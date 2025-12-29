A Pénzcentrum 2025. december 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
A német gazdaság közel öt éve stagnál, miközben az eddigi növekedési modell minden alappillére meggyengült vagy megszűnt, írja a G7.
A német gazdaság az elmúlt közel öt évben gyakorlatilag egy helyben toporog. A két egymást követő enyhe recessziós év után idén ugyan minimális, körülbelül 0,3 százalékos növekedés várható, ám a gazdaság teljesítménye továbbra sem tért vissza fenntartható növekedési pályára. A beruházások gyengék, az ipari termelés alacsony szinten ragadt, a termelékenység érdemben nem javul.
A romló gazdasági kilátások politikai fordulathoz vezettek. Az új kormány szakított a korábbi szigorú fiskális szemlélettel, és felismerte, hogy a tartós élénkítéshez aktívabb állami szerepvállalásra van szükség. Ennek központi eleme az adósságfék fellazítása, amely 12 év alatt mintegy 500 milliárd eurónyi többletforrást szabadíthat fel. A tervek szerint ezt elsősorban infrastruktúrafejlesztésre, energiaátállásra, digitalizációra és a védelmi ipar megerősítésére fordítanák, abban bízva, hogy az állami beruházások magukkal húzzák a magánszektort is.
A gyakorlat azonban árnyaltabb képet mutat. A felszabaduló források jelentős része nem közvetlenül termelékenységet növelő beruházásokhoz, hanem védelmi és jóléti kiadásokhoz kötődik. Bár ezek rövid távon élénkíthetik a belső keresletet, nem kezelik a német gazdaság alapvető gondjait: az infrastruktúra elhasználtságát, a technológiai lemaradást és a magánberuházások tartós hiányát. Becslések szerint az új források legfeljebb fele tekinthető valódi gazdaságfejlesztési beruházásnak, ráadásul a végrehajtási kapacitások korlátozottsága további kockázatokat hordoz.
Mindez önmagában sem lenne elegendő egy tartós növekedési fordulathoz. A német gazdaság korábbi sikermodellje ugyanis négy pilléren nyugodott: az olcsó orosz energián, az amerikai biztonsági garanciákon, a közép-kelet-európai munkaerőn és az amerikai, illetve kínai exportpiacokon. Ezek a feltételek az elmúlt években sorra megszűntek.
Az orosz energiahordozók kiesése, az atomerőművek leállítása tartós versenyhátrányt okoz az energiaintenzív iparágaknak. A geopolitikai feszültségek miatt nőnek a katonai kiadások, miközben a társadalom gyors ütemű elöregedése egyre súlyosabb munkaerőhiányt okoz. A külső keresletet pedig a globalizáció lassulása, az amerikai vámok és Kína egyre erősebb versenye is fékezi.
A kínai gazdaság mára számos területen utolérte vagy meg is előzte a német ipart. Az autóipar különösen látványos példa: míg Kína két évtizede marginális szereplő volt, ma a globális termelés több mint 30 százalékát adja, komoly kihívást jelentve a hagyományosan erős német gyártóknak.
Mindezek fényében 2026 valóban fordulópont lehet a német gazdaság számára, ám a nagyszabású költségvetési ösztönzők önmagukban aligha oldják meg a mélyebb strukturális problémákat. A várakozások szerint jövőre is csupán mérsékelt, mintegy 0,9 százalékos GDP-növekedésre lehet számítani Európa legnagyobb gazdaságában.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.