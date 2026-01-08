Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök

A korrupcióval vádolt Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene. Összesen 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként, az ügyészség 200 milliós büntetést indítványozott ellene.

A korrupcióval vádolt Schadl György, a végrehajtói kar volt elnöke felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora összeget az ügyészség indítványa alapján elítélése esetén büntetésként kellene megfizetnie - írja a 24.hu. A lap szerint Schadl még letartóztatása idején, börtönben ülve is 189 millió forint bevételhez jutott, összességében pedig 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként - az ügyészség összesen 200 millióra büntetné.

A lap emlékeztet: a végrehajtói kar régi-új vezetése olyan konstrukciót tart fenn, amely lehetővé teszi, hogy Schadl továbbra is százmilliókat kasszírozzon egy olyan közfeladat után, amelyet felfüggesztése miatt ténylegesen nem ő lát el. Ez a gyakorlat azóta is változatlan, annak ellenére, hogy a hivatásrendet felügyelő SZTFH többször jelezte a megújítás szándékát.

A cikk szerint a rendszer fennmaradásában kulcsszerepe van annak, hogy Schadl irodáját állandó helyettesítéssel Kovássy Szabolcs vette át, aki a korábbi és a jelenlegi elnökségnek is tagja. Bár Kovássy a saját irodájába is integrálhatta volna az ügyeket, erre nem került sor, ami továbbra is biztosítja Schadl jelentős bevételeit.