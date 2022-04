Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc ajándékát is: vége a nagy olcsóságnak

A magyar könyvesboltokat is eléri a drágulás 2022-ben, ugyanis globális és helyi árfelhajtó hatásokat már nem tudják tompítani, részben kénytelenek lesznek a vásárlókra hárítani. Amíg 2021-ben még az inflációhoz igazodott az áremelkedés, addig idén már jelentősebb drágulásra lehet számítani, nemcsak a keménytáblás, eleve drágább, hanem az olcsóbb kategóriájú könyvek esetében is. Arról, hogy mi áll a drágulás hátterében, milyen árakra számíthatunk húsvét után a könyvesboltokban, a Libri-Bookline és a Líra Csoport nyilatkozott a Pénzcentrumnak. Lapunk kérdésére azt is elárulták, hol húzódik a lélektani határ a könyvárak terén, ami felett már elgondolkodnak az olvasók, megvegyék-e az adott kötetet, illetve hogy miért is olyan drága az e-könyv Magyarországon.

Ha az elmúlt évtizedben megvizsgáljuk a könyvárak alakulását, akkor az látszik, hogy az utóbbi évekig nem volt jelentősebb emelkedés. A Központi Statisztikai Hivatal lapunkkal közölt adatai alapján 2012-ben a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára Magyarországon 3 420 forint volt, 2019-ben 3 950 forint. Tehát 7 év alatt 530 forinttal, 15,5 százalékkal nőttek a könyvárak, ehhez képest a zsemle ára például ugyanebben az időszakban 13,6 százalékkal nőtt. 2020-ban azonban már 4 210 forint volt a tíz legnagyobb példányszámban eladott könyv átlagára, ez 2021-re 4 190 forintra mérséklődött, mégis 6-6,5 százalékos emelkedés történt a járvány éveiben 2019-hez képest. Természetesen ezt a mutatót az is befolyásolja, hogy az adott éveben milyen árfekvésű könyvek vezették a sikerlistákat, viszont az az egy biztos, hogy a korlátozások, illetve gazdasági válsághatások nem kímélték a könyvkiadókat, -kereskedőket sem. Ezért 2022-ben jelentős áremelésre készülhetnek az olvasók.

A hazai könyves piac két nagy szereplője, a Libri-Bookline és a Líra Csoport is megerősítette lapunknak, hogy a könyvek eddig nem drágultak drasztikusan, jelentékeny emelkedés az utóbbi években volt. Nyáry Krisztián, a Líra kreatív igazgatója a Pénzcentrumnak elmondta, hogy tapasztalataik szerint 2017 és 2019 között érdemben nem emelkedtek az árak, viszont 2019 és 2020 között 7,5 százalékkal, 2020 és 2021 között pedig körülbelül 4 százalékkal emelkedtek. Ennek a hátterében a könyv előállítási költségének emelkedése, bér- és rezsiköltség növekedése áll.

A Libri-Bookline által forgalmazott művek esetében tapasztalható volt némi áremelkedés, az elmúlt öt évben körülbelül 500 forinttal nőtt a könyvek átlagára - ismertette Kovács Péter a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója a Pénzcentrumnak, akinek elmondása szerint az egyéb gazdasági tényezők mellett az áremelkedés hátterében olyan, kifejezetten a könyvkiadásra- és kereskedelemre ható folyamatok állhatnak, mint az alapanyagárak, illetve a nyomdai és logisztikai költségek változása vagy az elmúlt időszakban megjelent papírhiány.

A járvány sem múlt el nyomtalanul

Két év távlatából visszatekintve a járvány időszakára elmondható, hogy a könyvszakmát sem kímélték a pandémiás időszak hatásai. Nemcsak a járvány elleni védekezés érdekében hozott korlátozó intézkedések, boltzárak voltak kihatással a magyar piacra, hanem a hátrányos gazdasági hatások is.

"Az elmúlt évek járványügyi intézkedései, valamint az ahhoz kapcsolódó gazdasági történések nem maradtak nyomtalanul, de minden piaci szereplő a lehetőségeihez képest próbált megbirkózni a felmerülő nehézségekkel" - mondta el Kovács Péter, hozzátéve, hogy a Libri-Bookline Zrt-hez tartozó két könyvkereskedő sikeresen vészelte át az elmúlt időszakot.

2021-ben nem tapasztalt általános áremelkedést a Libri-Bookline, csupán egyes utánnyomások és kiadók esetében volt megfigyelhető az árak növekedése, ez azonban 2022-ben minden bizonnyal megváltozik. Természetesen az elmúlt két év nem csak a könyvek árára volt hatással, hanem a vásárlói szokásokra is, de nem olyan mértékben, mint ahogy azt sokan előre jelezték. A két boltzárat követően az olvasóközönség nem fordult el a bolti vásárlás lehetőségétől

- folytatta Kovács Péter, akinek elmondása szerint bár a lezárások alatt nőtt az online rendelkezések száma, továbbra is az offline értékesítés teszi ki a forgalmuk nagyobb részét. Azonban megfigyelhető, hogy a vásárlók kevesebb időt töltenek az üzletekben, tudatosabban vásárolnak. Hasonló tapasztalatokról számolhat be a Líra Csoport is:

2020 első félévében nálunk, és az egész könyvszakmában is nagyon érezhető volt a járvány hatása. 2020 elején a forgalom 15 százalékát tette ki az online értékesítés, 75 százaléka pedig a könyvesboltokban realizálódott. Nyilván amikor bezártak a könyvesboltok, az online maradt az egyetlen értékesítési csatorna. Akkor arra számítottunk, hogy a 15 százalékos arány 30 százalékra fog emelkedni, ehhez képest 50 százalékra növekedett. Amikor pedig a boltok újranyitottak, akkor már nem csökkent vissza az online forgalom 15 százalékra, hanem maradt körülbelül 30 százalékon

- mondta el Nyáry Krisztián a járvány alatt történt változásokról, melyhez kapcsolódóan azt is ismertette, hogy 2021-ben pedig a nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan jelentős forgalomnövekedést tapasztaltak, a Líra Csoportnál ez közel 20 százalékos emelkedést.

Tavaly már ugyan megjelent a nagykereskedelemben a nyersanyagárak - főleg a papírárak - növekedésének drágító hatása, viszont ez még a kiskereskedelmet, így az olvasókat sem érintette. A költségeket a kiadók és a kereskedők viselték, így a bolti könyvárak 2021-ben mindössze nagyjából az infláció mértékével emelkedtek. Ez fog változni az idei évben

- fejtette ki Nyáry Krisztián a könyvárak változása kapcsán. A Líra Csoport kreatív igazgatója arról beszélt lapunknak, hogy a járvány a vásárlói szokásokra is hatással volt. "Ahogy nő az online vásárlás népszerűsége, azt gondolhatnánk, nem lesz szükség akkora bolthálózatra, viszont a magyar olvasók még mindig szeretnek könyvesboltba járni, sőt szívesen jelölik meg a boltokat átvételi pontként is, hogy azokba betérve még körülnézhessenek" - mondta el.

Még mindig túl drágák az e-könyvek Magyarországon

Nyáry Krisztián arról is beszélt, hogy az e-könyvek népszerűsége is csaknem megduplázódott, azonban ez annyit jelent, hogy körülbelül másfél százalékról nőtt 2-3 százalékra a forgalmuk, így ez mégis elenyésző arány. Hozzátette: Európában és azon belül is Magyarországon eleve alacsonyabb az e-könyvet vásárlók aránya, mint az Egyesült Államokban, ennek az egyik speciális magyar oka, hogy drága az e-könyv a papírkönyvhöz képest.

Magyarország az egyetlen ország az Európai Unión belül, ahol míg a papírkönyv terméknek számít, az e-könyv szolgáltatásnak, így nem 5%-os, hanem 27%-os áfa vonatkozik rá. A legtöbb olvasó ezt nem tudja, csak azt látja, hogy nem annyival olcsóbb megvenni az e-könyvet. Az ár mellett pedig azért is nehezen nő az e-könyvek népszerűsége, mert a könyv népszerű ajándék, viszont sokkal inkább fizikai, mint digitális formában. Tekintve, hogy az egész éves könyvforgalom harmada a karácsony előtti időszakban valósul meg, a könyvnek mint ajándéknak a szerepe igen jelentős lehet Magyarországon

- mondta el.

2022-ben fordul a kocka, drágulnak a könyvek

A könyvszakma egyértelműen jelentős áremelkedést tart valószínűnek, amelyet az olvasók is meg fognak érezni.

