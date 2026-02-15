2026. február 15. vasárnap Kolos, Georgina
3 °C Budapest
VAR rendszer képernyő. A rendszer videoasszisztens játékvezető-asszisztense a mérkőzés alatt
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?

2026. február 15. 09:29

A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet Roberto Rosetti, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) játékvezetésért felelős igazgatója, aki szerint a technológiának továbbra is csak a nyilvánvaló, egyértelmű hibák kiszűrésére szabadna korlátozódnia - írja a The Guardian.

Rosetti hangsúlyozta, hogy bár nem kíván konkrét bajnokságok eseteire reagálni, általános tendenciának látja a videóbíró túlterjeszkedését. Emlékeztetett: amikor nyolc évvel ezelőtt elkezdték bevezetni a rendszert, a "nyilvánvaló, egyértelmű tévedések" korrigálása volt a kulcsfogalom.

Tapasztalatai szerint a technológia a tényszerű döntéseknél – például a leshelyzetek megítélésénél – kiválóan vizsgázott. A szubjektív megítélést igénylő szituációknál azonban sokkal bonyolultabb a helyzet. Úgy véli, sok helyen megfeledkeztek az eredeti irányelvekről, ezért a szezon végi egyeztetéseken újra napirendre kell tűzni az "egyértelmű, minden kétséget kizáró bizonyíték" követelményét.

Különösen aggasztónak tartja a lassított felvételek túlzott és helytelen használatát a szabálytalanságok megítélésekor. Rosetti a "moviola" hasonlattal élt – a régi vágóberendezésekre és a képkockáról képkockára történő elemzésre utalva –, amikor arról beszélt, hogy a szuperlassított felvételek torzíthatják a valóságot. Szerinte ha egy jelenetet kockáról kockára vizsgálnak, a játékvezetők olyan mozzanatokat is szabálytalanságnak láthatnak, amelyek valós sebességnél ártalmatlan szituációk. A lassítások ilyen típusú használata nem szolgálja a játék érdekeit, és felesleges beavatkozásokhoz vezet.

Az igazgató a közvélemény és a média felelősségére is rámutatott a jelenlegi helyzet kialakulásában. Brüsszelben, az UEFA éves kongresszusa után nyilatkozva kifejtette, hogy a sajtó folyamatos nyomása is hozzájárult a VAR túlhasználatához. Rosetti szerint az újságírók és a szurkolók korábban rendre számonkérték a beavatkozások elmaradását, azt firtatva, mit csinálnak a videóbírók, és miért nem avatkoznak közbe gyakrabban. Ez a külső kényszer is abba az irányba tolta el a rendszert, hogy ma már a túlzott pedantériával kell megküzdeniük a játékvezetőknek, amit a jövőben korrigálni szeretnének.
Címlapkép: Getty Images
