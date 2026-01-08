2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-4 °C Budapest
Budapest, 2025. május 8.
Gazdaság

Megszólalt Gulyás Gergely: kiderült, tényleg munkanap lesz-e a január 10-i szombat

Pénzcentrum
2026. január 8. 10:50

Csütörtök délelőtt 10 órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtótájékoztatón Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is részt vesz.  

Mukics Dániel elmondta, hogy reggel is ülésezett az operatív törzs a hófuvás miatt. Beszámolt arról, hogy Akasztón ki kellett menteni egy családot, mert beszakadt a házuk teteje. Két településen jelenelg nincs áram, de mint mondta, néhány órán belül ez is megoldódik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alezredes arról is beszélt, hogy az iskolák mind megnyíltak, nincs elzárt település, lezárt útszakasz, és súlykorlátozás sincs érvényben.

Hozzátette, hogy a tűzoltókat a megszokottnál több alkalommal riasztották, és a közúti balesetek száma is jelentősen, 300 százalékkal nőtt meg az ilyenkor megszokotthoz képest. Kiemelte, hogy ha szükség lenne, a Katasztrófavédelem melegedőbuszokat fog indítani.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a hóhelyzettel kezdett, mind mondta, az állami szervek és hatóságok "készen állnak rá, hogy megvédjék az élet- és vagyonbiztonságot".

Rátérve az orosz-ukrán háborúra, a miniszter megjegyezte, hogy szerinte csak az amerikai békejavaslatnak van esélye, „Európának nem osztottak lapot”, ugyanakkor senki sem köthet olyan megállapodást, amely az ukrán csatlakozást előremozdítja, mivel a magyar kormány ezt nem támogatja.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A miniszter újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy egyelőre nincs ok arra, hogy ne legyen a szombat munkanap, de meg kell vizsgálni, hogy adottak-e a feltételek a munkába és iskolába járáshoz.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
10:57
10:50
10:31
10:27
10:14
