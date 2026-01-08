2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország

Pénzcentrum
2026. január 8. 14:35

Történelmi, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt Magyarország központi költségvetése. A decemberi hiány 1668 milliárd forint volt, ami jelentősen meghaladta a korábbi évek szintjét, írja a Portfolio.

Az államháztartás központi alrendszere 2025-ben 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta az évet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a szám nemcsak az eredetileg tervezett 4122 milliárdos hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem a novemberben módosított 5055 milliárdos előirányzatot is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Decemberben a költségvetés 1668 milliárd forintos deficitet mutatott, ami jóval magasabb, mint az elmúlt négy év hasonló havi hiányadatai, csak a Covid-járvány idején volt ennél nagyobb az egyhavi deficit.

Az államháztartás alrendszerein belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiánnyal zárt, az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd többletet mutattak, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 245,9 milliárdos deficitet jeleztek.

Kapcsolódó cikkeink:

A minisztérium szerint "a 2025. évi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg". A tárca szerint "mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult".

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tavalyi év végi deficit kiemelkedő volt, az 1668 milliárdos decemberi hiány másfélszerese a korábbi évek hasonló havi adataival összevetve.
Címlapkép: Getty Images
#európai bizottság #költségvetés #gazdaság #rekord #hiány #nemzetgazdasági minisztérium #társadalombiztosítás #államháztartás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:36
15:13
15:02
14:35
14:12
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 7. 16:45
Amerika robog, Kína döcög - Mi várható a piacokon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. január 8. 12:39
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyar...
MEDIA1  |  2026. január 8. 11:32
Mészáros Lőrinc-közeli tulajdonba került a Weborvos - főszerkesztőváltás követte a tulajdonosváltást
Az Indamedia Csoport portfóliójába került a Weborvos nevű egészségügyi szakportál. A lap új főszerke...
Holdblog  |  2026. január 8. 09:16
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. január 8.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
2 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
4
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
5
1 hete
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 13:03
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 11:44
Meglepő fordulat az utazások körül: 2026-ban már senki sem úgy nyaral, mint eddig
Agrárszektor  |  2026. január 8. 15:31
Kemény, mennyiért árulják most a zellert rengeteg piacon