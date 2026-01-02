Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába

2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált. A gazdasági hullámzásoktól az Otthon Start hatásain át a nyugdíjak, a rezsi, a családtámogatások és a banki változások alakulásáig folyamatosan követtük a legfontosabb fejleményeket, miközben új sportrovatunk is gyorsan közönségkedvenc lett. Az év olvasottság pontosan megmutatja, milyen kérdések foglalkoztatták leginkább a magyarokat egy kiszámíthatatlan, fordulatokkal teli évben.

2025-ben a Pénzcentrum ismét bizonyította, hogy a magyar olvasók mindennapi életét leginkább meghatározó témák fontos hírforrása. Az év során végigkövettük a gazdaság és a pénzügyek hullámzását, az Otthon Start hatásait, az amerikai vámháború fejleményeit, valamint az orosz-ukrán háború gazdasági következményeit is. Emellett kiemelt figyelmet fordítottunk a nyugdíjak alakulására, az egészségügy változásaira és a lakosságot érintő legfontosabb gazdasági döntésekre.

2025 egyik nagy újdonsága a sportrovat elindulása volt, amely meglepően gyorsan népszerű lett. A magyarok kíváncsiak voltak a hazai sportélet kulisszatitkaira, a nagy átigazolásokra, a válogatott sikereire és a sportgazdaság hátterére is.

A mostani leolvasottabb cikkeink listából jól látszik, hogy az olvasók 2025-ben is elsősorban azokat a cikkeket keresték, amelyek közvetlenül érintik a mindennapjaikat: a munkaszüneti napok, a bértáblák, a rezsi, a nyugdíj, a családtámogatások, a banki változások és a lakhatási kérdések továbbra is taroltak. Emellett óriási érdeklődés övezte a váratlan gazdasági fordulatokat, a csődöket, a szolgáltatások megszűnését és a fogyasztóvédelmi figyelmeztetéseket is. 2025 sokszínű, mozgalmas és kiszámíthatatlan év volt, és az olvasottsági adatok pontosan megmutatják, mi foglalkoztatta leginkább a magyarokat.

A Pénzcentrum legolvasottabb cikkeo 2025-ben

Orosháza súlyos pénzügyi gondok miatt drasztikus lépésre kényszerült: január 17-én bejelentették, hogy a Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő több részlegét ideiglenesen bezárják. A városvezetés négy lehetséges működési modell közül azt választotta, amely szerint csak a gyógyászati részleg marad nyitva egész évben, a fedett gyógymedence, a kültéri melegvizes medence, az élményfürdő és a szaunapark viszont határozatlan időre szünetel.

A döntést az indokolta, hogy a fürdő fenntartása elviselhetetlen terhet rótt az önkormányzatra: a polgármester szerint „ivóvízzel nem lehet medencét tölteni, abba belerokkan a város”. A működéshez szükséges első negyedéves támogatásra 101 millió forintot különítettek el, de ez létszámleépítéssel is jár, mintegy 40 dolgozót érintve. Közben a fürdő 727 millió forintos energetikai felújítási támogatást nyert, ám ennek eredményei legkorábban 2026-ban lesznek érzékelhetők.

Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók

November 4-én írtuk meg, hogy a Google határozottan cáfolta a Gmail‑fiókokat érintő tömeges adatszivárgásról szóló híreket, ugyanakkor arra figyelmeztetett: a jelszavak továbbra is sérülékenyek a lopással és adathalászattal szemben. A vállalat szerint a támadások jelentős része kompromittált hitelesítő adatokra vezethető vissza, ezért azt javasolják, hogy a felhasználók állítsák vissza jelszavaikat, ha azok nagy adatcsomagokban felbukkannak, és térjenek át a jóval biztonságosabb passkey‑alapú bejelentkezésre. A Google szerint ez a technológia nemcsak erősebb védelmet nyújt, de a jelszó nélküli hitelesítés gyors terjedésével a jövő alapmegoldásává válik.

Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot: itt a friss bejelentés, de meglepő az indok

Cegléd tavaly kihagyta az augusztus 20-ai tűzijátékot, de az indok meglepő: nem az állatvédők tiltakozása az oka, egészen más miatt mondd le a város az idei fényjátékról. Dr. Csáky András polgármester tájékoztatása szerint a tűzijáték sorsa hosszú ideje vita tárgyát képezte a helyiek között, és már korábban is közvélemény-kutatást tartottak, amelyben a többség a színes pirotechnikai bemutatók ellen voksolt. Idén azonban a végleges döntést a Kossuth Művelődési Központ és a kivitelező vállalkozó együttműködése hozta meg. A belvárosban sok épületre szereltek napelemeket, ami miatt a visszahulló törmelék komoly károkat okozhatott volna, ezért nem sikerült olyan biztonságos helyszínt találni, ahol a tűzijátékot meg lehetne rendezni.

Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: tényleg akkora durranás?

A szeptemberi elemzésünkben azt mutattuk be, hogy a magyar ingatlanpiacon továbbra sincs jele megtorpanásnak, 2025 ben is kétszámjegyű áremelkedés várható, miközben a csökkenő állampapírkamatok miatt a bérbeadásból elérhető hozam ismét vonzóvá válik. Bár a bérleti díjak nem követték olyan ütemben a lakásárak növekedését, a befektetők továbbra is aktívak, és az 5–7 százalékos hozam is versenyképes lehet a piacon. A szakértők szerint a jó lokáció, a kedvező energetikai besorolás és a legalább két lakóhelyiséges elrendezés ma különösen fontos szempont, miközben a rozsdaövezeti projektek és a tervezőasztalról vásárolható új lakások is kedvező lehetőségeket kínálnak. Azoknak sem kell lemaradniuk, akik kisebb tőkével rendelkeznek, hiszen garázsokkal vagy tárolókkal is be lehet lépni a piacra, amelyek stabil bérleti bevételt és értéknövekedést biztosíthatnak.

Itt heti 100-150 ezerből meg lehet úszni a tengerparti nyaralást: ez lesz 2025 slágerországa?

Szinte napra pontosan egy éve, január elsején írtuk meg, hogy 2025-ben a turizmusban várhatóan új sláger úti célok jelennek meg, miközben a jól bevált desztinációk továbbra is népszerűek maradnak. Törökország, Görögország és Egyiptom továbbra is vonzó úti célok a maygarok körében, de a kereslet növekedésére számíthatunk a görög szigetek, például Rodosz és Zakynthos esetében is. A hajós körutazások népszerűsége is tovább emelkedik, hiszen az utazók így kényelmesen és kompakt módon fedezhetik fel különböző országokat. Emellett egyre többen keresnek kevésbé ismert, mégis izgalmas helyszíneket, mint Alaszka, Kuba vagy Grönland, amelyek kiemelkedő úti célokká válhatnak.

Tényleg jöhet az 55 éves nyugdíjkorhatár? Kiderült: ekkora árat kellene fizetni érte

2025 január utolsó napjaiban írtuk meg, hogy egy friss felmérés szerint a Z generáció tagjai közül feltűnően sokan, minden ötödik fiatal 55 év alatti nyugdíjkorhatárt szeretnének, miközben a közbeszéd inkább a korhatár emeléséről szól. A Bankmonitor elemzése rámutat: egy ilyen lépés súlyos gazdasági következményekkel járna, hiszen az eltartottsági ráta és az adóterhek drasztikusan emelkednének, akár a jövedelmek 77%-áig. A Z generáció mégis a korai nyugdíj felé hajlik, amit csak tudatos, időben elkezdett megtakarítással lehetne reálisan elérni: ebben viszont a fiatalok meglepően előrelátónak bizonyulnak.

Fontos dolgot közölt az Ügyfélkapu+ és a DÁP fejlesztője: ezt mindenkinek tudnia kell az átállásról

Januárban írtuk meg, az Ügyfélkapu pluszra való átállás komoly fennakadásokat okozott, sok felhasználó egyszerűen nem tudott belépni vagy ügyet intézni az új felületen. A régi Ügyfélkapu már nem használható, ezért aki átregisztrált, gyakran hibákkal találkozott, ami miatt egyre többen követelték a határidő halasztását. A problémák főként az azonosítási folyamatnál jelentkeztek, és sok könyvelő jelezte, hogy így nem tudja elvégezni az ügyfelek ügyeit. A helyzet miatt felmerült, hogy a rendszer bevezetését át kellene ütemezni, amíg a hibákat kijavítják.

Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum

Októberben írtuk meg, hogy Olaszország új munkaszüneti napot vezet be: 2026-tól ismét nemzeti ünnep lesz október 4., Assisi Szent Ferenc napja. A római parlament nagy többséggel szavazta meg az alkotmánymódosítást, amely eggyel növeli a piros betűs ünnepek számát, a döntés pedig a szent halálának nyolcszázadik évfordulójához kapcsolódik. Szent Ferenc ünnepe 1977 után tér vissza országos szintre, és különlegessége, hogy ez az egyetlen olyan munkaszüneti nap, amelyen egész Olaszország ugyanarról a szentről emlékezik meg.

Ezzel a melóval Magyarországon is degeszre keresheted magad: 10 ezres órabér, diploma sem kell

Januárban azt jártuk körbe, kit érdemes megbízni a kertben felmerülő feladatokkal, és milyen végzettségek állnak a kertészeti szakma mögött. A cikk bemutatta, hogy a kertészek között nagy a különbség a gyakorlati munkát végző szakemberek és a diplomás kertészmérnökök között, akik már tervezési és irányítási feladatokat is ellátnak. Az árak széles skálán mozognak, egy komplex kertépítés akár több millió forintba is kerülhet, míg a kertfenntartás óradíja néhány ezer forinttól indul. Az elemzés kitért arra is, milyen képzések vezetnek a kertész vagy kertészmérnök pályához, és mire érdemes figyelni, amikor szakembert választunk a tavaszi szezon előtt.

Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára

Novemberben számoltunk be arról, hogy csődvédelmet kért az American Signature, az egyik legnagyobb amerikai bútorkereskedő lánc, amely több mint százhúsz üzletet működtet és mintegy háromezer embert foglalkoztat. A vállalat a lakáspiac súlyos visszaesését okolta a pénzügyi összeomlásért, miközben már megkezdte a kiárusításokat és harminchárom üzlet bezárását tervezi. A cég eladásai egy év alatt százötven millió dollárral estek vissza, vesztesége pedig meredeken nőtt, így most hitelfelvételre és új tulajdonosra van szüksége. A helyzet jól illeszkedik az amerikai lakáspiac gyengüléséhez, és párhuzamba állítható a magyar kiskereskedelemben tapasztalható üzletbezárási hullámmal is, amelyet többek között az árrésstop és a plázastop tovább nehezít.

Vadonatúj multi érkezik Magyarországra: nem hiszed el, hol nyitják első egységüket

Januárban írtuk meg, hogy a Ruby Hotels megnyitja első magyarországi szállodáját Budapesten, mégpedig a történelmi Corvin Palace épületében. A szállodalánc a Balogh család közreműködésével alakítja át az ikonikus áruházat, ahol száznyolcvanegy szoba, valamint kereskedelmi, gasztronómiai és kulturális terek kapnak helyet, a közösségi szintek pedig a városra nyíló látványos kilátást kínálnak majd. A projekt 2025 végén indul, a megnyitás 2026 végére várható, és a Ruby Lean Luxury koncepcióját hozza el Budapestre, amely stílusos, magas minőségű, mégis megfizethető szállásélményt ígér a nemzetközi és hazai vendégeknek.

Szigorú ATM-limit a magyar bankokban 2025-ben: rengeteg ügyfelet érint, erről jobb, ha tudsz

Januárban arról írtunk, hogy bár a magyar lakosság továbbra is havonta két alkalommal összesen legfeljebb 150 ezer forintot vehet fel ingyen az ATM ekből, ez az összeg mára drámaian elértéktelenedett. Míg 2014 ben ez az átlagfizetés több mint kilencven százalékát fedezte, 2024 végére már csak alig több mint harminc százalékát. Hasonló a helyzet a nyugdíjaknál is, ahol a teljes összeg korábban ingyen felvehető volt, ma viszont már csak a kétharmada fér bele a keretbe.

