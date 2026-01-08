2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Nő rózsaszín bőrönddel és útlevéllel, beszállókártyával a repülőgép utaslétráján áll a pálmafás tengerrel szemben. Turizmus koncepció
Gazdaság

Dől a pénz a szálláshelyekhez: brutális bevételeket hozott a turizmus

Pénzcentrum
2026. január 8. 08:30

2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2025. novemberében vendégek száma összességében 7,9, a vendégéjszakáké 5,8%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7%-kal bővült 2024 novemberéhez képest. A vendégek 72%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 11%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1%-kal kisebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2,0%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 3,0%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7%-kal elmaradt a 2024. novemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9%-kal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11%-kal). Budapesten 5,4%-kal nagyobb, a Balatonnál 1,4%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5%-kal nőtt 2024 novemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 88%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 11%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22%-kal meghaladta a 2024. novemberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra–Bükk térségben (28, illetve 21%-kal). Budapesten 17, a Balatonnál 14%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Összesen 22 142 turisztikai szálláshely, ezen belül 2247 kereskedelmi, illetve 19 895 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 938 szálloda és 948 panzió volt nyitva november egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3%-kal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2%-kal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 6,9%-kal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11%-kal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Címlapkép: Getty Images
#szálloda #Budapest #turizmus #ksh #gazdaság #statisztika #vendégéjszakák #belföldi turizmus #vendégéjszaka #szálláshely #szálláshelyek #2025

