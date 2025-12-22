A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Egy friss nemzetközi gazdasági előrejelzés szerint Magyarország hosszú távon közelebb kerülhet Ausztria életszínvonalához, mint azt korábban sokan gondolták. A vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP alapján a magyar gazdaság felzárkózási pályája kedvezőbb lehet, mint több nyugat-európai országé. A kilátások hátterében a termelékenység javulása, a technológiai felzárkózás és a tőkevonzó képesség áll. A folyamat ugyanakkor nem automatikus: a demográfiai kihívások és a gazdaságpolitikai döntések kulcsszerepet játszanak a magyar esélyek alakulásában.
Felzárkózhat-e Magyarország Ausztriához életszínvonalban? Ez a kérdés évtizedek óta visszatérően foglalkoztatja a közgazdasági elemzéseket és a közvéleményt egyaránt. Egy friss brit gazdasági előrejelzés azonban új megvilágításba helyezi a dilemmát: hosszú távon, kedvező feltételek mellett már nem kizárt a magyar felzárkózás lehetősége. A CHART by Pénzcentrum elemzése arra vállalkozik, hogy a látványos számok mögé nézzen, és megvizsgálja, mit jelentenek valójában ezek a prognózisok, illetve mennyiben tekinthetők reális forgatókönyvnek a jelenlegi gazdasági és társadalmi trendek fényében.
Az adásban bemutatott előrejelzések az egy főre jutó GDP alakulását vizsgálják 2050-ig, vásárlóerő-paritáson számolva. Ez a mutató nem csupán a gazdasági teljesítmény nemzetközi összehasonlítására alkalmas, hanem az életszínvonal közelítő mérőszámaként is szolgál, ahogyan azt az OECD és az IMF elemzései is rendszeresen alkalmazzák. A chartok alapján Közép- és Kelet-Európa több országa – köztük Magyarország – gyorsabb növekedési pályán mozoghat, mint Nyugat-Európa fejlett gazdaságai. Ennek hátterében az alacsonyabb kiinduló szintből fakadó felzárkózási potenciál, a technológiai adaptáció, a termelékenység fokozatos javulása, valamint a tőkevonzó képesség állhat. A jelenlegi trendek fennmaradása esetén a Magyarország és Ausztria közötti különbség érdemben szűkülhet, még ha az abszolút szint továbbra is eltérő marad.
A prognózisok ugyanakkor nemcsak a felzárkózó országok erősödéséről szólnak, hanem a nyugat-európai növekedés lassulásáról is. Ausztria és Németország esetében a következő évtizedekben mérsékeltebb bővülési ütem várható, aminek egyik legfontosabb oka a kedvezőtlen demográfiai szerkezet. Az Eurostat és a Világbank adatai szerint az elöregedő társadalmakban csökken az aktív korú népesség aránya, miközben nő az eltartottak száma, ami fékezi a gazdasági dinamizmust. Ez nem feltétlenül jelent jóléti visszaesést, sokkal inkább egy stabil, de lassabban növekvő gazdasági állapotot, ahol a további felzárkózás tere beszűkül.
A magyar felzárkózás esélyei tehát adottak, de messze nem automatikusak. Az előrejelzések implicit módon feltételezik a termelékenység további javulását, a technológiai és tudásintenzív ágazatok súlyának növekedését, valamint az oktatási és egészségügyi rendszer munkaerő-minőséget támogató működését. Emellett kulcskérdés a kiszámítható, beruházásbarát gazdaságpolitikai környezet, amelyet számos nemzetközi intézmény a hosszú távú növekedés egyik alapfeltételének tekint. Ugyanakkor Magyarországot is érinti a népességfogyás és az elöregedés problémája, amely megfelelő válaszok hiányában idővel megtörheti a növekedési pályát. A felzárkózás így nem egyszeri prognózis kérdése, hanem tartós szakpolitikai és intézményi teljesítmény függvénye.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
