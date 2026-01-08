Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
A 4-es, 6-os villamos vonala is elesett a nagy hideg miatt: hajnalig pótlóbuszok járnak
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt. A javítás idejére, ma este 21 órától holnap hajnalig a 4-es, 6-os villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek. A villamosok helyett pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.
Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.