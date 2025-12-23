Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek

A kormány keddi Kormányinfóján Gulyás Gergely miniszter jelentős gazdasági és szociális intézkedéscsomagot jelentett be, köztük egy 11 pontos vállalati adócsökkentési programot.

Váratlan időpontban, a megszokottnál korábban tartotta meg a Kormányinfót a kabinet kedden. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is, amelynek első lépéseként a nyugdíjasok egyheti plusznyugdíjat kapnak. Az általános nyugdíjemelés folytatódik, így az átlagnyugdíj várhatóan 250 ezer forint fölé emelkedik.

A közszolgálatban dolgozók számára új támogatás indul: egymillió forintos otthontámogatást vehetnek igénybe lakásvásárlásra vagy hiteltörlesztésre.

A pedagógusok bére 2026-ban újabb 10 százalékkal emelkedik, így átlagbérük közel 940 ezer forintra nő, ami a diplomás átlagbér 80 százalékát jelenti.

A kormány elfogadta a 11 pontos vállalati adócsökkentési programot is, amely január 1-jével lép hatályba, és évente több mint 90 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál. Az alanyi áfamentesség értékhatára 18 millióról 20 millió forintra emelkedik, amit a következő években tovább növelnek 22-24 millió forintos szintig.

Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, amely mintegy egymillió családot érint. Ennek eredményeként egy gyermek után havonta 20 ezer forinttal, két gyermek után 83 ezer forinttal, három gyermek után pedig 198 ezer forinttal nő a családoknál maradó összeg.

A 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége már életbe lépett, emellett a két- és háromgyermekes édesanyák esetében fokozatosan épül ki a teljes szja-mentesség rendszere. 2027 januárjától 50 éves korig terjesztik ki az adómentességet, majd ezt követően válik teljessé a modell. A házaspárok esetében a családi adókedvezmény továbbra is megosztható.

Fotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA