Kiderült az igazság a magyar csapvízről: ezért isznak egyre többen ásványvizet helyette

Leginkább a fiatalabb (18–39 éves) korosztály tagjai, illetve a községekben élők azok, akik a csap megnyitása helyett palackos kiszerelésben, ásványvíz formájában veszik magukhoz a napi vízadagjukat és ehhez a döntésükhöz az élvezeti érték is hozzájárul. A válaszadók harmada ugyanis a jó ízt jelölte meg az ásványvizek legfőbb előnyének a sima víz ellenében. Emellé pedig olyan szubjektív megállapítást is társított a megkérdezettek negyede, ami szerint a palackos ásványvíz egészségesebb, mint a csapvíz.

Nagy vízfogyasztók vagyunk. A felnőtt magyar lakosság harmada csak vizet iszik – áll a MIZSE legfrissebb, 2022. márciusában készített országos, online, reprezentatív Pulzus-kutatásában, amelyből az is kiderül, hogy a válaszadók jelentős része (59%) elsősorban az ásványvizet preferálja, ha a szomját szeretné oltani.

A felmérés alapján az szintén kijelenthető, hogy a magyar felnőttek egyre tudatosabb vízfogyasztókká váltak. A megkérdezettek 27 százaléka ügyel a napi vízfogyasztásra és törődik azzal, hogy elegendő vizet, illetve ásványvizet igyon. Ebben a korosztályok, lakóhelyek és a nemek tekintetében különösebb eltérés nincs. Az odafigyelés leginkább az életkor előrehaladtával válik némiképp hangsúlyosabbá. Azt lehet mondani, hogy a 60 év felettiek többsége (60 %) tartja be legpontosabban azt, hogy mikor, mennyi vizet kell meginniuk egy nap.

Dietetikusként, anyaként is öröm azt látni a kutatásban, hogy életkortól függetlenül ismét divatos vizet inni, ami a legjobb szomjoltó. Nem tartalmaz cukrot, sem kalóriát, nem járul hozzá az elhízáshoz, sőt inkább a plusz kilók megelőzésében játszik szerepet, segít a koncentrálásban, és az emésztési folyamotokban jótékony hatást fejt ki. Minél tudatosabban építjük be a napirendükbe a vízfogyasztást, annál inkább látjuk annak jótékony élettani hatásait. Napi nyolc pohár folyadék elfogyasztásával a legtöbb ember megteremthetné szervezete egyensúlyát

– mondta Antal Emese dietetikus, szociológus szakember, aki hozzátette, hogy tapasztalata szerint divatjelenség lett ásványvizes üveggel sétálni, egy fél literes palackot a kezünk ügyében tartani, ami nagyon üdvözlendő. Erre a kutatás eredményei is ráerősítenek, ami szerint ennél a terméknél a könnyű szállíthatóság a fiataloknak az átlagosnál is fontosabb. A 18-39 éves korosztály harmada (35%) már emiatt is ásványvíz párti lett, ami jó előjel a vízfogyasztási szokásaik berögzüléséhez.