A cikk bemutatta, hogy a limit emelésére tett javaslatok nem jutottak át a döntéshozatalon, így a keret maradt változatlan, miközben a tranzakciós illeték is nőtt. Emiatt a limiten felüli készpénzfelvétel költsége sokszorosára emelkedett. Bár léteznek kiegészítő lehetőségek, például a bolti cash back vagy a Revolut, ezekkel együtt is csak részben pótolható a reálérték csökkenése. A helyzet lényege, hogy az infláció miatt a jövedelmünk egyre kisebb részét tudjuk díjmentesen készpénzzé tenni.

Szabályosan megrohanták a magyarok a jegypénztárakat: ezt a két filmet nézi mindenki a mozikban

Januárban arról írtunk, hogy a 2024-es év vége rekordbevételt hozott a magyar mozikban, noha nem érkeztek új nagy franchise filmek. A nézők figyelméért két magyar alkotás vívott látványos versenyt: a Hogyan tudnék élni nélküled? harmadik hete vezette a toplistát, míg Herendi Gábor Futni mentem című filmje továbbra is stabilan tartotta magát a legnézettebbek között. A családi filmek is taroltak az ünnepi időszakban, köztük a Sonic harmadik része, a Vaiana folytatása és a Mufasa című előzményfilm.

A cikk bemutatta az év végi premierek sorát, köztük A szerelem ideje című romantikus filmet, valamint több új alkotást, amelyek a TOP20-ban debütáltak. Emellett áttekintést adtunk arról is, milyen filmek érkeznek 2025-ben: a Nosferatu új feldolgozásától és A brutalista című magyar vonatkozású drámától kezdve a Paddington Peruban című családi filmen át egészen a nagy tavaszi és nyári blockbusterekig, köztük a Michael Jackson életrajzi filmmel, az új Mission Impossible résszel, a John Wick világához kapcsolódó Ballerinával és a Jurassic World új fejezetével. A kínálat alapján 2025 is erős évnek ígérkezik a magyar mozikban.

Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek

Novemberben írtuk meg, hogy Dánia év végén első európai országként teljesen megszünteti az állami posta fizikai levélkézbesítését, miután a papíralapú levelezés gyakorlatilag összeomlott. A levélforgalom húsz év alatt kilencven százalékkal esett vissza, az állami posta áfamentességének megszűnése pedig tovább drágította a szolgáltatást. A dán példa jól mutatja, hogy világszerte válságba kerültek a hagyományos posták, miközben a magánszereplők sok helyen hatékonyabban működnek. A papírlevelek korszaka azonban nem mindenütt ér véget: Indiában és Brazíliában még nő a forgalom, Dániában pedig továbbra is lehet majd levelet feladni, csak már egy magánszolgáltatónál.

Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra

Szeptemberben arról írtunk, hogy az Otthon Start program bevezetése látványosan megmozgatta a hazai ingatlanpiacot, és a kedvezményes hitel miatt sok belföldi vevő lépett egyszerre a piacra. A kereslet élénkülése már most áremelkedést vetít előre, és a külföldi befektetők is kezdenek reagálni: a belvárosi ingatlanokra specializálódó szakértők szerint az érdeklődők száma megduplázódott. Bár az Aranyvízum nem hozta a várt áttörést, kétféle külföldi stratégia rajzolódik ki, a gyors döntéshozóké és a kiváróké. Budapest belvárosa mindkét csoport számára továbbra is kiemelten vonzó, így a következő hónapokban fokozódó versenyre és további áremelkedésre lehet számítani.

Rántotthús-mennyországra bukkantunk a Balatonnál: még télen is sorban állnak a filléres menükért

Írtunk könnyedebb témákról is, például arról, hogyan teljesít télen a balatonszentgyörgyi Csillagvár Étterem, ahol a hatalmas rántotthúsok, a gyors kiszolgálás és a 2000 forint körüli menüárak miatt hétvégén is kígyózó sorok várják a vendégeket. A szocreál hangulatú hely négyféle menüt kínál, a húsleves rántotthús kombó pedig különösen népszerű, hiszen három tenyérnyi, frissen sült szeletet adnak hozzá. A kiszolgálás nagyüzemi hatékonysággal működik, a pincérek profik, a hely pedig család és kutyabarát. A menü olcsó, laktató és gyors, így nem csoda, hogy a környékről is sokan átjárnak ide még a téli hónapokban is.