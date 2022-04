Hivatalos: akár 4 százalékos nyugdíjemelés is jöhet júniusban, nem lassít az infláció - Heti hírösszefoglaló

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hírekből és érdekességekből a húsvétot megelőző héten, az úgynevezett nagyhéten sem volt hiány. Kiderült, mennyit keres pontosan egy woltos, illetve foodpandás futár, ahogy az is, mennyit lehet keresni a hazai lakberendezési áruházaknál. Megtudtuk, mennyi lesz 2022-ben átlagosan egy gombóc fagyi ára, és az is napvilágot látott, miért isznak egyre többen ásványvizet csapvíz helyett. Az inflációs mutatók alapján az is megjósolható, mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak idén a magyar idősek.

Címlapkép: Getty Images

