokolt esetben a helyek korrekciójára.
- A helyfoglalási díj kizárólag a megváltás napjára, a jegyen (blokkon) meghatározott méretű területre (m2) érvényes. A vásár területére kiadott igazoló szelvény (blokk) megőrzése a helyfoglaló felelőssége és kötelessége. A helyfoglalást igazoló szelvényeket az Üzemeltető rendészeti szolgálata jogosult ellenőrizni. Ha az árus a helyfoglalási díj szelvényét az üzemeltető felszólítására bármilyen okból nem tudja felmutatni, az elfoglalt hely kétszeresét köteles megfizetni.
- A vásártéren, aki a megfizetett helynél nagyobb területet foglal el, a megváltott helyen felüli terület után a napi helyhasználati díj kétszeresét köteles megfizetni.
- Tilos a vásártér közlekedési útjait áruval, göngyöleggel, gépjárművel stb. eltorlaszolni, a vásárlói közönséget közlekedésben és vásárlásban akadályozni.
- Amennyiben az árusítóval szemben, tevékenysége folytán hatósági eljárás indul, az ebből eredő minden következmény kizárólag az árusítót, kereskedőt terheli, melyről a napijegy (helyfoglalási díj) megváltásával tudomást vesz.
- A helyhasználó köteles a szemetet az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóban elhelyezni.
- A helyhasználó a vásár végén köteles a megmaradt áruját elszállítani.
Az árusító a napijegy (helyhasználati díj) megváltásával elfogadja és tudomásul veszi a kirakodóvásár házirendjét.
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Háborognak az SZTE-n: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban...
Háló, pihenő és egy kis gerilla-őrület: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata — mutatjuk, hogyan is...
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás