Close up of a person holding a control remote with a television screen on the background. A woman holding a remote control switches programs on the TV in the background.
Kvíz

Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!

Pénzcentrum
2026. január 8. 18:02

2026 igazi sorozatdömpinget ígér: visszatér az Eufória, új évaddal jön a Bridgerton, folytatódik a The Boys, a The Bear, sőt még a legendás Scrubs is újraéled. De vajon mennyire vagy képben a legnagyobb bejelentésekkel, szereplőkkel és történetszálakkal? Teszteld magad a kvízünkben, és derítsd ki, igazi sorozatguru vagy-e, vagy még rád fér még néhány sorozatmaraton, hogy pótold a lemaradást.

Kvíz: Nézzük, mennyire vagy képben a 2026-ban érkező sorozatokkal!

1/10 kérdés
2026-ban láthajtuk az Eufória harmadik évadát. Ki alakítja a főhős, Rue szerepét?
Sydney Sweeney
Alexa Demie
Zendaya
Lady Gaga
2/10 kérdés
Újabb testvér történetével jön a Bridgerton. Melyik testvér életét követhetjük most nyomon?
Benedict
Eloise
Anthony
Daphne
3/10 kérdés
2026-ban jön a The Boys ötödik évada is. Melyik két ismert színész bukkan fel a sorozatban?
Johnny Depp és Brad Pitt
Jeffrey Dean Morgan és Tom Hanks
Robert De Niro és Leonardo DiCaprio
Jensen Ackles és Jared Padalecki
4/10 kérdés
Elképesztő hír, hogy sok év után jön a Scrubs, vagyis a Dokik folytatása. Melyik kórházban játszódik a sorozat?
St. Eligius Kórház
Sacred Heart Kórház
Trinity kórház
Grace Klinika
5/10 kérdés
Érkezik a Daredevil: Újjászületés második évada is. Melyik szuperhősnő lesz látható benne?
Macskanő
Harley Quinn
Jessica Jones
Wonder Woman
6/10 kérdés
Sárkányok harca harmadik évada is 2026-ban érkezik, de mi a neve a szintén jövőre várható másik Trónok harca-spinoffnak?
A Hét Királyság lovagja
A Hét sárkány tojása
A Hét sárkány búcsúja
A Hét sárkány úrnője
7/10 kérdés
Az American Horror Story 13. évada 2026-ban érkezik. Melyik ünnepnapon láthatjuk az első részt?
Halloween
farsang
húsvét
karácsony
8/10 kérdés
A Mi kis falunk hányadik évada kezdődik el 2026-ban?
10
5
3
8
9/10 kérdés
A Mi kis falunk egyik karakterének új sorozata is elindul 2026-ban. Hogy hívják ezt a szereplőt?
Soma
Pisti
Laci
Gyuri
10/10 kérdés
A The Bear (Mackó) folytatása is érkezik 2026-ban. Mi a főszereplő foglalkozása?
postás
séf
üzletember
takarító
Címlapkép: Getty Images
#televízió #film #kultúra #média #filmek #streaming #sorozatok #kvíz #2026

