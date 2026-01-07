Donald Trump Grönlandra vonatkozó területi igénye komoly biztonságpolitikai feszültséget kelt Európában.
Durván csökkent az arany árfolyama: most lehet érdemes beszállni?
Az arany árfolyama szerdán csökkent, miután a befektetők a friss csúcsok után nyereséget realizáltak, a dollár erősödése ugyanakkor nyomást gyakorolt a nemesfémek piacára - tudósított a Reuters.
A spot arany árfolyama 1,1 százalékkal, unciánként 4449,38 dollárra esett vissza. A kereskedés korábbi szakaszában még egyhetes csúcsra emelkedett az ár, miután az előző hétfőn történelmi rekordot, 4549,71 dollárt ért el unciánként.
Kyle Rodda, a Capital.com piaci elemzője szerint az árfolyamot jelenleg kevésbé a fundamentális tényezők, sokkal inkább a spekulatív pozíciók mozgatják. Úgy véli, hogy bár az arany árfolyama összességében továbbra is emelkedő trendet mutat, jelentős volatilitás figyelhető meg a piacon.
Az erős dollár szintén hozzájárul az árak csökkenéséhez: az amerikai deviza több mint kéthetes csúcs közelében mozog, ami megdrágítja a dollárban jegyzett eszközöket a más valutát használó befektetők számára.
A piac szereplői az idén legalább két kamatcsökkentésre számítanak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed részéről. Stephen Miran, a jegybank egyik döntéshozója kedden úgy fogalmazott, hogy a gazdaság lendületben tartásához agresszív kamatcsökkentésekre lehet szükség. Az olyan, hozamot nem termelő eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben és geopolitikai bizonytalanság idején.
A többi nemesfém árfolyama szintén gyengült: az ezüst 2,5 százalékot veszített értékéből, a platina 6,2 százalékkal esett, míg a palládium árfolyama 4,7 százalékkal csökkent.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is.
A BUX index 40 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton fejezte be az évet, miközben az éves részvénypiaci forgalom meghaladta a 4 400 milliárd forintot.
Az online nyereményjátékokat, illetve különböző kedvezményeket hirdető cég számos ponton megsértette a fogyasztóvédelmi szabályokat,.
A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása
A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2150,54 ponttal, 1,94 százalékkal emelkedett, és új történelmi csúcson, 113 182,33 ponton zárt.
Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe.
Az Európai Központi Bank digitális euró projektje kritikus mérföldkőhöz érkezik 2026 első felében.
Hétfőn 11 órakor kezdte meg hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását.
Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Veszprém megyében laknak a legboldogabb magyarok, Nógrádban viszont nagyon nem elégedettek az életükkel - ez derült ki a Pénzcentrum nagy 2025-ös Boldogságkutatásából.
A BNP Paribas közgazdászai szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,6 százalékkal bővülhet. A növekedést elsősorban a beruházások élénkülése és a német gazdaság talpra állása húzhatja.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!