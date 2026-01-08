2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptovaluta,bitcoin, egy mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned

Pénzcentrum
2026. január 8. 09:07

A Strike csütörtök reggel közölte, hogy a népszerű Bitcoin-alkalmazás a megváltozott hazai szabályozói környezetre hivatkozva lényegében kivonul a magyar piacról. A kereskedés már holnaptól, azaz 2026. január 9-től megszűnik, írja a RevB.hu.

A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” (Important account update) című üzenet rövid és lényegretörő: „Az új magyarországi szabályozások miatt a fiókja 2026. január 9-től nem támogatja a kereskedést. EUR és BTC eszközeit bármikor kiutalhatja.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a RevB szerint a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar felhasználóknak kevesebb mint 24 órájuk maradt arra, hogy aktívan kezeljék pozícióikat az alkalmazáson belül. Holnaptól a „Vétel” és „Eladás” gombok inaktívvá válnak, az applikáció pedig egyszerű tárcává degradálódik, ahonnan már csak menekíteni lehet a pénzt.

A Strike döntése tökéletesen illeszkedik abba a sormintába, amely az elmúlt időszakban jellemezte a hazai fintech és kripto szektort. A szigorú, sokszor a nemzetközi sztenderdeknél is merevebb hazai szabályozás (különös tekintettel a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, azaz az SZTFH követelményeire) sorra riasztja el a globális szereplőket – jegyezte meg a RevB.

  • A Revolut esete: A népszerű neobank már korábban jelezte, hogy a magyar entitása alól kiveszi a kripto-szolgáltatásokat.
  • CoinCash felfüggesztés: A hazai piac egyik úttörője, a CoinCash kénytelen volt felfüggeszteni működését, mivel sokáig nem állt rendelkezésre megfelelő informatikai auditor (validátor), ami törvényi előírás volt a működéshez.
  • eToro korlátozások: A globális kereskedési óriás, az eToro is hasonló lépésre kényszerült, és drasztikusan korlátozta a magyar felhasználók hozzáférését a kriptoeszközökhöz.
  • Kriptomat távozás: A Kriptomat is bedobta a törölközőt, szintén a szabályozói nehézségekre hivatkozva.
Kapcsolódó cikkeink:

Bár időközben meglett az első magyar kripto validátor vállalat, úgy tűnik, ez a globális szereplők számára vagy túl későn érkezett, vagy a megfelelés költségei és adminisztrációs terhei egyszerűen nem érik meg a viszonylag kis méretű magyar piac fenntartását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mit tegyenek a felhasználók?

A RevB kiemelte, hogy nincs ok a pánikra, a pénz biztonságban van. A Strike közleménye egyértelműen fogalmaz: a kiutalások (mind euróban, mind Bitcoinban) továbbra is működnek.

Azt javasolják minden érintettnek, hogy ne várjanak. Bár a kiutalás „bármikor” lehetséges, a szolgáltatók kivonulásakor gyakran lassulhat az ügyfélszolgálat vagy a technikai háttér. Érdemes a BTC-t egy saját (non-custodial) tárcába (pl. hardware wallet, Muun, Phoenix) átmozgatni. Mivel a Strike Lightning-képes, ez tranzakciós díjak szempontjából filléres tétel.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #bitcoin #szabályozás #fintech #kivonulás #kriptovaluta #kriptodeviza #revolut #sztfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:13
09:11
09:07
08:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 7. 16:45
Amerika robog, Kína döcög - Mi várható a piacokon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 7. 16:54
1 millió forintot kaphatnak a legkiválóbb újságírók - újraindul a Minőségi Újságírás Díj
A Médiafórum Egyesület visszahozta a Minőségi Újságírás Díj pályázatot, amelynek célja a kiemelkedő...
Bankmonitor  |  2026. január 7. 14:54
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mi...
Holdblog  |  2026. január 7. 09:44
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
2026. január 7.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
3 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 08:46
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 06:31
Életmentő sztárterméket akcióz az Aldi: erre szinte minden magyar háztartásban szükség van
Agrárszektor  |  2026. január 8. 08:21
Brutális hideg jön Magyarországon: 2 megyére már figyelmeztetést adtak ki