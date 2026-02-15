Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.
Szabi a Pék kitálalt: ettől lesz a fánk könnyű, nem olajos – és meseszép virágformájú
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is megosztott egy videóban.
Nemrég a Gasztromesékben mi is megmutattuk, hogyan készítette dédanyánk a csörögefánkot – most viszont egészen más irányból közelítjük meg a farsang egyik nagy kedvencét. Színre lép Szabi a Pék, aki megmutatta, nála hogyan készül a fánk. Annyi biztos: nem a hagyományos vonalat követi. A fánk ugyan elsősorban a farsangi ünnepkörhöz kötődik, de – ahogy honlapján is írja – nála 2019 óta négy évszakos műfaj. A klasszikus szalagos változat mellett édes és sós feltétekkel is kísérletezik, a töltelékeket maga álmodja meg, sőt a lekvárokat is saját kezűleg főzi. Ennek alapjait bevallása szerint a nagymamája mellett sajátította el.
Egy TikTok-videóban az ínycsiklandó fánkok mellett azt is elárulta: szezonban, amikor igazán pörög a piac, akár napi 2000 darabot is megfon a különleges, koszorú alakú fánkokból. Igen, fon – mert az ő változata nem a klasszikus, gömbölyű forma, hanem egy elegáns kis koszorú, amelynek közepére bőségesen kerülhet krém vagy lekvár.
@szabiapek ♬ eredeti hang - Szabi a Pék
A tökéletes fánk azonban nem kapkodós műfaj. Hosszú érlelésű tésztáról van szó, amely időt és odafigyelést igényel – „pikk-pakk” itt nincs. Éppen ez a türelem az egyik titka annak, hogy a végeredmény nem olajban tocsogó, nehéz sütemény, hanem könnyű, lágy és levegős csoda.
A fánk újragondolva - így készül a Bomboloni
Szabi semmivel össze nem téveszthető, olasz ihletésű bomboloni fánkja egyszerre látványos és ellenállhatatlan. A selymes tészta megtartja a közepére halmozott krémeket, miközben kívül aranybarna, belül pedig szinte felhőszerűen puha marad.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hozzávalók:
- 50 dkg simaliszt (BL55)
- 2,8 dkg friss élesztő
- 2 dl langyos tej
- 4,8 dkg cukor
- 3 db tojássárgája
- 3 cl rum
- 8 g só
- 6,4 dkg olvasztott vaj
- 1 db narancs reszelt héja
A virágfánk – vagy ha úgy tetszik, koszorúfánk – új szintre emeli a farsangi klasszikust. A hagyományos baracklekvár mellett érdemes bátran kísérletezni: sós karamell, pisztáciakrém, citrusos túró vagy akár egy izgalmas, házi főzésű különleges lekvár is kerülhet a közepére. További részletekért pedig érdemes erre a videóra is rákattintani:
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Háborognak az SZTE-n: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban...
Háló, pihenő és egy kis gerilla-őrület: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata — mutatjuk, hogyan is...
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás