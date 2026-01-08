Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország

A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is kivonul Magyarországról, megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget, írja a RevB.hu.

A MoonPay a 2026-ban bekövetkezett jogi változások miatt felfüggesztette működését Magyarországon. A felhasználók limitált funkcionalitást érhetnek el, a MoonPay-nél lévő kripto eszközeiket kiküldhetik külső tárcára.

A szolgáltatónál bent lévő pénzt sem lehet “csak úgy” kiutalni, azt kérik hogy aki ezt szeretné tenni, az vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnak és segítenek benne – ez arra utal hogy már ez sem megy annyira egyszerűen, mint korábban.

Érdekes listán Magyarország

A MoonPay nem támogatott országok listáján is ott van már Magyarország, ezen a listán többek között olyan országokat is találhatunk még, mint

Afganisztán,

Kuba,

Oroszország,

Kína,

Észak-Korea.

A dominók borulása tehát ott folytatódik 2026-ban, ahol 2025-ben befejeződött. Decemberben a Revolut indította a borulást, követte a CoinCash, az eToro, a Kriptomat, a Strike, illetve most a MoonPay.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyre jobban felértékelődik a Lightyearen elérhető Bitcoin ETP és Ethereum ETP, hiszen ezeket nem érinti a hazai szabályozás, egyszerűen, külön engedély nélkül vásárolható eszközök, amelyek lekövetik a két nagy kripto token árfolyamváltozását.