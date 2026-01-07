2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Közelkép egy férfi kezéről, amint megérint egy digitális képernyőt, amelyen tőzsdei elemzések, befektetési és pénzügyi kereskedési adatok vizsgálata látható egy grafikonon egy érintésérzékeny felületen.
Gazdaság

Itt az újabb történelmi csúcs a tőzsdén: elképesztő, mit ment ma a BUX

MTI
2026. január 7. 18:30

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a BUX a délelőtti órákban jelentősen emelkedett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. Ezt követően profitrealizálás miatt azonban korrekció történt. A BUX és a vezető részvények többsége a zárás előtt emelkedett ismét.

EZ IS ÉRDEKELHET
A Mol 20 forinttal, 0,63 százalékkal 3170 forintra erősödött, 4,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,22 százalékkal 37 050 forintra nőtt, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,1 százalékkal 1838 forintra emelkedett, forgalma 912,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 148,74 ponton zárt szerdán, ez 54,84 pontos, 0,54 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
