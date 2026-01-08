Eddig a napig váltható be a régi 1000 forintos bankjegy: bárkinél ott lapulhat, ezt nem árt tudni

A régi, 1998-ban kibocsátott 1000 forintos bankjegyeknek már meg vannak számlálva a napjai: a Magyar Nemzeti Bank 2027. augusztus 31-ig fogadja el beváltásra a címletet, ezt követően pedig végleg megszűnik az átváltás lehetősége - írta a delmagyar.hu. A bankjegy elviekben évek óta nincs forgalomban.

Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik. Bár az 1998-as kibocsátású bankjegy már régóta nem használható a mindennapi fizetési forgalomban, a jegybank eddig biztosította a névértéken történő beváltás lehetőségét. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint ez a szolgáltatás 2027. augusztus 31-én ér véget. Az MNB lakossági pénztáraiban eddig az időpontig még átválthatók a régi ezresek az aktuális, forgalomban lévő bankjegyekre.

A határidő lejártát követően alapvető változás lép életbe: 2027. szeptember 1-jétől a jegybank véglegesen megszünteti a beváltás lehetőségét. Ettől az időponttól kezdve a régi 1000 forintos semmilyen formában nem funkcionálhat fizetőeszközként, csak gyűjtői darabként vagy emlékként tartható meg. A határidő elmulasztása esetén méltányossági kérelem benyújtására sem lesz mód.

A tapasztalatok szerint sok magyar háztartásban lapulhatnak még elfelejtett bankjegyek – könyvek között, borítékokban vagy fiókok mélyén megbújva. A határidő közeledtével érdemes átvizsgálni az otthon őrzött készpénzállományt és a félretett emlékbankjegyeket, mert a megadott dátum után a birtokolt régi ezresek visszavonhatatlanul elveszítik névértéküket.