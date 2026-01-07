Érkeznek a kormány rendkívüli bejelentései: sajtótájékoztatót hívott össze Gulyás Gergely

Csütörtök délelőtt 10:00 órakor tart rendkívüli Kormányinfót Gulyás Gergely. A katasztrófavédelem szóvivőjének részvétele arra utal, hogy az országot sújtó extrém havazás miatt sürgős intézkedéseket jelenthet be a kormány.

Szokásos módon, csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a következő Kormányinfót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztatón jelen lesz Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is.

A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással és az ebből fakadó helyzetekkel is összefügg.

Az elmúlt 1-2 napban több megyében is komoly fennakadások voltak a közlekedésben, és a hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek az utak állapotára, valamint az esetleges áramkimaradásokra.

A részletek csütörtök délelőtt derülnek ki – mi is figyelemmel kísérjük majd az eseményeket.