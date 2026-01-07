Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?

Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak, a dollár erősödése ugyanakkor nyomást gyakorolt a nemesfémek piacára - tudósított a Reuters.

A spot arany árfolyama 1,1 százalékkal, unciánként 4449,38 dollárra esett vissza. A kereskedés korábbi szakaszában még egyhetes csúcsra emelkedett az ár, miután az előző hétfőn történelmi rekordot, 4549,71 dollárt ért el unciánként.

Kyle Rodda, a Capital.com piaci elemzője szerint az árfolyamot jelenleg kevésbé a fundamentális tényezők, sokkal inkább a spekulatív pozíciók mozgatják. Úgy véli, hogy bár az arany árfolyama összességében továbbra is emelkedő trendet mutat, jelentős volatilitás figyelhető meg a piacon.

Az erős dollár szintén hozzájárul az árak csökkenéséhez: az amerikai deviza több mint kéthetes csúcs közelében mozog, ami megdrágítja a dollárban jegyzett eszközöket a más valutát használó befektetők számára.

A piac szereplői az idén legalább két kamatcsökkentésre számítanak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről. Stephen Miran, a jegybank egyik döntéshozója kedden úgy fogalmazott, hogy a gazdaság lendületben tartásához agresszív kamatcsökkentésekre lehet szükség. Az olyan, hozamot nem termelő eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben és geopolitikai bizonytalanság idején.

A többi nemesfém árfolyama szintén gyengült: az ezüst 2,5 százalékot veszített értékéből, a platina 6,2 százalékkal esett, míg a palládium árfolyama 4,7 százalékkal csökkent.