A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország
Történelmi, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt Magyarország központi költségvetése. A decemberi hiány 1668 milliárd forint volt, ami jelentősen meghaladta a korábbi évek szintjét, írja a Portfolio.
Az államháztartás központi alrendszere 2025-ben 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta az évet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a szám nemcsak az eredetileg tervezett 4122 milliárdos hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem a novemberben módosított 5055 milliárdos előirányzatot is.
Decemberben a költségvetés 1668 milliárd forintos deficitet mutatott, ami jóval magasabb, mint az elmúlt négy év hasonló havi hiányadatai, csak a Covid-járvány idején volt ennél nagyobb az egyhavi deficit.
Az államháztartás alrendszerein belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiánnyal zárt, az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd többletet mutattak, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 245,9 milliárdos deficitet jeleztek.
A minisztérium szerint "a 2025. évi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg". A tárca szerint "mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult".
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A tavalyi év végi deficit kiemelkedő volt, az 1668 milliárdos decemberi hiány másfélszerese a korábbi évek hasonló havi adataival összevetve.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással is összefügg.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.