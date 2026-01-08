Eddig a napig váltható be a régi 1000 forintos bankjegy: bárkinél ott lapulhat, ezt nem árt tudni

Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A régi, 1998-ban kibocsátott 1000 forintos bankjegyeknek már meg vannak számlálva a napjai: a Magyar Nemzeti Bank 2027. augusztus 31-ig fogadja el beváltásra a címletet, ezt követően pedig végleg megszűnik az átváltás lehetősége - írta a delmagyar.hu. A bankjegy elviekben évek óta nincs forgalomban.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik. Bár az 1998-as kibocsátású bankjegy már régóta nem használható a mindennapi fizetési forgalomban, a jegybank eddig biztosította a névértéken történő beváltás lehetőségét. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint ez a szolgáltatás 2027. augusztus 31-én ér véget. Az MNB lakossági pénztáraiban eddig az időpontig még átválthatók a régi ezresek az aktuális, forgalomban lévő bankjegyekre.
A határidő lejártát követően alapvető változás lép életbe: 2027. szeptember 1-jétől a jegybank véglegesen megszünteti a beváltás lehetőségét. Ettől az időponttól kezdve a régi 1000 forintos semmilyen formában nem funkcionálhat fizetőeszközként, csak gyűjtői darabként vagy emlékként tartható meg. A határidő elmulasztása esetén méltányossági kérelem benyújtására sem lesz mód.
A tapasztalatok szerint sok magyar háztartásban lapulhatnak még elfelejtett bankjegyek – könyvek között, borítékokban vagy fiókok mélyén megbújva. A határidő közeledtével érdemes átvizsgálni az otthon őrzött készpénzállományt és a félretett emlékbankjegyeket, mert a megadott dátum után a birtokolt régi ezresek visszavonhatatlanul elveszítik névértéküket.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A katasztrófavédelem képviselőjének részvétele alapján valószínűsíthető, hogy a rendkívüli sajtótájékoztató az országot sújtó extrém havazással is összefügg.
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak.
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.