Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország

Történelmi, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta 2025-öt Magyarország központi költségvetése. A decemberi hiány 1668 milliárd forint volt, ami jelentősen meghaladta a korábbi évek szintjét, írja a Portfolio.

Az államháztartás központi alrendszere 2025-ben 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta az évet – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a szám nemcsak az eredetileg tervezett 4122 milliárdos hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem a novemberben módosított 5055 milliárdos előirányzatot is.

Decemberben a költségvetés 1668 milliárd forintos deficitet mutatott, ami jóval magasabb, mint az elmúlt négy év hasonló havi hiányadatai, csak a Covid-járvány idején volt ennél nagyobb az egyhavi deficit.

Az államháztartás alrendszerein belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiánnyal zárt, az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd többletet mutattak, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 245,9 milliárdos deficitet jeleztek.

A minisztérium szerint "a 2025. évi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg". A tárca szerint "mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult".

A tavalyi év végi deficit kiemelkedő volt, az 1668 milliárdos decemberi hiány másfélszerese a korábbi évek hasonló havi adataival összevetve.