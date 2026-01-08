Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike csütörtök reggel közölte, hogy a népszerű Bitcoin-alkalmazás a megváltozott hazai szabályozói környezetre hivatkozva lényegében kivonul a magyar piacról. A kereskedés már holnaptól, azaz 2026. január 9-től megszűnik, írja a RevB.hu.
A felhasználók fiókjában megjelent „Fontos fiókfrissítés” (Important account update) című üzenet rövid és lényegretörő: „Az új magyarországi szabályozások miatt a fiókja 2026. január 9-től nem támogatja a kereskedést. EUR és BTC eszközeit bármikor kiutalhatja.”
Ez a RevB szerint a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar felhasználóknak kevesebb mint 24 órájuk maradt arra, hogy aktívan kezeljék pozícióikat az alkalmazáson belül. Holnaptól a „Vétel” és „Eladás” gombok inaktívvá válnak, az applikáció pedig egyszerű tárcává degradálódik, ahonnan már csak menekíteni lehet a pénzt.
A Strike döntése tökéletesen illeszkedik abba a sormintába, amely az elmúlt időszakban jellemezte a hazai fintech és kripto szektort. A szigorú, sokszor a nemzetközi sztenderdeknél is merevebb hazai szabályozás (különös tekintettel a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, azaz az SZTFH követelményeire) sorra riasztja el a globális szereplőket – jegyezte meg a RevB.
- A Revolut esete: A népszerű neobank már korábban jelezte, hogy a magyar entitása alól kiveszi a kripto-szolgáltatásokat.
- CoinCash felfüggesztés: A hazai piac egyik úttörője, a CoinCash kénytelen volt felfüggeszteni működését, mivel sokáig nem állt rendelkezésre megfelelő informatikai auditor (validátor), ami törvényi előírás volt a működéshez.
- eToro korlátozások: A globális kereskedési óriás, az eToro is hasonló lépésre kényszerült, és drasztikusan korlátozta a magyar felhasználók hozzáférését a kriptoeszközökhöz.
- Kriptomat távozás: A Kriptomat is bedobta a törölközőt, szintén a szabályozói nehézségekre hivatkozva.
Bár időközben meglett az első magyar kripto validátor vállalat, úgy tűnik, ez a globális szereplők számára vagy túl későn érkezett, vagy a megfelelés költségei és adminisztrációs terhei egyszerűen nem érik meg a viszonylag kis méretű magyar piac fenntartását.
Mit tegyenek a felhasználók?
A RevB kiemelte, hogy nincs ok a pánikra, a pénz biztonságban van. A Strike közleménye egyértelműen fogalmaz: a kiutalások (mind euróban, mind Bitcoinban) továbbra is működnek.
Azt javasolják minden érintettnek, hogy ne várjanak. Bár a kiutalás „bármikor” lehetséges, a szolgáltatók kivonulásakor gyakran lassulhat az ügyfélszolgálat vagy a technikai háttér. Érdemes a BTC-t egy saját (non-custodial) tárcába (pl. hardware wallet, Muun, Phoenix) átmozgatni. Mivel a Strike Lightning-képes, ez tranzakciós díjak szempontjából filléres tétel.
