Megszólalt Gulyás Gergely: kiderült, tényleg munkanap lesz-e a január 10-i szombat

Csütörtök reggel lezárták a szombathelyi MÁV rendelőt, számolt be róla egyik kollégánk a helyszínről. Az intézmény épületében a Katasztrófavédelem munkatársai is jelen vannak, és ellenőrzik...
Csütörtök délelőtt 10 órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtótájékoztatón Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is részt vesz.
Mukics Dániel elmondta, hogy reggel is ülésezett az operatív törzs a hófuvás miatt. Beszámolt arról, hogy Akasztón ki kellett menteni egy családot, mert beszakadt a házuk teteje. Két településen jelenelg nincs áram, de mint mondta, néhány órán belül ez is megoldódik.
Az alezredes arról is beszélt, hogy az iskolák mind megnyíltak, nincs elzárt település, lezárt útszakasz, és súlykorlátozás sincs érvényben.
Hozzátette, hogy a tűzoltókat a megszokottnál több alkalommal riasztották, és a közúti balesetek száma is jelentősen, 300 százalékkal nőtt meg az ilyenkor megszokotthoz képest. Kiemelte, hogy ha szükség lenne, a Katasztrófavédelem melegedőbuszokat fog indítani.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a hóhelyzettel kezdett, mind mondta, az állami szervek és hatóságok "készen állnak rá, hogy megvédjék az élet- és vagyonbiztonságot".
Rátérve az orosz-ukrán háborúra, a miniszter megjegyezte, hogy szerinte csak az amerikai békejavaslatnak van esélye, „Európának nem osztottak lapot”, ugyanakkor senki sem köthet olyan megállapodást, amely az ukrán csatlakozást előremozdítja, mivel a magyar kormány ezt nem támogatja.
A miniszter újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy egyelőre nincs ok arra, hogy ne legyen a szombat munkanap, de meg kell vizsgálni, hogy adottak-e a feltételek a munkába és iskolába járáshoz.
Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással is összefügg.
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.