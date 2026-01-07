A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre.
Itt az újabb történelmi csúcs a tőzsdén: elképesztő, mit ment ma a BUX
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 25,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a BUX a délelőtti órákban jelentősen emelkedett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. Ezt követően profitrealizálás miatt azonban korrekció történt. A BUX és a vezető részvények többsége a zárás előtt emelkedett ismét.
A Mol 20 forinttal, 0,63 százalékkal 3170 forintra erősödött, 4,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,22 százalékkal 37 050 forintra nőtt, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,1 százalékkal 1838 forintra emelkedett, forgalma 912,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A BUMIX 10 148,74 ponton zárt szerdán, ez 54,84 pontos, 0,54 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
Gazdasági atomfegyverrel radírozná le Donald Trumpot Európa: 2000 milliárd dolláros mélyütést kaphat az USA elnöke
Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Elemzők szerint 2026-ban és 2027-ben együtt akár 30 milliárd euróval nőhet a bankok nettó kamatbevétele.
2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe.
Az Európai Központi Bank digitális euró projektje kritikus mérföldkőhöz érkezik 2026 első felében.
Hétfőn 11 órakor kezdte meg hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.
Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.