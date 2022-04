Zsebbenyúlós hosszú hétvége vár a magyar családokra: nagyon ráfázik, aki nem lépett időben

Itt a húsvéti hosszú hétvége, és meglepően sok magyar szeretné ezt az ünnepet is belföldön, üdüléssel tölteni. A magyar szállodák zöme 80-90 százalékos foglaltsággal számolhat a hétvégére, sok helyen pedig teltház várható. A szakszövetség szerint, aki az utolsó pillanatra hagyta a foglalást, annak már csak a drágább helyek maradtak.

Rengeteg magyar szeretné a húsvétot üdüléssel tölteni, az előzetes adatok alapján az látható, hogy még a 2019-es húsvétot is túlszárnyalták a magyar foglalások. A statisztikák szerint népszerűek a klasszikus üdülővárosok, de Egerben és Budapesten is gyorsan fogynak a szálláshelyek. A jó idővel a Balatonnál is megkezdődött a szezon.

Rekordmennyiségű foglalást regisztráltak a húsvéti hosszúhétvégére a Szállás.hu-nál is. Mint a Pénzcentrumnak elárulták, a közvetített bruttó forgalom 58 százalékkal túl is szárnyalta a pandémia előtti év húsvétján realizált értéket. Hozzátették: átlagosan 31 százalékkal drágult egy éjszaka egy fő részére 2019 óta. Eger, Budapest és Gyula szálláshelyeit foglalták eddig a legnagyobb arányban.

Az előfoglalási adatok alapján már most több foglalás áll bent húsvétra, mint 2019-ben ilyenkor, amikor még a pandémiát megelőzően utazhattunk ebben az időszakban. Ha nem csökken az utazási kedv, akkor az utolsó pillanatos foglalások beérkezésével kiemelkedő húsvétunk lehet

- mondta a cég, akik szerint a 2019-es számok ötödével vagy akár negyedével is több foglalás várható. Az átlagos kosárérték 60 százalékkal, míg az éjszakánkénti ár egy fő részére harmadával nőtt 2019-hez képest.

Minden negyedik hosszú hétvégéző wellness-szállást választott. Eger, Budapest, Gyula, Hajdúszoboszló és Pécs bizonyultak most a legkeresettebb úti céloknak. Egerben már csak 25, Pécsett pedig 13 szabad szállás van (a választ kedden küldték, azóta természetesen változhattak a számok - a szerk.). Őket követi a népszerűségi toplistán Szeged, Hévíz, Siófok, Nyíregyháza és Balatonfüred. Régiók közül százalékosan a legnagyobb arányban a Balaton, Észak-Magyarország és a Tisza-tó szálláshelyei iránt nőtt a kereslet

- tudhattuk meg a szállásközvetítő portáltól. A legtöbb foglalást Észak-Magyarországon regisztrálták, a foglalások 24 százaléka született meg itt, a Balatonon 15,6 százalék, míg a Nyugat-Dunántúlon a foglalások 12 százaléka valósult meg.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége kérdésünkre közölte, hogy a húsvét a belföldi és a külföldi kereslet szempontjából is meghatározó, ezért a március 15-i hétvégénél jelentősen magasabb foglaltság várható a hazai szállodákban.

A húsvéti programok miatt nem csak a wellness hotelek számíthatok 80-90 százalék feletti, több esetben teltházas időszakra, hanem számos városi szálloda is már múlt héten magas foglaltságról számolt be. A kiszámíthatatlan időjárás miatt a nagyobb wellness, spa részleggel rendelkező hotelek a legkeresettebbek húsvétkor, de például Hollókő és a Balaton és kiemelt érdeklődésnek örvend

- tudhattuk meg Sárvári-Deák Zsófiától, a szövetség főtitkárától, akik a last minute ajánlatokról elmondták, hogy természetesen az utolsó pillanatban is vannak még néhány hotelben szabad szobák, de ezek már sok esetben lényegesen magasabb árakon.

