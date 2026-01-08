2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-9 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Utazás

Rossz hír az ingázóknak: a hó miatt továbbra is kimaradhatnak járatok és hosszabb lehet a menetidő

Pénzcentrum/MTI
2026. január 8. 19:28

Egyre több település érhető el újra a Volán autóbusz-járataival és csökkentek a késések az országban, de a hóhelyzet miatt az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók - közölte a MÁV-csoport csütörtök délután.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, és a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapest agglomerációjában ismét az eredeti útvonalukon közlekednek a Volán járatai, kimaradó településre, megállóra nem kell számítani, de járatkimaradások előfordulhatnak - írták, az érintett települések között említve Délegyházát, Dunakeszit, Fótot, Veresegyházat, Érdet, Százhalombattát, Szigethalmot, Zsámbékot, Pilisborosjenőt és Budajenőt..

A buszok Baranya vármegyében nem érintik Tormás, Alsókövesd, Tormás (Felsőkövesd, forduló), Gödre (Kiskeresztúr, forduló), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Varbóc, Nyésta, Litka, Tornabarakony, Kéked, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte, Komárom-Esztergom vármegyében Környe-Tagyospuszta, Somogy vármegyében egyebek mellett Hollád, Kisbabapuszta és Vadépuszta, Vas vármegyében Vanyola (Pápanyőgér), Zala vármegyében pedig Zalaköveskút megállót, illetve települést.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #Budapest #havazás #volán #autóbusz #késés #agglomeráció

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:44
19:28
19:08
18:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
2
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
3
2 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 19:08
Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 18:02
Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!
Agrárszektor  |  2026. január 8. 19:27
Kegyetlen napok várnak a magyarokra: itt a friss előrejelzés, jó, ha tudsz róla