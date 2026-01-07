Itt az újabb történelmi csúcs a tőzsdén: elképesztő, mit ment ma a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a BUX a délelőtti órákban jelentősen emelkedett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. Ezt követően profitrealizálás miatt azonban korrekció történt. A BUX és a vezető részvények többsége a zárás előtt emelkedett ismét.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális vágtát csinált a magyar tőzsde 2025-ben: itt vannak a számok, ilyen még soha nem volt A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.

A Mol 20 forinttal, 0,63 százalékkal 3170 forintra erősödött, 4,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,22 százalékkal 37 050 forintra nőtt, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,1 százalékkal 1838 forintra emelkedett, forgalma 912,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A BUMIX 10 148,74 ponton zárt szerdán, ez 54,84 pontos, 0,54 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.