Dől a pénz a szálláshelyekhez: brutális bevételeket hozott a turizmus

2025 novemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2025. novemberében vendégek száma összességében 7,9, a vendégéjszakáké 5,8%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 6,0, a vendégéjszakáké 3,7%-kal bővült 2024 novemberéhez képest. A vendégek 72%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,8%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 11%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1%-kal kisebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 2,0%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent 2024 novemberéhez képest. A 611 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 475 ezer vendéget és 977 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 83%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 3,0%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,7%-kal elmaradt a 2024. novemberitől. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (7,9%-kal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (11%-kal). Budapesten 5,4%-kal nagyobb, a Balatonnál 1,4%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5%-kal nőtt 2024 novemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 744 ezer külföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 502 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 88%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 11%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 22%-kal meghaladta a 2024. novemberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben a Budapest környéke és a Mátra–Bükk térségben (28, illetve 21%-kal). Budapesten 17, a Balatonnál 14%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 22 142 turisztikai szálláshely, ezen belül 2247 kereskedelmi, illetve 19 895 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 938 szálloda és 948 panzió volt nyitva november egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3%-kal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2%-kal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 6,9%-kal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11%-kal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.