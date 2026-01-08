2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Gazdaság

Drámai nyitás várható a BÉT-en, elemzők szerint ez jön a történelmi csúcs után

Pénzcentrum/MTI
2026. január 8. 09:41

A szerdai emelkedés után csütörtökön a nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 37 110 forintnál húzódik a következő ellenállási szint, míg 35 660 forintnál erős támasz látható. A részvény ára 80 forinttal, 0,22 százalékkal 37 050 forintra nőtt szerdán, forgalma 16,7 milliárd forintot tett ki.

A Richter nem tudta áttörni a 200 napos mozgóátlagot, amely 10 222 forintnál képez ellenállást, az első támasz 10 100 forintnál húzódik. Szerdán a papír árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 200 forintra csökkent, forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A Mol a 3168 forintos ellenállás közelében torpant meg, támasz 3100 forintnál van. A részvény 20 forinttal, 0,63 százalékkal 3170 forintra erősödött szerdán, 4,6 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom tovább emelkedett, a következő ellenállás 1868 forintnál látható, támasz 1800 forintnál. A papír árfolyama 20 forinttal, 1,1 százalékkal 1838 forintra emelkedett, forgalma 912,9 millió forint volt szerdán.
Címlapkép: Getty Images
