Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene. Összesen 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként, az ügyészség 200 milliós büntetést indítványozott ellene.
A korrupcióval vádolt Schadl György, a végrehajtói kar volt elnöke felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora összeget az ügyészség indítványa alapján elítélése esetén büntetésként kellene megfizetnie - írja a 24.hu. A lap szerint Schadl még letartóztatása idején, börtönben ülve is 189 millió forint bevételhez jutott, összességében pedig 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként - az ügyészség összesen 200 millióra büntetné.
A lap emlékeztet: a végrehajtói kar régi-új vezetése olyan konstrukciót tart fenn, amely lehetővé teszi, hogy Schadl továbbra is százmilliókat kasszírozzon egy olyan közfeladat után, amelyet felfüggesztése miatt ténylegesen nem ő lát el. Ez a gyakorlat azóta is változatlan, annak ellenére, hogy a hivatásrendet felügyelő SZTFH többször jelezte a megújítás szándékát.
A cikk szerint a rendszer fennmaradásában kulcsszerepe van annak, hogy Schadl irodáját állandó helyettesítéssel Kovássy Szabolcs vette át, aki a korábbi és a jelenlegi elnökségnek is tagja. Bár Kovássy a saját irodájába is integrálhatta volna az ügyeket, erre nem került sor, ami továbbra is biztosítja Schadl jelentős bevételeit.
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással is összefügg.
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt.