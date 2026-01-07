A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Amerikai befektetés Makón: brutális pénzt fizetnek a részesedésért, vajon mit terveznek?
A Ball Corporation többségi tulajdont vásárolja meg a Benepack európai italosdobozgyártó üzletágában, amely egy belgiumi és egy makói gyárat foglal magában. Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért - tudósított a Délmagyar.
Az amerikai italcsomagolási óriás, a Ball Corporation megállapodást kötött a kínai Benepack vállalattal európai italosdobozgyártó divíziójának többségi tulajdonrészének megszerzéséről. A tranzakció keretében a Ball két gyártóüzemet vesz át: egyet Belgiumban és egyet a magyarországi Makón.
Az akvizíció értéke 184 millió euró. A vásárlással a Ball 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Benepack európai üzletágában. A vállalat tájékoztatása szerint a szükséges hatósági jóváhagyások már rendelkezésre állnak mindkét érintett országban. Az ügylet lezárása várhatóan 2026 első negyedévében történik meg, amennyiben teljesülnek a szerződésben rögzített további feltételek.
A makói üzem egy jelentős, 30 milliárd forintos beruházás eredményeként épült fel, és tavaly januárban készült el. A gyártóegység próbaüzeme 2024 augusztusában zárult le sikeresen, ezt követően indult el a rendes termelés. A 25 ezer négyzetméteres gyártócsarnokban évente akár egymilliárd darab kétrészes alumíniumdoboz előállítására van kapacitás.
A telephely kiválasztásában Makó földrajzi elhelyezkedése döntő szempont volt, mivel a vállalat elsősorban romániai és szerbiai sör-, illetve üdítőital-gyártó partnereit kívánja innen kiszolgálni.
A foglalkoztatási adatokkal kapcsolatban ellentmondásos információk láttak napvilágot. A makói képviselő-testület tavaly novemberi ülésén elhangzottak szerint akkor 49 magyar és 33 kínai alkalmazott dolgozott az üzemben. A vállalat tervei között szerepelt a létszám növelése, ugyanakkor jelezték, hogy további kínai munkavállalók felvételét nem tervezik. A képviselők arról is tájékoztatást kaptak, hogy a magyar dolgozók betanulása után a kínai alkalmazottak jelentős része visszatér hazájába.
Az eredeti elképzelések szerint a gyár mintegy 120 munkahelyet teremtett volna, miközben egyes sajtóhírek a nyár végén már 150 foglalkoztatottról számoltak be. A létesítmény megvalósításához a magyar kormány jelentős állami támogatást nyújtott.
