Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke

Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában, miközben a kontinens vezetői korlátozott eszközökkel rendelkeznek az esetleges amerikai lépések megakadályozására. Az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság együttesen több mint 2000 milliárd dollár értékű amerikai állampapírt birtokolnak. Egy összehangolt kötvényeladási akció érdemben növelhetné az amerikai államadósság finanszírozási költségeit és gyengíthetné a dollárba vetett bizalmat.

A venezuelai amerikai katonai beavatkozást követően Trump elnök ismét felvetette Grönland megszerzésének lehetőségét, amit az északi-sarkvidéki orosz és kínai jelenlét erősödésével indokolt. Az amerikai érvelés szerint az olvadó sarki jég új hajózási útvonalakat és nyersanyagforrásokat tesz hozzáférhetővé, ami stratégiai jelentőséggel bír. Szakértők ugyanakkor rámutatnak, hogy az amerikai biztonsági érdekek a jelenlegi NATO- és dán-amerikai megállapodások keretein belül is érvényesíthetők lennének - írja a Handelsblatt.

Az európai kormányok egyértelműen elutasítják a felvetést. Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Grönland védelméről már léteznek érvényes megállapodások, miközben több európai ország közös elrettentő stratégia kidolgozását sürgeti.

A Bruegel intézet elemzője, Jacob Kirkegaard szerint Trump kijelentései elsősorban politikai erődemonstrációnak tekinthetők, ugyanakkor figyelmeztet: Európa katonai eszközökkel nem lenne képes megakadályozni egy esetleges amerikai annektálást. A valódi korlátot inkább az amerikai Kongresszus jelentheti, mivel egy NATO-tagállam elleni amerikai lépés az egész szövetségi rendszer alapjait kérdőjelezné meg.

Az európai válaszlehetőségek között felmerült a grönlandi katonai jelenlét megerősítése, az európai amerikai katonai bázisok működésének korlátozása, illetve gazdasági ellenlépések kilátásba helyezése. Ezek azonban inkább politikai jelzésértékkel bírnának, tényleges katonai visszatartó erejük korlátozott.

A Handelsblatt által megkérdezett szakértők szerint az EU-tagállamok katonai képességei nem elegendőek egy amerikai lépés megakadályozásához, miközben Európa továbbra is jelentős mértékben függ az Egyesült Államoktól biztonsági szempontból, különösen a keleti határok védelmében. Egy nyílt konfrontáció Washingtonnal ezért közvetlen biztonsági kockázatokat jelentene az európai országok számára.

Kirkegaard szerint az európai stratégia nem az erődemonstrációra, hanem a kockázatok világos kommunikálására épülhet, hangsúlyozva, hogy egy grönlandi annektálás nemcsak Dánia szuverenitását sértené, hanem az egész transzatlanti biztonsági rendszert megingatná.

Létezik azonban egy jelentős gazdasági eszköz is Európa kezében: az EU-tagállamok és az Egyesült Királyság együttesen több mint 2000 milliárd dollár értékű amerikai állampapírt birtokolnak. Egy összehangolt kötvényeladási akció érdemben növelhetné az amerikai államadósság finanszírozási költségeit és gyengíthetné a dollárba vetett bizalmat, bár ez komoly globális piaci kockázatokkal járna. Ezt a lehetőséget korábban már megvitatták az Ukrajnát támogató országok arra az esetre, ha Trump magára hagyná a háborúban álló országot.