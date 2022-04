Ez kemény: ennyit keres egy FoodPandás ételfutár 2022 tavaszán Budapesten

Újabb ételfutáros videót fogott a Pénzcentrum, a felvételen egy biciklis futár beszél egy munkanapjáról, illetve arról mennyit dolgozott, és ezzel mennyit keresett. A videó tanúsága szerint valamivel több mint 9 óra kerékpáros kiszállítással, illetve készpénzes jattal 27 500 forintot biztosan lehet keresni egy napon, már aki bírja a tempót. Az újabb felvétel apropóján kiszámoltuk, mennyi lehet az annyi egy hónapban, de mutatjuk a szakmában rejlő lehetőségek mellett a buktatókat is.

Ismételten ételkiszállítóst videót fogtunk a TikTokon, melynek készítője ugyanaz a ’BringásfutárBp’, mint az előzőnek. A változás viszont most az, hogy nem woltos egyenruhában, hanem immáron foodpandásként mutatta be egy napi teljesítményét és keresetét.

A friss bejegyzés elején a futár kiemelte, amiről ő a videóiban beszél, azok egyáltalán nem számítanak átlagkeresetnek egyik szolgáltatónál sem. Hangsúlyozta, minden nap, minden kiszállítási terület más és más, ezért egy napi teljesítményből, bérből nem lehet mindig hosszú távú következtetést levonni vagy éppen a végtelenségig szorozgatni az összegeket.

Az azonban bizonyos, hogy a friss videó tanúsága szerint az ételfutár Buda kettes zónájában, a dimbes-dombos hegyvidéken valamivel több mint 9 óra munkával 27 500 forintot szállított össze. A bringás futár videójában kiemelte azt is, hogy a már fentebb említett terület „rettegett” a biciklis futárok körében, ugyanis rengeteg az emelkedő, igazán embert próbáló feladat itt teljesíteni ezzel a járműtípussal.

A futár beszélt arról is, nem a tervei szerint alakult a nap, kapott ugyanis egy 5 kilométerre eső címet, ami felé 177 méteres szintemelkedés vezetett, és ha mindez nem lett volna elég, a GPS is rossz helyre navigálta. Így mire megtörtént a szállítás, addigra 1 óra alatt voltaképpen csak ezt az egy címet tudta teljesíteni. Az ételfutár elmondta azt is, hogy jattal együtt, ha leosztja az adott napi munkabérét, akkor óránként 2 900 forintot keresett a videós napon foodpandásként.

Ha ebből az összegből indulnánk ki, amit természetesen nem lehet átlagnak venni, de tegyük fel, hogy egy héten, 40 órában ennyivel számolhatnánk, akkor egy fiktív futár fizetése 116 000 forint lenne. És ebbe persze esti munkaórák is bőven tartoznának. Ez praktikusan 4 hét alatt, azaz egy hónapban 464 000 forintra jönne ki. Ami viszont nem fikció, hogy a videóban szereplő futár 1-1 napon, egyszer 7 órás, másszor 9 órás munkanappal 56 705 forintot keresett. Tehát aki például kereset kiegészítésként gondolkodik a futárkodáson annak ez egy támpont lehet.

Az persze egyáltalán nem biztos, hogy egy pályakezdő, aki még soha nem csinált ilyet, ennyit keresne az első napjain vagy egyáltalán bírná a tempót. Az viszont biztos, és erről a Pénzcentrumon már többször beszámoltunk, sokan ténylegesen kereskiegészítésnek, pár hónapos pénzgyűjtésre használják ezt a munkát.

Ételkiszállítás a valóságban

A legutóbb éppen tavaly novemberben beszélgettünk Patai Zoltánnal, a FoodPanda magyarországi igazgatójával. A szakember akkor elmondta, náluk a díjazási rendszer négy részből áll. Van egy óradíj, egy címdíj, egy távolságalapú díjazás, illetve egyéb bónuszok. A vezető egészen pontosan így fogalmazott,

átlagosan 2600 forintot keresnek óránként nálunk a futárok, és átlagosan heti 20-30 órát dolgoznak. Nyilván aki mindennap dolgozik, az jelentősen többet tud keresni. A legtöbb, amit nálunk egy futár hazavitt, 1,1 millió forint volt egy hónapban, de ha valaki nem is dolgozik őrült sokat, akkor is 300-400 ezer forintot megkeres. Ha biciklivel dolgozik, akkor ráadásul minimális költsége van.

