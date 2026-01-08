Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2026 igazi sorozatdömpinget ígér: visszatér az Eufória, új évaddal jön a Bridgerton, folytatódik a The Boys, a The Bear, sőt még a legendás Scrubs is újraéled. De vajon mennyire vagy képben a legnagyobb bejelentésekkel, szereplőkkel és történetszálakkal? Teszteld magad a kvízünkben, és derítsd ki, igazi sorozatguru vagy-e, vagy még rád fér még néhány sorozatmaraton, hogy pótold a lemaradást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Nézzük, mennyire vagy képben a 2026-ban érkező sorozatokkal! 1/10 kérdés 2026-ban láthajtuk az Eufória harmadik évadát. Ki alakítja a főhős, Rue szerepét? Sydney Sweeney Alexa Demie Zendaya Lady Gaga Következő kérdés 2/10 kérdés Újabb testvér történetével jön a Bridgerton. Melyik testvér életét követhetjük most nyomon? Benedict Eloise Anthony Daphne Következő kérdés 3/10 kérdés 2026-ban jön a The Boys ötödik évada is. Melyik két ismert színész bukkan fel a sorozatban? Johnny Depp és Brad Pitt Jeffrey Dean Morgan és Tom Hanks Robert De Niro és Leonardo DiCaprio Jensen Ackles és Jared Padalecki Következő kérdés 4/10 kérdés Elképesztő hír, hogy sok év után jön a Scrubs, vagyis a Dokik folytatása. Melyik kórházban játszódik a sorozat? St. Eligius Kórház Sacred Heart Kórház Trinity kórház Grace Klinika Következő kérdés 5/10 kérdés Érkezik a Daredevil: Újjászületés második évada is. Melyik szuperhősnő lesz látható benne? Macskanő Harley Quinn Jessica Jones Wonder Woman Következő kérdés 6/10 kérdés Sárkányok harca harmadik évada is 2026-ban érkezik, de mi a neve a szintén jövőre várható másik Trónok harca-spinoffnak? A Hét Királyság lovagja A Hét sárkány tojása A Hét sárkány búcsúja A Hét sárkány úrnője Következő kérdés 7/10 kérdés Az American Horror Story 13. évada 2026-ban érkezik. Melyik ünnepnapon láthatjuk az első részt? Halloween farsang húsvét karácsony Következő kérdés 8/10 kérdés A Mi kis falunk hányadik évada kezdődik el 2026-ban? 10 5 3 8 Következő kérdés 9/10 kérdés A Mi kis falunk egyik karakterének új sorozata is elindul 2026-ban. Hogy hívják ezt a szereplőt? Soma Pisti Laci Gyuri Következő kérdés 10/10 kérdés A The Bear (Mackó) folytatása is érkezik 2026-ban. Mi a főszereplő foglalkozása? postás séf üzletember takarító Eredmények

Címlapkép: Getty Images

