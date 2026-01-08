Szomorú számok: még a tőzsde is alulteljesített ma

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 14,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: az elmúlt napokhoz képest alacsonyabb forgalomban alulteljesítő volt a budapesti tőzsde.

A BUX nem a nemzetközi enyhén pozitív hangulatot követte, Európában a hadiipari részvények emelkedtek az amerikai bejelentések hatására. Az előző napok emelkedő trendje a BÉT-en megfordult, profitrealizálásba kezdtek a befektetők - tette hozzá.

A vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett, az év eleji nagyobb forgalom és árfolyamemelkedés a portfóliók átalakításának eredménye lehetett - vélekedett az elemző. A Mol 58 forinttal, 1,83 százalékkal 3112 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,67 százalékkal 36 800 forintra esett, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1840 forintra erősödött, forgalma 639,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,78 százalékkal 10 280 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 165,35 ponton zárt csütörtökön, ez 16,61 pontos, 0,16 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.