Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet Roberto Rosetti, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) játékvezetésért felelős igazgatója, aki szerint a technológiának továbbra is csak a nyilvánvaló, egyértelmű hibák kiszűrésére szabadna korlátozódnia - írja a The Guardian.
Rosetti hangsúlyozta, hogy bár nem kíván konkrét bajnokságok eseteire reagálni, általános tendenciának látja a videóbíró túlterjeszkedését. Emlékeztetett: amikor nyolc évvel ezelőtt elkezdték bevezetni a rendszert, a "nyilvánvaló, egyértelmű tévedések" korrigálása volt a kulcsfogalom.
Tapasztalatai szerint a technológia a tényszerű döntéseknél – például a leshelyzetek megítélésénél – kiválóan vizsgázott. A szubjektív megítélést igénylő szituációknál azonban sokkal bonyolultabb a helyzet. Úgy véli, sok helyen megfeledkeztek az eredeti irányelvekről, ezért a szezon végi egyeztetéseken újra napirendre kell tűzni az "egyértelmű, minden kétséget kizáró bizonyíték" követelményét.
Különösen aggasztónak tartja a lassított felvételek túlzott és helytelen használatát a szabálytalanságok megítélésekor. Rosetti a "moviola" hasonlattal élt – a régi vágóberendezésekre és a képkockáról képkockára történő elemzésre utalva –, amikor arról beszélt, hogy a szuperlassított felvételek torzíthatják a valóságot. Szerinte ha egy jelenetet kockáról kockára vizsgálnak, a játékvezetők olyan mozzanatokat is szabálytalanságnak láthatnak, amelyek valós sebességnél ártalmatlan szituációk. A lassítások ilyen típusú használata nem szolgálja a játék érdekeit, és felesleges beavatkozásokhoz vezet.
Az igazgató a közvélemény és a média felelősségére is rámutatott a jelenlegi helyzet kialakulásában. Brüsszelben, az UEFA éves kongresszusa után nyilatkozva kifejtette, hogy a sajtó folyamatos nyomása is hozzájárult a VAR túlhasználatához. Rosetti szerint az újságírók és a szurkolók korábban rendre számonkérték a beavatkozások elmaradását, azt firtatva, mit csinálnak a videóbírók, és miért nem avatkoznak közbe gyakrabban. Ez a külső kényszer is abba az irányba tolta el a rendszert, hogy ma már a túlzott pedantériával kell megküzdeniük a játékvezetőknek, amit a jövőben korrigálni szeretnének.
A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók".
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról.
Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot.
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A hírek szerint a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - Simeone most a világ legjobban fizetett edzője Madridban.
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
