kamion, kamionos, autósok, dugó
Gazdaság

Engedhet az állam? Folytatódnak a tárgyalások az ÉKM és a fuvarozók között

Pénzcentrum
2026. január 8. 19:08

A NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) 2025. decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatát.

A NiT Hungary közleménye szerint Magyarországon jelenleg közel 80 000 engedélyes jármű végez fuvarfeladatokat. A szektor 85%-át kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkotják, amelyeket minden kormányzati döntés legközvetlenebbül érint. 

A januári 14-i tárgyalások célkitűzései és tárgyalási pontjaik a következők:

  • Az útdíjtételek további csökkentése és a bírságmoratórium elérése
  • Az azonnali bírságriasztás és egy hiteles útdíjkalkulátor állandó biztosítása
  • A 30 napos fizetési határidő és a minimális szolgáltatási alapdíj betartatása
  • Az iparűzési adó csökkentése és a méltányosabb bírságolási gyakorlat
  • A gépkocsivezető-utánpótlás biztosítása és az össztömeg-korlátozások felülvizsgálata
  • Az ágazat társadalmi megbecsülésének növelése

Mint írják, érveiket a jelenleg is zajló, 4800 tagvállalatukat megszólító adatgyűjtéssel és a szakhatóságoktól folyamatosan bekért adatokkal támasztják alá.

"A beérkező aktuális gazdaságossági és versenyképességi adatokat összesítjük és közzétesszük, hogy a kormányzat számára valós, többezres adatminta alapján bizonyítsuk a magyar fuvarozó kkv-k helyzetét. Ezzel azt célozva, hogy közös nevezőre hozzuk a jogalkotó szándékait és a magyar fuvarozó vállalkozások érdekeit" - írták.

Mint korábban beszámoltunk, 2026. január 1-től emelkednek a díjak a főutakon a kamionok számára. A kormány indoklása szerint az intézkedés célja, hogy a teherforgalmat az alacsonyabb díjszintű főutak vagy a díjmentes mellékutak felől a négysávos, gyorsforgalmi úthálózatra tereljék, illetve ott tartsák, továbbá hogy a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá váljon a fő- és mellékutakon való közlekedés, valamint csökkenjen a környezeti és zajterhelés. A rendelet miatt a kamionosok december 22-én Budapesten demonstráltak.
#kkv #gazdaság #útdíj #minisztérium #fuvarozás #tárgyalások

