Hihetetlen, de igaz: egy FoodPanda-futár közel 100 ezer forintot is összebiciklizhet egyetlen nap alatt

Újabb videóra bukkant a Pénzcentrum, amelyben egy biciklis futár arról beszél, hogy mennyit lehet konkrétan keresni a FoodPandánál és a Woltnál. Azon túl, hogy mennyi az órabér, illetve a címpénz a két konkurens vállalatnál, azt is elárulja, hogy mennyi volt eddig a rekord, amit valaha megkeresett egy napi munkával. Kiderült, hogy az egyik cégnél - bónuszokkal együtt - 96 ezer forintot biciklizett össze.

Újabb videót posztolt a TikTokon a BringásfutárBp nevű felhasználó, akinek vidói nyomán már korábban beszámoltunk róla, hogy mennyit kereshet egy bringás egy hónap alatt a Wolt-futárként, illetve hogy mennyit kereshet a FoodPandánál ugyanezzel a munkával. A most közzétett videóban konkrétan elárulja az órabéreket, valamint a teljesített címek után járó összegeket.

Egy budapesti futár a legújabb videó tanusága szerint a Woltnál csak címpénz van, a FoodPandánál pedig órabér és címpénz is. A Wolt hétfőtől csütörtökig 800 forintot fizet "ebédre" háromórás időtartamban, és "vacsorára" szintén 3 órás időintervallumban 700 forintot. A többi időszakban 550 forint a címpénz. A hétvégén az "ebéd" 850 forint négyórás időtartamban, "vacsorára" 3,4 órás időintervallumban 750 forintot. A többi időszakban 600 forint a címpénz. (Plusz a borravalók.) A FoodPandánál nincsenek időszakok, itt egységesen 950 forint az órabér és minden "kivitt cím" után 400 forint jár.

BringásfutárBp a videóban arról is beszél, hogy a bevétel jelentősen növelhető azzal, ha bónuszidőszakban vállal valaki munkát. Ezek többnyire ünnepnapok, hétvégék, mikor kevesebben állnak munkába, illetve rossz időjárás esetén is kijelölhetnek bónusznapokat. A bringás futár azt is elárulta, mekkora volt az eddigi rekordösszeg, amit a Woltnál, valamint a FoodPandánál keresett. A rekordbevételekre természetesen a bónuszidőszakokban sikerült szert tennie, mikor lényegesen magasabbak voltak a bérek - emelte ki.