A könyvkiadásban megfigyelhető kedvezőtlen gazdasági folyamatok nagy valószínűséggel 2022-ben fogják éreztetni hatásukat, így nem kerülhető el az általános árnövekedés, de a kiadók különböző megoldások alkalmazásával igyekeznek ellensúlyozni mindezt. Bizakodásra ad okot, hogy egyes iparági előrejelzések szerint Nyugat-Európában megállt az az árak növekedése, ami egyben azt is jelenti, hogy ezt idővel Magyarországra is begyűrűzik

- mondta el a Kovács Péter a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója lapunknak annak kapcsán, milyen árakra számíthatnak idén a vásárlók.

Nyáry Krisztián kifejtette, hogy tavaly év végén a nyomdaipari szereplők még arra számítottak, hogy az áremelkedés nagyjából még egy negyedévig, de legfeljebb fél évig tarthat, után pedig csökkenést vártak. Ez a helyzet azonban megváltozott, a nyersanyag nemhogy drágul, hanem kiszámíthatatlanná vált, hogy lesz-e egyáltalán megfelelő minőségű és mennyiségű papír. Most úgy gondolják, hogy a válság év végéig biztosan eltart. Ez biztosan érződni is fog a könyvárakon is 2022-ben - mondta el a Líra Csoport kreatív igazgatója, hozzátéve, hogy emellett a minimálbér-emelés hatása, vagy a logisztikai költségek és rezsiköltségek emelkedése is kihatással lesz az árakra.

Az euroárfolyam kedvezőtlen alakulása is érinti a könyvkereskedőket, mivel az üzlethelyiségeket a legtöbb esetben euróalapú szerződéssel bérlik, a kiadók esetében pedig a külföldi könyvek jogait kell euróban megfizetni. A sok kedvezőtlen hatás együttesen jelentős költségnövekedéssel jár a kiadók számára, melynek legalább a felét át fogják hárítani az olvasókra. Ugyanakkor a várható megszorítások miatt csökkenhet a lakosság könyvekre fordítható kerete, így a kiadóknak egy olyan árat kell majd találniuk, ami még megfizethető lesz

- magyarázta Nyáry Krisztián.

Emelkedik a lélektani határ is a könyvárak terén

Lapunk arra is kíváncsi volt, hol húzódik a lélektani határ a könyvek árát tekintve, mi az az összeg, amelyet már nem szívesen fizetnek ki a vásárlók az olvasnivalóért. Kovács Péter elmondása szerint van egyfajta „lélektani határ” a könyvek árának esetében, de ez nem határozható meg pontosan.

Az, hogy az olvasók mekkora összeget hajlandók kifizetni egy adott könyvért, nagy mértékben függ attól, hogy milyen kategóriájú műről, milyen típusú kiadványról van szó, és természetesen függ a vásárló anyagi helyzetétől, de attól is, hogy az év melyik időszakát vizsgáljuk. Így például a „lélektani határ” jelentősen változhat egy szórakoztató mű, egy szépirodalmi alkotás, vagy egy szakkönyv esetében, és az is hatással lehet minderre, hogy az adott cím zsebkönyvként, díszkiadásként, vagy egy sorozat részeként karácsonykor vagy épp nyáron kerül-e a boltok polcaira, illetve az is, hogy keménytáblás vagy puhakötésű kiadványról van-e szó

- magyarázta a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója.

Nyáry Krisztián is megerősítette, hogy tapasztalataik szerint bizonyos könyvek esetében, amelyekre nagyon vágyik, vár az olvasó, az ár nem annyira döntő tényező. "Tehát ugyanúgy megveszik a vásárlók magasabb áron, viszont természetesen van felső határ. A lélektani határok azonban jelentősen változtak az elmúlt 10 évben: 2015-ben volt nagyjából 4000 forint ez a plafon, jelenleg már nagyjából 6000 forintnál tartunk, viszont ez sincs kőbe vésve, folyamatos a változás" - mondta el, szintén kitérve rá, hogy a lélektani határ nagyban függ a könyvek típusától, műfajától is.

Az biztos, hogy egy sokkoló olvasói tapasztalat a könyvesboltokban, hogy korábban az áremelkedések jellemzően a keménytáblás, drága papírra nyomott könyveket drágították, ezek ára emelkedett leginkább, viszont manapság már a puhakötésű könyvek ára is jelentősen drágulhat. Hiszen a papírárak emelkedése ezekre is ugyanolyan hatást gyakorol. Ebben az évben sokan elgondolkodhatnak, mi kerül a korábban olcsóbb kategóriába tartozó könyveken ennyibe, ha nincsenek tisztában a nyersanyagdrágulással

- fejtette ki az idei évre várható változások kapcsán a Líra Csoport kreatív igazgatója.