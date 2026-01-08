Megszólalt Gulyás Gergely: kiderült, tényleg munkanap lesz-e a január 10-i szombat

Csütörtök délelőtt 10 órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtótájékoztatón Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is részt vesz.

Mukics Dániel elmondta, hogy reggel is ülésezett az operatív törzs a hófuvás miatt. Beszámolt arról, hogy Akasztón ki kellett menteni egy családot, mert beszakadt a házuk teteje. Két településen jelenelg nincs áram, de mint mondta, néhány órán belül ez is megoldódik.

Az alezredes arról is beszélt, hogy az iskolák mind megnyíltak, nincs elzárt település, lezárt útszakasz, és súlykorlátozás sincs érvényben.

Hozzátette, hogy a tűzoltókat a megszokottnál több alkalommal riasztották, és a közúti balesetek száma is jelentősen, 300 százalékkal nőtt meg az ilyenkor megszokotthoz képest. Kiemelte, hogy ha szükség lenne, a Katasztrófavédelem melegedőbuszokat fog indítani.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a hóhelyzettel kezdett, mind mondta, az állami szervek és hatóságok "készen állnak rá, hogy megvédjék az élet- és vagyonbiztonságot".

Rátérve az orosz-ukrán háborúra, a miniszter megjegyezte, hogy szerinte csak az amerikai békejavaslatnak van esélye, „Európának nem osztottak lapot”, ugyanakkor senki sem köthet olyan megállapodást, amely az ukrán csatlakozást előremozdítja, mivel a magyar kormány ezt nem támogatja.

A miniszter újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy egyelőre nincs ok arra, hogy ne legyen a szombat munkanap, de meg kell vizsgálni, hogy adottak-e a feltételek a munkába és iskolába járáshoz.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA