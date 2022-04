Tényleg lőttek az olcsó családi nyaralásnak? Már nem is olyan filléres a Balatonon kempingezni

Megérkezett a jóidő, a jobb kempingeken meg már elkezdtek a helyek után kapkodni a magyarok. Sokan szeretnék a természet közelségében élvezni a nyaralásukat, éppen ezért kifejezetten olyan lehetőséget keresnek, ahol ezt az élményt megkaphatják. Mások viszint azért gondolkoznak a kempingekben, mert úgy vélik, így olcsóbban is kijöhet a nyaralás: a Pénzcentrum most utánajárt az igazságnak: olcsóbb-e kempingben megszállni, mint kibérelni egy apartmant.

A kempingezés évről évre növekvő népszerűségnek örvend Magyarországon és Európában egyaránt. A koronavírus alatt is ez számított a pihenés, és nyaralás legbiztonságosabb formájának, hiszen egy kempingben egymástól szeparált üdülőházakban, mobilházakban, parcellákon tölthetik pihenésüket a vendégek, a közlekedési útvonalak szabadtéren haladnak, tágas terek biztosítják a megfelelő távolságtartást, a vizesblokkok szerkezeti kialakítása pedig lehetővé teszi a folyamatos szellőzésüket. A sportolási lehetőségek sem zártterűek, az éttermeknél pedig a teraszon is lehet fogyasztani, vagy akár elvitelre is lehet ételt rendelni.

Aki pedig szeret kempingezni, az a Balaton partján is megteheti ezt, ahol szintén különböző formában, felállásban nyaralhatunk. Már nem csak a sátor, és a lakókocsi az egyetlen megoldás, vannak faházak sőt, úgynevezett glampingek is, ahol tényleg minimális az, amit magunkkal kell vinni ahhoz, hogy a nyaralást teljesen a szabad ég alatt tölthessük.

Vadászné Székely Orsolya, a Balatontourist marketing managere is arról számolt be a Pénzcentrumnak, hogy nagy népszerűségnek örvend a kempingezés, sőt a lakókocsi és lakóautó eladások is extrém módon megemelkedtek Európában, ami szintén a kempingezés iránti keresletet erősíti, valamint az indivuális utazás igényéről ad visszajelzést.

Németországban, Dániában és Hollandiában van nagy hagyománya a kempingezésnek, a klasszikus lakóautós vendégek jelentős része ezekből az országokból érkezik hozzánk. Örömünkre szolgál azonban, hogy a belföldi vendégek érdeklődése is évről évre növekvő tendenciát mutat a kempingezés iránt. Sok új kempingezőt üdvözölhettünk az elmúlt két szezon során vendégeink között. A vendégkör kempingenként és szezonidőszakonként is eltérő: többségében családos vendégek érkeznek a főszezonban, de sok a baráti társaság is, elő- és utószezonban pedig a horgászni és kirándulni vágyók és a nyugdíjas korosztály élvezi a nyugodt pihenést. Az osztálykirándulásoknak és rendezvényeknek is kedvelt ez az időszak. A kempingezésben többek között az is jó, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő szálláslehetőséget az sátorhelyektől a magas minőségű, komfortos szállásokig

- fejtette ki, majd elmondta, hogy a hálózatukba tartozó, közvetlen vízparti kempingek Balatonfüreden, Balatonakaliban, Révfülöpön és Balatonberényben találhatóak. A balatonberényi egy naturista kemping, az egyetlen a Balatonnál.

Kempinghelyeink között megkülönböztetünk sövénnyel elválasztott parcellákat, valamint sátorhelyeket. A parcellák 60-tól 150 m2-ig foglalhatók, és van köztük közvetlen vízparti, valamint víz, csatorna és árammal ellátott, komfortosak is. Az árak kempingenként, szezonidőszakonként és kempinghely típusonként változnak, de például a Balatontourist Strand-Holiday Kempingben Balatonakaliban egy 70 m2-es parcella 2 fő részére már 5850 Ft/éjtől elérhető. Az ár tartalmazza 1 lakókocsi + 1 személyautó parkolását a parcellán, 2 fő személyi díját, áramcsatlakozást, valamint a vizesblokk és strand használatot

- emelte ki Vadászné Székely Orsolya, aki elmondta azt is, hogy csak úgy, mint a többi szállás tekintetében, úgy a Balatontourist is dinamikus árazást alkalmaz a kempinghelyekkel kapcsolatban.

Minél korábban foglalják le vendégeink nyaralásukat, annál kedvezőbb áron vehetik igénybe a kempingek szolgáltatásait. Arra törekszünk, hogy a megfelelő ár-érték arányt biztosítsunk a kempingekbe foglaló vendégeknek, kedvezményes akciókat hirdetünk, jelenleg is foglalható 6-7 éjszakás ajánlatunk

- fejtette ki a marketing manager.

