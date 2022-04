Ennyibe kerül egy gombóc fagylalt 2022-ben: az idei drágulást nem teszi zsebre senki

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Nem kímélte a cukrászdákat, fagyizókat sem az elmúlt két év sem, a 2022-es év azonban új válságokat hozott. A rekordszintű élelmiszerinfláció, a forint gyengélkedése az euróval szemben, a munkaerőhiány, vagy az energiaköltségek növekedése mind-mind hatással lesznek idén a fagyiárakra. Átlagosan már 450 is lehet egy gombóc, a minőségi fagylalt ára egyre magasabb. A Pénzcentrumnak most Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott arról, mit hoz a 2022-es év a cukrászdák, fagyizók és vevőik számára. Az idén is megválasztják majd az Év Fagylaltját, és az országjáró fagylalt roadshowt és fagylalt fesztivált is megtartják. Már csak az a kérdés, hogy Békéscsaba, Balatonfüred vagy Hajdúszoboszló ad majd otthon a rendezvénynek.

Pénzcentrum: Az elmúlt két járványos évet tekintve melyek azok az alapvető változások, amelyek a magyar cukrászokat, cukrászdákat, fagylaltozókat érintették? Újra tudtak nyitni a bezárásra kényszerült helyek? Erdélyi Balázs: A cukrászdák többsége sikeresen átvészelte az elmúlt időszakot, szerencsére az elviteles értékesítés nem idegen a cukrászdák életében és így életben tudtak maradni az üzletek. Sajnos ismerünk néhány cukrászdát, akik végleg bezártak, ott valószínűleg a járvány volt az utolsó csepp a pohárban. Nagy segítség volt a helyben készült ételek/italok elviteles értékesítésénél az 5%-os Áfakulcs használata, reméltük és lobbiztunk érte, hogy továbbiakban is megmaradhasson. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! PC: Mi okozott, illetve okoz különösen nagy nehézséget? Jelenlegi szabályozásnál a tölcséres fagylaltot 27%-os Áfával kell értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák, fagylaltozók működésénél. Továbbra is próbáljuk elérni, hogy a helyben készült fagylalt, tölcsérben történő értékesítésnél is lehessen alkalmazni az 5%-os Áfakulcsot. Ez segítené a szakmánk megmaradását és azt is, hogy a fagylalt ára ne szálljon az egekbe. PC: Milyen hatással vannak a jelenlegi globális hatások az ágazatra? Lehet hatása a forint újabb mélyrepülésének, a háborúnak, vagy a rekordinflációnak az idei gombócárakra? Sajnos minden említett esemény káros hatással van a szakmánkra. Az alapanyag árak folyamatosan emelkednek, hetente, sőt már lassan naponta más áron érkezik, ha érkezik, ugyanis sokszor akadozik az ellátás. A nagykerek is nehéz helyzetben vannak, ők sem kapnak időben és kiszámítható módon árut és náluk is minden szállítás napi áras. A tejtermékek ára 50-100%-kal emelkedtek az utóbbi időben és emellett is sokszor nincs is elég tejszín, vagy vaj. Az energia árak is a legtöbb helyen megháromszorozódtak, amit szintén nehéz kigazdálkodni. A kedvezőtlen körülmények miatt idén nagyobb áremelés tapasztalható a fagylalt árában is, amíg tavaly 300-350 Ft körül volt a legtöbb helyen egy gombóc ára, idén az átlagos ár valahol 400-450 Ft körül van. Ez már közelíti a lélektani határt, de nem nagyon van más választási lehetőségük a cukrászoknak, amíg 27%-os Áfa kulccsal kell értékesíteniük. PC: Miben lehet a 2022-es év más az ágazat számára, mint a tavalyi volt? A vendégeinkben továbbra is bízunk, hála Istennek a törzsvendégek kitartottak eddig is a szeretett cukrászdájuk, fagylaltozójuk mellett. Szükségük van az embereknek azokra az apró örömökre, amit egy finom kávé és egy krémes, vagy egy fagylalt elfogyasztása jelent. Az időjárás még nem volt velünk kegyes, már nagyon várjuk a jó időt. Ha végre melegedni fog az idő és megtelnek a teraszok, akkor végre egy kicsit fellélegezhetünk. Persze ilyenkor jön a másik régi probléma, hiszen továbbra is küzdünk a munkaerőhiánnyal. Sokszor óriási nehézséget okoz a vendégek tisztességes kiszolgálása, a vendégek többsége nem is tudja micsoda küzdelem zajlik a háttérben. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 40 156 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,85%), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 39 988 forintos törlesztőt (THM 7,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) PC: Idén is megválasztják majd az Év Fagylaltját? Szerencsére a versenyt a Covid alatt sem kellett elhalasztanunk és az idei évben is meg fogjuk tartani. Jelenleg több város vezetésével tárgyalunk, akik befogadnák idén az Év Fagylaltja versenyt, hiszen az országjáró fagylalt roadshow és fagylalt fesztivál mindig rengeteg embert vonzott. Békéscsaba, Balatonfüred és Hajdúszoboszló is a lehetséges helyszínek között van. PC: Továbbra sem szempont a versenyen a gazdaságos előállítás? 2022-ben is a minőségi kézműves fagylalt népszerűsítése a cél? A napi fagylaltkészítésnél sem lehet szempont csak a gazdaságosság, hiszen akkor nem lenne pisztáciafagylalt a pultban, csak citrom… A versenyben sem szabunk határt a kreativitásnak, nincs egy maximális nyersanyagérték meghatározva a kiírásban. Természetesen továbbra is a minőségi magyar fagylaltot kívánjuk népszerűsíteni, és reméljük, hogy előbb-utóbb minden vendégünk tud majd különbséget tenni a silány „műanyag” termékek és a valóban kézműves, minőségi termékek között. Magyarország rajta van a fagylalt világtérképén, az élvonalba tartozunk, sőt Fazekas Ádám személyében fagylalt világbajnokunk is van már! Mindenkinek azt ajánlom, hogy inkább egyen kevesebbszer, de csak minőségi fagylaltot!

Címlapkép: Getty Images