Ha egy picit visszatérünk a korábban bemutatott videós futárra, akkor láthatjuk, hogy a videóban szereplő 2 900 forintos órabér éppen csak egy picivel magasabb, mint az igazgató által átlagosnak mondott 2 600 forint. Ha tehát tovább számolunk ezzel a 2 600 forintos átlagos órabérrel, és mondjuk a heti 30 órával szorozzuk, akkor azt mondhatjuk,

egy átlagos foodpandás futár hetente 78 ezer forintot, havonta pedig kb. 312 ezer forintot kereshet.

Mindezt persze vállalkozóként, szóval a költségeit magának kell fizetnie. Patai Zoltán mindezekhez hozzátette, „nálunk a KATA rendszere nagyon jól ki van találva, havi 25 vagy 50 ezer forintért minden adóterhet letudnak, és tb-támogatást is tudnak kapni. Sokan vannak, akiknek jön egy nagyobb kiadás, felújítás, műtét, bármi, akkor inkább dolgozik két hónapig keményen, és abból ki tudja fizetni. Vagy van, aki vállalkozást akar indítani, és ezzel szedi össze az alaptőkét. Itt a flexibilitás a kulcs, mindenki meg tudja találni a számítását.”

Az igazgatót kérdeztük arról is, mennyire kell futárnak ismernie a rendszert, hogy jól keressen. Erre a kérdés Patai azt mondta, szerinte a megbízhatóság a kulcs, és a minél kiemelkedőbb gyorsaság. Ha ezek megvannak, akkor munkából nincs hiány. A szakember beszámolt arról is, hogy átlagos munkakörökhöz képest magasabb a fluktuáció a szakmában, de ezzel párhuzamosan a toborzás folyamatos, minden vannak jelentkezők.

Egy éve tavasszal a Pénzcentrum a Wolt korábbi ügyvezetőjével is beszélgetett a szakmáról. Akkor Tajta Ákos azt mondta el az interjúban, hogy náluk sincs fix díjazása a futároknak, így a „keresetük” elég intervallumon mozog, körülbelül 50 ezer és 800 ezer forint között. Attól függően ki, mennyit akar és tud dolgozni.

Az ételkiszállítás másik oldala

Nyilván egy forgalmas napon sok pénz ütheti a bringás futárok markát, azonban ennek a szakmának is megvannak az árnyoldalai, melyekről korábban már mi is írtunk. Pédául egyik hátránya, hogy a futárok nem alkalmazotti viszonyban dolgoznak, hanem szerződésesként, így ez a munka könnyen lehet rövidtávú és nem túl biztos. A munkavállalói jogok hiánya azt is jelenti, hogy az így dolgozóknak nincs se fizetett szabadságuk, se betegszabadságuk, de még csak járulékokat sem fizetnek utánuk, így nem tudnak előtakarékoskodni a jövőre sem. Ezek az alkalmazási feltételek óriási kiszolgáltátottságot jelentenek az így dolgozóknak.

Az sem mindegy, hogyan nézzük a futárok bevételeit: mivel vállalkozóként nekik kell megfizetni maguk után a járulékokat, ezért az egy vasárnap alatt keresett majdnem 30 ezer forintból biztosan kevesebb marad a bringás futárnál nettóban. Többek között ezért is megtévesztőek a médiában terjedő hírek attól, milyen jól lehet keresni ezzel a munkával, mert sokan nem számolnak a leadózandó költségekkel – ahogy ezt korábban Elek Attila, a Magyar Országos Futár Képviselet elnöke nyilatkozta a Pénzcentrumnak.