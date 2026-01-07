Jót tett a forintnak a venezuelai helyzet: nehéz elhinni, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz

A forint árfolyama továbbra is a 383-386-os sávban mozog az euróval szemben, miközben a dollár 326-330 között ingadozik. A magyar fizetőeszköz helyzetét elsősorban a kiemelkedő hazai kamatszint és a spekulatív ügyletek támogatják, de a mai kereskedést főként a Németországból és az USA-ból érkező makrogazdasági adatok befolyásolhatják - az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.

Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte a vártnál rosszabb magyar külkereskedelmi adatok miatt. A mai napon a befektetők figyelme elsősorban a tengerentúli adatközlésekre irányul, köztük az ADP foglalkoztatottsági adataira, a JOLTs munkaerőpiaci jelentésre és az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexre.

A délelőtti órákban próbált erősödni a forint, de ez nem bizonyult tartósnak. Az euró árfolyama jelenleg 384,9, míg a dolláré 329,4 forint körül alakul. A régiós devizákkal szemben nem történt jelentős elmozdulás: a lengyel zloty 91,4, a cseh korona 15,9, a román lej pedig 75,6 forinton áll.

Az európai gazdaságból érkező hírek is befolyásolják a piacokat. A német 10 éves államkötvények hozama közel 10 bázispontot esett, miután a befektetők a gyenge német gazdasági adatokra és a 2 százalékra lassuló eurózóna inflációra reagáltak. A német munkaerőpiac továbbra is gyengélkedik: decemberben a munkanélküliek száma 2,908 millió főre emelkedett, ami 2010 óta a legmagasabb decemberi érték.

Magyarország szerdán hét és tizenkét éves eurókötvények kibocsátását kezdte meg a Reuters információi szerint, a hosszabb papír várhatóan zöld kötvény lesz. Az árazás a befektetői érdeklődés függvényében alakul majd.

Az ING Bank elemzői szerint még nem tisztultak ki teljesen a devizapiacok a decemberi pozícióktól, ezért óvatosak a forintra vonatkozó előrejelzéseikben. Számításaik szerint a kamatkülönbözeteken alapuló modellek alapján 388 körüli euróárfolyam lehet reális.