A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Jót tett a forintnak a venezuelai helyzet: nehéz elhinni, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz
A forint árfolyama továbbra is a 383-386-os sávban mozog az euróval szemben, miközben a dollár 326-330 között ingadozik. A magyar fizetőeszköz helyzetét elsősorban a kiemelkedő hazai kamatszint és a spekulatív ügyletek támogatják, de a mai kereskedést főként a Németországból és az USA-ból érkező makrogazdasági adatok befolyásolhatják - az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte a vártnál rosszabb magyar külkereskedelmi adatok miatt. A mai napon a befektetők figyelme elsősorban a tengerentúli adatközlésekre irányul, köztük az ADP foglalkoztatottsági adataira, a JOLTs munkaerőpiaci jelentésre és az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexre.
A délelőtti órákban próbált erősödni a forint, de ez nem bizonyult tartósnak. Az euró árfolyama jelenleg 384,9, míg a dolláré 329,4 forint körül alakul. A régiós devizákkal szemben nem történt jelentős elmozdulás: a lengyel zloty 91,4, a cseh korona 15,9, a román lej pedig 75,6 forinton áll.
Az európai gazdaságból érkező hírek is befolyásolják a piacokat. A német 10 éves államkötvények hozama közel 10 bázispontot esett, miután a befektetők a gyenge német gazdasági adatokra és a 2 százalékra lassuló eurózóna inflációra reagáltak. A német munkaerőpiac továbbra is gyengélkedik: decemberben a munkanélküliek száma 2,908 millió főre emelkedett, ami 2010 óta a legmagasabb decemberi érték.
Magyarország szerdán hét és tizenkét éves eurókötvények kibocsátását kezdte meg a Reuters információi szerint, a hosszabb papír várhatóan zöld kötvény lesz. Az árazás a befektetői érdeklődés függvényében alakul majd.
Az ING Bank elemzői szerint még nem tisztultak ki teljesen a devizapiacok a decemberi pozícióktól, ezért óvatosak a forintra vonatkozó előrejelzéseikben. Számításaik szerint a kamatkülönbözeteken alapuló modellek alapján 388 körüli euróárfolyam lehet reális.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe.
Az Európai Központi Bank digitális euró projektje kritikus mérföldkőhöz érkezik 2026 első felében.
Hétfőn 11 órakor kezdte meg hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.