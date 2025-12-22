Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is

Egy friss nemzetközi gazdasági előrejelzés szerint Magyarország hosszú távon közelebb kerülhet Ausztria életszínvonalához, mint azt korábban sokan gondolták. A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP alapján a magyar gazdaság felzárkózási pályája kedvezőbb lehet, mint több nyugat-európai országé. A kilátások hátterében a termelékenység javulása, a technológiai felzárkózás és a tőkevonzó képesség áll. A folyamat ugyanakkor nem automatikus: a demográfiai kihívások és a gazdaságpolitikai döntések kulcsszerepet játszanak a magyar esélyek alakulásában.

Felzárkózhat-e Magyarország Ausztriához életszínvonalban? Ez a kérdés évtizedek óta visszatérően foglalkoztatja a közgazdasági elemzéseket és a közvéleményt egyaránt. Egy friss brit gazdasági előrejelzés azonban új megvilágításba helyezi a dilemmát: hosszú távon, kedvező feltételek mellett már nem kizárt a magyar felzárkózás lehetősége. A CHART by Pénzcentrum elemzése arra vállalkozik, hogy a látványos számok mögé nézzen, és megvizsgálja, mit jelentenek valójában ezek a prognózisok, illetve mennyiben tekinthetők reális forgatókönyvnek a jelenlegi gazdasági és társadalmi trendek fényében.

Az adásban bemutatott előrejelzések az egy főre jutó GDP alakulását vizsgálják 2050-ig, vásárlóerő-paritáson számolva. Ez a mutató nem csupán a gazdasági teljesítmény nemzetközi összehasonlítására alkalmas, hanem az életszínvonal közelítő mérőszámaként is szolgál, ahogyan azt az OECD és az IMF elemzései is rendszeresen alkalmazzák. A chartok alapján Közép- és Kelet-Európa több országa – köztük Magyarország – gyorsabb növekedési pályán mozoghat, mint Nyugat-Európa fejlett gazdaságai. Ennek hátterében az alacsonyabb kiinduló szintből fakadó felzárkózási potenciál, a technológiai adaptáció, a termelékenység fokozatos javulása, valamint a tőkevonzó képesség állhat. A jelenlegi trendek fennmaradása esetén a Magyarország és Ausztria közötti különbség érdemben szűkülhet, még ha az abszolút szint továbbra is eltérő marad.

A prognózisok ugyanakkor nemcsak a felzárkózó országok erősödéséről szólnak, hanem a nyugat-európai növekedés lassulásáról is. Ausztria és Németország esetében a következő évtizedekben mérsékeltebb bővülési ütem várható, aminek egyik legfontosabb oka a kedvezőtlen demográfiai szerkezet. Az Eurostat és a Világbank adatai szerint az elöregedő társadalmakban csökken az aktív korú népesség aránya, miközben nő az eltartottak száma, ami fékezi a gazdasági dinamizmust. Ez nem feltétlenül jelent jóléti visszaesést, sokkal inkább egy stabil, de lassabban növekvő gazdasági állapotot, ahol a további felzárkózás tere beszűkül.

A magyar felzárkózás esélyei tehát adottak, de messze nem automatikusak. Az előrejelzések implicit módon feltételezik a termelékenység további javulását, a technológiai és tudásintenzív ágazatok súlyának növekedését, valamint az oktatási és egészségügyi rendszer munkaerő-minőséget támogató működését. Emellett kulcskérdés a kiszámítható, beruházásbarát gazdaságpolitikai környezet, amelyet számos nemzetközi intézmény a hosszú távú növekedés egyik alapfeltételének tekint. Ugyanakkor Magyarországot is érinti a népességfogyás és az elöregedés problémája, amely megfelelő válaszok hiányában idővel megtörheti a növekedési pályát. A felzárkózás így nem egyszeri prognózis kérdése, hanem tartós szakpolitikai és intézményi teljesítmény függvénye.

