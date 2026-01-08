Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Rossz hír az ingázóknak: a hó miatt továbbra is kimaradhatnak járatok és hosszabb lehet a menetidő
Egyre több település érhető el újra a Volán autóbusz-járataival és csökkentek a késések az országban, de a hóhelyzet miatt az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók - közölte a MÁV-csoport csütörtök délután.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, és a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
Budapest agglomerációjában ismét az eredeti útvonalukon közlekednek a Volán járatai, kimaradó településre, megállóra nem kell számítani, de járatkimaradások előfordulhatnak - írták, az érintett települések között említve Délegyházát, Dunakeszit, Fótot, Veresegyházat, Érdet, Százhalombattát, Szigethalmot, Zsámbékot, Pilisborosjenőt és Budajenőt..
A buszok Baranya vármegyében nem érintik Tormás, Alsókövesd, Tormás (Felsőkövesd, forduló), Gödre (Kiskeresztúr, forduló), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Varbóc, Nyésta, Litka, Tornabarakony, Kéked, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte, Komárom-Esztergom vármegyében Környe-Tagyospuszta, Somogy vármegyében egyebek mellett Hollád, Kisbabapuszta és Vadépuszta, Vas vármegyében Vanyola (Pápanyőgér), Zala vármegyében pedig Zalaköveskút megállót, illetve települést.
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
A Pénzcentrum 2026. január 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!