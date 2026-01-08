Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Szeretnél saját büfét a Balatonnál? Most kevesebb mint egy családi ház áráért a tiéd lehet
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő, teljesen felszerelt büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljes konyhával és berendezéssel. Az idei nyári szezon még nyitva áll előtted – a kérdés már csak az, pontosan mennyiért lehet a tiéd!
A Facebookon bukkantunk rá az első balatoni hirdetésre, amelyben egy régóta működő, népszerű büfét kínálnak eladásra Zánkán, ráadásul a strandon. A tulajdonos családi okokra hivatkozva, kisgyermekei miatt szeretne megválni az egységtől.
A hirdetés szerint a büfé frekventált, vízparthoz közeli helyen található, teljesen felszerelt, így aki átveszi, gyakorlatilag azonnal indulhat a szezon. A részleteket – például hogy a tulajdonjog vagy csupán a bérleti jog átruházásáról van-e szó – nem közölték, de a kikiáltási ár 27 millió forint.
Saját balatoni büfé? Tényleg nem elérhetetlen - kérdés, kinek éri meg
Nem kellett sokat keresgélni ahhoz, hogy egy ingatlanos portálon hasonló, szintén a zánkai strandon eladó büfére akadjunk. A fotók nem teljesen ugyanazok, és az sem biztos, hogy ugyanarról az egységről van szó – ki tudja. Mindenesetre a hirdetés jól szemlélteti, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ha valaki most saját balatoni büfét szeretne nyitni.
A CASANETWORK balatonfüredi irodája kínálja eladásra a 1996-os számú, strandközeli egység bérleti jogát. Fontos tudni, itt már egyértelműen a hirdetésben is ez szerepel: az épület az önkormányzat tulajdonában van, így a 24 millió forintos ár csupán az új bérlő keresését jelenti. A bérleti díj évente 3 millió forint.
A hirdetés szerint:
- Kiváló forgalom: a büfé-borozó jól bejáratott, melegkonyhás egység.
- Bérleti díj: 3 millió forint évente, minimum 8 éves szerződés lehetőségével.
- Infrastruktúra: közművesített, víz, villany és csatorna van, gáz palackos.
- Méret: 50 m² alapterület + 70 m² fedett terasz, így egyszerre kb. 50 vendég fogadására alkalmas.
- Berendezés: teljesen felszerelt, engedéllyel készételek és frissensültek értékesítésére.
Ahogy a hírdetésben szerepel: a Balaton északi partján fekvő Zánka ideális helyszín, Balatonfüredtől délnyugatra, Balatonakali és Köveskál között található. A jó forgalom és a kedvező adottságok miatt a bérleti jog komoly befektetési lehetőséget jelent mindazoknak, akik gyorsan szeretnének belevágni a balatoni vendéglátásba.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Sok vagy kevés a 27 millió forintos balatoni büfé ára?
A Facebookos és ingatlanos portálos hirdetéseket böngészve jól látszik, hogy a Balaton környékén elég széles skálán mozognak a büfék árai és típusai. Balatonudvariban például egy teljes, 51 m²-es vízparti büfé-lángosozó épületet 50 millió forintért kínálnak, ahol hosszú távú területhasználati szerződés is biztosítja az önkormányzattal való együttműködést. A bérleti díj itt is 3 millió forint évente - más kérdés, hogy a fotók alapján azért felújításra szorulna:
Balatonszemesen pedig egy 54 m²-es büfé eladásra vagy kiadásra kínált ingatlan ára 60 millió forint, évente mintegy 5 millió forintos bérleti díjjal.
A piaci trendeket vizsgáló adatok szerint a büfék és borozók négyzetméterára 2025 első öt hónapjában olcsóbb volt, mint az előző év azonos időszakában, és több ilyen egységet hirdettek meg eladásra vagy bérlésre a Balaton-parti településeken – írta akkor a Pénzcentrum. Az országos hirdetési adatbázis szerint a büfék és borozók négyzetméterára a cukrászdáké 13 százalékkal, az éttermeké pedig 7 százalékkal csökkent 2025-ös év első öt hónapjában a 2024-es év hasonló időszakához képest. Ezzel szemben a kiskereskedelmi ingatlanok kategóriájában az üzlethelyiségek négyzetméterára átlagosan 18 százalékkal emelkedett.
Címlapkép: https://casanetwork.hu/
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.
A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.
Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik...
A hazai szakember hangsúlyozza: a hó eltakarítása helyett érdemes azt fagyvédelemre használni, mivel kiváló hőszigetelő. Azt is elárulta, milyen növények vannak a legnagyobb veszélyben.
Járható, de csúszós az út több Fehérvár felé vezető úton. Ahogy a videón is látszik majd, az elmúlt időszakban több autó is árokban kötött ki.
Január 10-én, hétfőn, 7 és 16 óra között vadászatot tartanak a sopronkövesdi, a völcseji és az undi erdők teljes területén.
Régi mondás szerint az első hóban meg kell mosakodni, hogy egész évben szépek legyünk – de nemcsak a bőrünknek, a szőnyegünknek is jót tesz a...
Életükben először játszottak a hóban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai – a mókás pillanatokat videón is megörökítették.
Kiadta a vészjelzést a rendőrség, hóláncra is szükség lehet ebben az országrészben: ennek a fele sem tréfa
Komoly figyelmeztetést adott ki a rendőrség: az erős havazás miatt egyes térségekben hólánc nélkül veszélyes útnak indulni.
A hóhelyzet miatt az ország több iskolája is jelezte: a szülők dönthetnek, hogy otthon maradjon-e gyermekük. Összegyűjtöttük az érintett intézményeket.
Nem hagynák annyiban,civil kezdeményezésként ggyűjtést indított az egyik hazai vár, hogy megünnepelhesse várvédésének 400. évfordulóját.
Vallott a neves borász: veszélyben a magyar bor – az import mellett egy új trend is fenyegeti a termelőket
A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza.
Országszerte a helyi rendeletek kimondják: a ház előtti járdát tisztán kell tartani, havat lapátolni, jeget eltakarítani, csúszásgátlót szórni – de sózni tilos! Akkor mit tehetünk?
A Dunán tartósan alacsony a vízállás, ami rendkívüli helyzetet okoz a kompközlekedésben: biztonsági okokból ideiglenesen szünetel a kompforgalom Nagymaros és Visegrád között.
Egy 5–8 méter átmérőjű kráter tátong Vizslás határában, miután beszakadt a föld egy korábbi bányaművelés miatt. A helyszín életveszélyes, a területet lezárták, a hatóságokat értesítették.
Egy 60 év feletti férfi rosszul lett, és a hosszan tartó újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette az áruházban.
Te tudod, mit ünneplünk január 6-án? Vízkeresztkor így űzték el a bajt és hozták el a szerencséjük ősienk
Január 6. vízkereszt napja – a karácsony záróakkordja és a farsang kezdete. Őseink szerint ezen a napon űzték el a bajt, és itt derül ki,...