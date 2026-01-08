2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
budapest képe a Szabadság híddal és éjszakai fényekkel
Utazás

A 4-es, 6-os villamos vonala is elesett a nagy hideg miatt: hajnalig pótlóbuszok járnak

Pénzcentrum
2026. január 8. 19:44

 A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt. A javítás idejére, ma este 21 órától holnap hajnalig a 4-es, 6-os villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek. A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.

A 4-es, 6-os villamosok vonalán január 8-án, csütörtökön 21 órától péntek hajnalig karbantartási munkát végeznek. A villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek. A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg - áll a BKK közleményében.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #villamos #Budapest #időjárás #busz #közösségi közlekedés #hideg #applikáció #budapesti tömegközlekedés

