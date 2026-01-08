Szeretnél saját büfét a Balatonnál? Most kevesebb mint egy családi ház áráért a tiéd lehet

Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő, teljesen felszerelt büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljes konyhával és berendezéssel. Az idei nyári szezon még nyitva áll előtted – a kérdés már csak az, pontosan mennyiért lehet a tiéd!

A Facebookon bukkantunk rá az első balatoni hirdetésre, amelyben egy régóta működő, népszerű büfét kínálnak eladásra Zánkán, ráadásul a strandon. A tulajdonos családi okokra hivatkozva, kisgyermekei miatt szeretne megválni az egységtől.

A hirdetés szerint a büfé frekventált, vízparthoz közeli helyen található, teljesen felszerelt, így aki átveszi, gyakorlatilag azonnal indulhat a szezon. A részleteket – például hogy a tulajdonjog vagy csupán a bérleti jog átruházásáról van-e szó – nem közölték, de a kikiáltási ár 27 millió forint.

Saját balatoni büfé? Tényleg nem elérhetetlen - kérdés, kinek éri meg

Nem kellett sokat keresgélni ahhoz, hogy egy ingatlanos portálon hasonló, szintén a zánkai strandon eladó büfére akadjunk. A fotók nem teljesen ugyanazok, és az sem biztos, hogy ugyanarról az egységről van szó – ki tudja. Mindenesetre a hirdetés jól szemlélteti, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha valaki most saját balatoni büfét szeretne nyitni.

A CASANETWORK balatonfüredi irodája kínálja eladásra a 1996-os számú, strandközeli egység bérleti jogát. Fontos tudni, itt már egyértelműen a hirdetésben is ez szerepel: az épület az önkormányzat tulajdonában van, így a 24 millió forintos ár csupán az új bérlő keresését jelenti. A bérleti díj évente 3 millió forint.

A hirdetés szerint:

Kiváló forgalom: a büfé-borozó jól bejáratott, melegkonyhás egység.

Bérleti díj: 3 millió forint évente, minimum 8 éves szerződés lehetőségével.

Infrastruktúra: közművesített, víz, villany és csatorna van, gáz palackos.

Méret: 50 m² alapterület + 70 m² fedett terasz, így egyszerre kb. 50 vendég fogadására alkalmas.

Berendezés: teljesen felszerelt, engedéllyel készételek és frissensültek értékesítésére.

Ahogy a hírdetésben szerepel: a Balaton északi partján fekvő Zánka ideális helyszín, Balatonfüredtől délnyugatra, Balatonakali és Köveskál között található. A jó forgalom és a kedvező adottságok miatt a bérleti jog komoly befektetési lehetőséget jelent mindazoknak, akik gyorsan szeretnének belevágni a balatoni vendéglátásba.

Sok vagy kevés a 27 millió forintos balatoni büfé ára?

A Facebookos és ingatlanos portálos hirdetéseket böngészve jól látszik, hogy a Balaton környékén elég széles skálán mozognak a büfék árai és típusai. Balatonudvariban például egy teljes, 51 m²-es vízparti büfé-lángosozó épületet 50 millió forintért kínálnak, ahol hosszú távú területhasználati szerződés is biztosítja az önkormányzattal való együttműködést. A bérleti díj itt is 3 millió forint évente - más kérdés, hogy a fotók alapján azért felújításra szorulna:

Balatonszemesen pedig egy 54 m²-es büfé eladásra vagy kiadásra kínált ingatlan ára 60 millió forint, évente mintegy 5 millió forintos bérleti díjjal.

A piaci trendeket vizsgáló adatok szerint a büfék és borozók négyzetméterára 2025 első öt hónapjában olcsóbb volt, mint az előző év azonos időszakában, és több ilyen egységet hirdettek meg eladásra vagy bérlésre a Balaton-parti településeken – írta akkor a Pénzcentrum. Az országos hirdetési adatbázis szerint a büfék és borozók négyzetméterára a cukrászdáké 13 százalékkal, az éttermeké pedig 7 százalékkal csökkent 2025-ös év első öt hónapjában a 2024-es év hasonló időszakához képest. Ezzel szemben a kiskereskedelmi ingatlanok kategóriájában az üzlethelyiségek négyzetméterára átlagosan 18 százalékkal emelkedett.

