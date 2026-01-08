Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország

Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is kivonul Magyarországról, megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget, írja a RevB.hu.
A MoonPay a 2026-ban bekövetkezett jogi változások miatt felfüggesztette működését Magyarországon. A felhasználók limitált funkcionalitást érhetnek el, a MoonPay-nél lévő kripto eszközeiket kiküldhetik külső tárcára.
A szolgáltatónál bent lévő pénzt sem lehet “csak úgy” kiutalni, azt kérik hogy aki ezt szeretné tenni, az vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnak és segítenek benne – ez arra utal hogy már ez sem megy annyira egyszerűen, mint korábban.
Érdekes listán Magyarország
A MoonPay nem támogatott országok listáján is ott van már Magyarország, ezen a listán többek között olyan országokat is találhatunk még, mint
- Afganisztán,
- Kuba,
- Oroszország,
- Kína,
- Észak-Korea.
A dominók borulása tehát ott folytatódik 2026-ban, ahol 2025-ben befejeződött. Decemberben a Revolut indította a borulást, követte a CoinCash, az eToro, a Kriptomat, a Strike, illetve most a MoonPay.
Egyre jobban felértékelődik a Lightyearen elérhető Bitcoin ETP és Ethereum ETP, hiszen ezeket nem érinti a hazai szabályozás, egyszerűen, külön engedély nélkül vásárolható eszközök, amelyek lekövetik a két nagy kripto token árfolyamváltozását.
