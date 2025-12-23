A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
A kormány keddi Kormányinfóján Gulyás Gergely miniszter jelentős gazdasági és szociális intézkedéscsomagot jelentett be, köztük egy 11 pontos vállalati adócsökkentési programot.
Váratlan időpontban, a megszokottnál korábban tartotta meg a Kormányinfót a kabinet kedden. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is, amelynek első lépéseként a nyugdíjasok egyheti plusznyugdíjat kapnak. Az általános nyugdíjemelés folytatódik, így az átlagnyugdíj várhatóan 250 ezer forint fölé emelkedik.
A közszolgálatban dolgozók számára új támogatás indul: egymillió forintos otthontámogatást vehetnek igénybe lakásvásárlásra vagy hiteltörlesztésre.
A pedagógusok bére 2026-ban újabb 10 százalékkal emelkedik, így átlagbérük közel 940 ezer forintra nő, ami a diplomás átlagbér 80 százalékát jelenti.
A kormány elfogadta a 11 pontos vállalati adócsökkentési programot is, amely január 1-jével lép hatályba, és évente több mint 90 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál. Az alanyi áfamentesség értékhatára 18 millióról 20 millió forintra emelkedik, amit a következő években tovább növelnek 22-24 millió forintos szintig.
Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, amely mintegy egymillió családot érint. Ennek eredményeként egy gyermek után havonta 20 ezer forinttal, két gyermek után 83 ezer forinttal, három gyermek után pedig 198 ezer forinttal nő a családoknál maradó összeg.
A 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége már életbe lépett, emellett a két- és háromgyermekes édesanyák esetében fokozatosan épül ki a teljes szja-mentesség rendszere. 2027 januárjától 50 éves korig terjesztik ki az adómentességet, majd ezt követően válik teljessé a modell. A házaspárok esetében a családi adókedvezmény továbbra is megosztható.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
