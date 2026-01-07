2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Jót tett a forintnak a venezuelai helyzet: nehéz elhinni, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz

Pénzcentrum
2026. január 7. 20:02

A forint árfolyama továbbra is a 383-386-os sávban mozog az euróval szemben, miközben a dollár 326-330 között ingadozik. A magyar fizetőeszköz helyzetét elsősorban a kiemelkedő hazai kamatszint és a spekulatív ügyletek támogatják, de a mai kereskedést főként a Németországból és az USA-ból érkező makrogazdasági adatok befolyásolhatják - az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.

Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte a vártnál rosszabb magyar külkereskedelmi adatok miatt. A mai napon a befektetők figyelme elsősorban a tengerentúli adatközlésekre irányul, köztük az ADP foglalkoztatottsági adataira, a JOLTs munkaerőpiaci jelentésre és az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A délelőtti órákban próbált erősödni a forint, de ez nem bizonyult tartósnak. Az euró árfolyama jelenleg 384,9, míg a dolláré 329,4 forint körül alakul. A régiós devizákkal szemben nem történt jelentős elmozdulás: a lengyel zloty 91,4, a cseh korona 15,9, a román lej pedig 75,6 forinton áll.

Az európai gazdaságból érkező hírek is befolyásolják a piacokat. A német 10 éves államkötvények hozama közel 10 bázispontot esett, miután a befektetők a gyenge német gazdasági adatokra és a 2 százalékra lassuló eurózóna inflációra reagáltak. A német munkaerőpiac továbbra is gyengélkedik: decemberben a munkanélküliek száma 2,908 millió főre emelkedett, ami 2010 óta a legmagasabb decemberi érték.

Magyarország szerdán hét és tizenkét éves eurókötvények kibocsátását kezdte meg a Reuters információi szerint, a hosszabb papír várhatóan zöld kötvény lesz. Az árazás a befektetői érdeklődés függvényében alakul majd.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ING Bank elemzői szerint még nem tisztultak ki teljesen a devizapiacok a decemberi pozícióktól, ezért óvatosak a forintra vonatkozó előrejelzéseikben. Számításaik szerint a kamatkülönbözeteken alapuló modellek alapján 388 körüli euróárfolyam lehet reális.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #euró #forint #kamat #deviza #gazdaság #dollár #kamatok #devizaárfolyam #devizapiac

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:59
20:28
20:02
19:32
19:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 7. 16:45
Amerika robog, Kína döcög - Mi várható a piacokon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 7. 16:54
1 millió forintot kaphatnak a legkiválóbb újságírók - újraindul a Minőségi Újságírás Díj
A Médiafórum Egyesület visszahozta a Minőségi Újságírás Díj pályázatot, amelynek célja a kiemelkedő...
Bankmonitor  |  2026. január 7. 14:54
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mi...
Holdblog  |  2026. január 7. 09:44
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
2026. január 7.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
3 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 19:01
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 18:53
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
Agrárszektor  |  2026. január 7. 19:29
Magyar delegáció tárgyalt a törökökkel: nem akármire készül a két ország