Ennyibe kerül egy hét főszezonban

A Pénzcentrum utánajárt annak, hogy mi lenne olcsóbb: kempingezni, vagy apartmanban megszállni. A szezon közepén, július második hetén indulnánk útra 4 tagú, képzeletbeli családunkkal a magyar tenger partjához, ahol 6 éjszakát töltenénk el. Csak úgy, mint szállásból, úgy kempingből is széles a kínálat, van ahol csak a helyet biztosítják, de van, ahol faházban szállhatunk meg, esetleg lakókocsiban, sőt még komfort plusz felállásban is bérelhetünk kemping szállást.

A balatonfüredi kempingben ha csak parcellát bérelünk, 4 fő részére úgy július második hetén 6 éjszakára egy 120 négyzetméteres részért 86 200 forintot kellene fizetnünk. A 90-110 négyzetméteres, hat főnek elegendő kempinghelyet 78 900 forintért bérelhetjük ki, míg egy 70 négyzetméteres parcellát 68 000 forintért - ezekben ugye az üres placcon kívül nincs semmi, minden kelléket magunknak kell vinnünk.

Ha azonban nem szeretnénk saját sátrat, vagy lakókocsit vinni, faházban is aludhatunk. Ugyanitt, vízközelben 6 éjszakára egy 35 négyzetméteres üdülőház 157 000 forintba kerül. Az 50 négyzetméteres változat már 279 000 forintba, míg a 60 négyzetméteres 275 000 forintba - utóbbiban két hálószoba, nappali, fürdőszoba várja az üdülni vágyó családot. Mobilházban is elszállásolhatjuk családunkat, Balatonfüreden a vizsgált időpontban a 24 négyzetméteres mobilház 6 éjszakára 244 000 forintba, míg a 32 négyzetméteres változat 354 000 forintba kerülne.

Valamennyit spórolhatunk, ha a Balaton körül más települést célzunk meg. Balatonakalin ugyanebben az időintervallumban olcsóbbak a szállások, itt mobilházat már 171 ezer forint körül is bérelhetünk, míg lakókocsit 75 000 forintért kapni arra a hétre.

Szétnéztünk az interneten a még elérhető apartmanok között is, hogy kiderüljön, ugyanez a család, ugyanebben az időben mennyit fizetne. Balatonakalin már 210 590 forintért is eltölthetnének 6 éjszakát egy 35 négyzetméteres apartmanban, kicsit nagyobb, 40 négyzetméteres házban már 370 595 forint lenne a nyaralás, de 257 330 forintért találtunk 60 négyzetméteres házat is. Balatonfüreden más árak fogadnak minket, 6 éjszakát apartmanházban itt a négy fős család 291 655 forintért tölthet el, de találhatunk 35 négyzetméteres vízközeli apartmant 361 855 forintért is.

Összességében tehát kijlenthető, hogy ha valakinek nincsenek különösebb igényei, és megelégszik a sátorhellyel, na meg a közös vizesblokkal, akkor még mindig olcsón kijöhet a balatoni kempingekben. Viszont az "épített", konfortosabb szállások tekintetében nagyjából hasonló tarifákra számíthatunk a kempingek területén is, mintha simán az interneten foglalnánk egy apartmant.

Van, aki már most lekési a foglalást

Az elmúlt évek trendjei alapján várhatóan a Balaton térségében található szálláshelyeket foglalják le először a legnagyobb arányban. Éppen ezért célszerű mielőbb gondoskodni a nyári szálláshelyről! A Szállás.hu a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy a tóvidék népszerűsége egész évben töretlen, még a téli időszakban is ez a második legnépszerűbb régió a foglalások darabszáma alapján,amelyet csak csak Észak-Magyarország előz meg.

Azt javasoljuk az utazni vágyók számára, hogy keressék a rugalmas kondíciókat kínáló szálláshelyeket, amelyek ingyenesen lemondhatóak és/vagy előleg fizetése nélkül foglalhatók, így 100 százalékos anyagi biztonság mellett rögzíthetik nyaralási szándékukat

- mondta lapunknak a Szállás.hu. Mint megtudtuk, a Tisza-tó is eléggé felkapott lett idén, már most vannak olyan nyári hétvégék, ahol a szállások több mint fele már teltházas ebben a térségben.

A balatoni szállások kapcsán, valamint a szezonra való felkészülésről Dr. Mörk Lászlót, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnökét is megkérdeztük, aki elmondta, hogy Magyarországon mintegy negyvenezer szálláshely aktív, működik, azonban most még csak a trendek figyelhetőek meg.

A teljes szegmensben eddig nagyjából 4 százalék körüli növekedés mutatkozott. A leghangsúlyosabb hónapok a június, július és augusztus, de a termál városokban, mint Hévíz, Bükk, Szoboszló, Sárvár, stb. két-két hónappal mindkét irányba hosszabb a szezon

- fejtette ki Dr. Mörk László.