A kedvezőbb foglalási feltételekhez érdemes minél előbb foglalni, a nyári időszakot illetően is, mert a last minute már a legtöbbször egyáltalán nem kedvezőbb. A SZÉP-kártya a korábbi évekhez hasonlóan, most is jelentősen hozzájárul a belföldi kereslet élénkítéséhez. A szállásdíjbevétel 25-30, de akár 50 százalékát is ez a fajta fizetőeszköz adja

- fejtette ki a szövetség főtitkára, akik kiemelték, hogy a belföldi vendégek mellett növekvő nemzetközi kereslet tapasztalható. Nagy számban érkeznek csehek, osztrákok, németek a fürdővárosokba, és a fővárosi szállodák is 60 százalék körüli kihasználtságra számítanak.

Akik pihenni mennek a hosszú hétvégén, azoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ugyanis, mint azt a szövetségtől megtudtuk:

a rendkívüli mértékben növekvő költségek (bérek, alapanyagok mellett akár három- négyszeres energiaárak) miatt magasabb szobaárakkal kell számolnia a vendégeknek.

- emelte ki Sárvári-Deák Zsófia.

Hiába drágább, a magyarok akkor is utaznának

Ugyanakkor a drágulás ellenére is többen utaztak eddig idén, mint 2020 és 2019 első negyedéveiben - tudtuk meg a szállásközvetítő portáltól. Az adataik szerint az első negyedévben 2019-hez képest 19 százalékkal és 2020-nál 26 százalékkal többen foglaltak szállást (2021-ben pedig nem utazhattunk ebben az időszakban).

Az áremelkedés sem tántorította el az utazni vágyókat: a 2019-es szintnél átlagosan 31 százalékkal, 2020-nál pedig 18 százalékkal kellett többet fizetni egy főnek éjszakánként.

2019-ben az átlagos kosárérték a foglalások 75 százalékánál 50 ezer forint alatti volt. Ez a kategória a következő években már jóval kevesebbet hasított ki az egészből: 2020-ban 71 százalékot, idén pedig már csak 63 százalékot. Ezzel párhuzamosan a magasabb kategóriák értelemszerűen egyre nagyobb arányban részesültek a foglalásokból.

Az első negyedéves adatokat összevetve a foglalási hosszban és a foglalásonkénti létszámban nincs számottevő különbség az előző évekhez képest, ezért a magasabb kosárértéket az árnövekedés mellett még azzal magyarázhatjuk, hogy többen választanak magasabb kategóriás szállást a kifogástalan higiéniáért és a 100 százalék pénzügyi biztonságért cserébe

– ismertette Trepess Beatrix, a Szallas.hu PR-menedzsere. 2019-ről 2022-re a 4 csillagos hotel kategóriában 13 százalékkal nőtt a foglalások aránya. Mindezek együttes eredményeként a közvetített bruttó forgalom 4,29 milliárd forint volt az első negyedévben, ami 63,7 százalékkal több 2019 hasonló időszakához képest és 58 százalékkal haladta meg 2020. január-március időintervallumának eredményeit.

Sokat lendített a számokon a rekordokat hozó március 15-ei hosszú hétvége az idén. 2019-ben 3 napos volt, 2020-ban pedig vasárnapra esett az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, így nem volt hosszú hétvége

– jegyezte meg a szakember. A foglalások 42 százaléka hotelbe szólt, minden ötödik alkalommal apartmant választottak a vendégek. További 16 százalékuk panzióra, 15 százalékuk pedig vendégházra voksolt. Budapest, Eger, Pécs, Szeged és Hévíz is tömegeket vonzottak, de sokan látogattak el Gyulára, Hajdúszoboszlóra, Siófokra, Zalakarosra és Debrecenbe is. Az aktív időtöltést kedvelők körében a felsőtoldi Kéz-kilátó, a Megyer-hegyi Tengerszem és a Székesfehérváron található Bory-vár keresett látnivalók voltak.