Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Érkeznek a kormány rendkívüli bejelentései: sajtótájékoztatót hívott össze Gulyás Gergely
Csütörtök délelőtt 10:00 órakor tart rendkívüli Kormányinfót Gulyás Gergely. A katasztrófavédelem szóvivőjének részvétele arra utal, hogy az országot sújtó extrém havazás miatt sürgős intézkedéseket jelenthet be a kormány.
Szokásos módon, csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a következő Kormányinfót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztatón jelen lesz Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással és az ebből fakadó helyzetekkel is összefügg.
Az elmúlt 1-2 napban több megyében is komoly fennakadások voltak a közlekedésben, és a hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek az utak állapotára, valamint az esetleges áramkimaradásokra.
A részletek csütörtök délelőtt derülnek ki – mi is figyelemmel kísérjük majd az eseményeket.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe.
Az Európai Központi Bank digitális euró projektje kritikus mérföldkőhöz érkezik 2026 első felében.
Hétfőn 11 órakor kezdte meg hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.