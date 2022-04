Hivatalos: soron kívüli nyugdíjemelés jöhet, ennyit kaphatnak júniusban az idősek

2022. januárban 5 százalékos emelést hajtottak végre a magyar nyugdíjakon. Ez az emelés eleve magasabb volt, mint a költségvetési törvényben eredetileg szereplő 3 százalék. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem volt elég az infláció ellensúlyozására: bár a szakértők is azt várták, hogy 2022-ben elkezdődhet a mérséklődés, előbb a decemberi 7,4 százalékról januárban már 7,9 százalékra szökött az éves infláció, februárban elérte a 8,3 százalékot, múlt hónapban pedig 8,5 százalékra kúszott fel. Olyan mértékű drágulás ment tehát végbe, amit a legrosszabb forgatókönyvek szerint sem vártak idén. Mivel az elemzői jóslatok és ágazati előrejelzések arról szólnak, hogy további (rekord)emelkedés, tartósan magas infláció várható, elkerülhetetlennek tűnik a nyugdíjak korrekciója az inflációhoz.

A magyar nyugdíjakat a törvény szerint évente legalább az infláció mértékével emelni kell. Ez elvileg év elején meg is történt, viszont azóta az árak teljesen elszabadultak. Az eddigi - járvány előtt - bevett gyakorlat az volt, hogy ha az év eleji emelés mértékét számottevően meghaladja az infláció, akkor novemberben a nyugdíjasok korrekciós emelést kaphatnak - visszamenőleg egy összegben, illetve helyzettől függően bizonyos százalékot a nyugdíjba beépítve. 2021-ben viszont kétszer is sor került rá (az év elejin túl), hogy emeljék a nyugdíjakat: a 2021. évi költségvetési törvény módosítását követően 0,6%-os rendkívüli kiegészítő emelést hajtottak végre, majd novemberben 1,2 százalékkal emelték visszamenőleg is a nyugdíjakat. Pedig 2021-ben még csak nem is szálltak el úgy az árak, mint idén az várható.

Ilyen mértékű infláció mellett tehát nem ördögtől való elvárás, hogy év közben korrigálják a nyugdíjak összegét. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület már be is jelentette, hogy a magas infláció miatt soron kívüli nyugdíjkiegészítésre van szükség. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerinfláció 13 százalékos volt, a nyugdíjasok élelmiszer-árindexe viszont ennél is több: 13,4 százalék. (Az alacsony jövedelműek számára pedig 13,6 százalékos a drágulás üteme.) Az elemzők jelenlegi prognózisa szerint 2022-ben az egész éves infláció 8,2-9 százalékos is lehet - múlt hónapban "még csak" 7,5-8 százalékot jósoltak, tehát a várakozások is egyre emelkednek.

Hogyha a kormány a régi, bevett gyakorlat szerint kivárná a novembert, akkor a jelenlegi inflációs várakozások szerint (8,2-9%) 2022. novemberben további, legalább 3,2 százalékos, januárig visszamenőleges nyugdíjemelésre lesz szükség. A novemberi visszamenőleges emelés azonban nem sokat jelentene azoknak, akik most akarnak vásárolni a boltokban.

Ahogy arról már korábban Tállai András a Pénzügyminisztérium államtitkára nyilatkozott, "ha a folyamatok szükségessé teszik, nyáron évközi nyugdíjemelés következik", utalva az orosz-ukrán háború elhúzódására és a várhatóan tartósan magas árakra. Ez viszont még csak feltételes ígéret volt. Most az ATV Híradója ismét rákérdezett, hogy lesz-e idén még rendkívüli nyugdíjemelés, melyre a Miniszterelnökség azt válaszolta:

az inflációkövető nyugdíjemelést a kormány ebben az évben is garantálja. Ha a vártnál jobban emelkedik az infláció, akkor év közben, júniusban is nyugdíjemelést biztosít.

Tehát teljesen biztosan még nem lehet tudni, lesz-e kiegészítő emelés júniusban, és ha igen, milyen mértékű lesz. Az, hogy legalább 3,2 százalék lehet, vagy akár 4 százalék is a jelenlegi elemzői várakozások szerint, csak találgatás. Az viszont biztos, hogy a januári nyugdíjemelést máris felfalta az idei évi infláció, és innentől egyre kevesebből tudnak majd az idősek gazdálkodni. A legnehezebb pedig az alacsony jövedelmű nyugdíjasok helyzete lesz, hiszen az élelmiszerdrágulás borzasztó mértékűvé válhat idén, mely őket sújtja jelenleg a leginkább.