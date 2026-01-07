2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Az arany ékszerek mérésének szelektív fókusza kis digitális mérlegekkel az üzletben. Az ügyfelek nemesfémeket és ékszereket vásárolnak és adnak el. Zálogházi koncepció, ékszer mérlegekkel való kompozíció
Gazdaság

Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?

Pénzcentrum
2026. január 7. 11:23

Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak, a dollár erősödése ugyanakkor nyomást gyakorolt a nemesfémek piacára - tudósított a Reuters.

A spot arany árfolyama 1,1 százalékkal, unciánként 4449,38 dollárra esett vissza. A kereskedés korábbi szakaszában még egyhetes csúcsra emelkedett az ár, miután az előző hétfőn történelmi rekordot, 4549,71 dollárt ért el unciánként.

Kyle Rodda, a Capital.com piaci elemzője szerint az árfolyamot jelenleg kevésbé a fundamentális tényezők, sokkal inkább a spekulatív pozíciók mozgatják. Úgy véli, hogy bár az arany árfolyama összességében továbbra is emelkedő trendet mutat, jelentős volatilitás figyelhető meg a piacon.

Az erős dollár szintén hozzájárul az árak csökkenéséhez: az amerikai deviza több mint kéthetes csúcs közelében mozog, ami megdrágítja a dollárban jegyzett eszközöket a más valutát használó befektetők számára.

A piac szereplői az idén legalább két kamatcsökkentésre számítanak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről. Stephen Miran, a jegybank egyik döntéshozója kedden úgy fogalmazott, hogy a gazdaság lendületben tartásához agresszív kamatcsökkentésekre lehet szükség. Az olyan, hozamot nem termelő eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben és geopolitikai bizonytalanság idején.

A többi nemesfém árfolyama szintén gyengült: az ezüst 2,5 százalékot veszített értékéből, a platina 6,2 százalékkal esett, míg a palládium árfolyama 4,7 százalékkal csökkent.
Címlapkép: Getty Images
