Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Gazdaság

Bizonytalan rajt a devizapiacon: nem egyértelmű a forint iránya

Pénzcentrum
2026. január 8. 08:18

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál. A dollár jegyzése 329,33 forintról 329,38 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 413,37 forintról 413,12 forintra csökkent.

Az euró jegyzése 1,1682 dollárra változott a szerda esti 1,1689 dollárról
Címlapkép: Getty Images
