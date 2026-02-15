2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
3 °C Budapest
Szabi a Pék kitálalt: ettől lesz a fánk könnyű, nem olajos – és meseszép virágformájú
HelloVidék

Szabi a Pék kitálalt: ettől lesz a fánk könnyű, nem olajos – és meseszép virágformájú

HelloVidék
2026. február 15. 10:01

A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is megosztott egy videóban.

Nemrég a Gasztromesékben mi is megmutattuk, hogyan készítette dédanyánk a csörögefánkot – most viszont egészen más irányból közelítjük meg a farsang egyik nagy kedvencét. Színre lép Szabi a Pék, aki megmutatta, nála hogyan készül a fánk. Annyi biztos: nem a hagyományos vonalat követi. A fánk ugyan elsősorban a farsangi ünnepkörhöz kötődik, de – ahogy honlapján is írja – nála 2019 óta négy évszakos műfaj. A klasszikus szalagos változat mellett édes és sós feltétekkel is kísérletezik, a töltelékeket maga álmodja meg, sőt a lekvárokat is saját kezűleg főzi. Ennek alapjait bevallása szerint a nagymamája mellett sajátította el.

Egy TikTok-videóban az ínycsiklandó fánkok mellett azt is elárulta: szezonban, amikor igazán pörög a piac, akár napi 2000 darabot is megfon a különleges, koszorú alakú fánkokból. Igen, fon – mert az ő változata nem a klasszikus, gömbölyű forma, hanem egy elegáns kis koszorú, amelynek közepére bőségesen kerülhet krém vagy lekvár.

@szabiapek

♬ eredeti hang - Szabi a Pék

A tökéletes fánk azonban nem kapkodós műfaj. Hosszú érlelésű tésztáról van szó, amely időt és odafigyelést igényel – „pikk-pakk” itt nincs. Éppen ez a türelem az egyik titka annak, hogy a végeredmény nem olajban tocsogó, nehéz sütemény, hanem könnyű, lágy és levegős csoda.

A fánk újragondolva - így készül a Bomboloni 

Szabi semmivel össze nem téveszthető, olasz ihletésű bomboloni fánkja egyszerre látványos és ellenállhatatlan. A selymes tészta megtartja a közepére halmozott krémeket, miközben kívül aranybarna, belül pedig szinte felhőszerűen puha marad.

Hozzávalók:

  • 50 dkg simaliszt (BL55)
  • 2,8 dkg friss élesztő
  • 2 dl langyos tej
  • 4,8 dkg cukor
  • 3 db tojássárgája
  • 3 cl rum
  • 8 g só
  • 6,4 dkg olvasztott vaj
  • 1 db narancs reszelt héja

A virágfánk – vagy ha úgy tetszik, koszorúfánk – új szintre emeli a farsangi klasszikust. A hagyományos baracklekvár mellett érdemes bátran kísérletezni: sós karamell, pisztáciakrém, citrusos túró vagy akár egy izgalmas, házi főzésű különleges lekvár is kerülhet a közepére. További részletekért pedig érdemes erre a videóra is rákattintani:
Címlapkép: Getty Images
#recept #étel #gasztro #sütemény #ételek #sütés #desszert #hellovidék #tiktok #gasztromesék #receptek

