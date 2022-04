Húsvéti népnyavalya leselkedik a magyarokra: ezt rengetegen elrontják, meg is fizetnek érte

Húsvéttal lezárul a nagyböjt, ahol sokan, ha nem is teljesen, de részben valóban böjtöltek. Ilyenkor többen fogyasztanak kímélőbb ételeket, esetleg teljesen el is hagyták a húst, mindezt azért, hogy húsvétkor a főtt, kötözött sonkából jól megpakolhassák a tányérjukat. Nem tanulnak a magyarok a karácsonyból, húsvétkor is rendre túlesszük magunkat.

Hiába a sok intés, nem tanulnak a magyarok semmiből. Nem csoda hát, hogy a húsvét is sokunknak a roskadozó asztalokról szól, meg a sonkáról, tojásról, majonézes salátákról. Ezt persze a böjti ételek után a gyomrunk sem viseli jól. Ismét Szarka Dorottyát, dietetikust kérdeztük arról, hogy mire kell figyelnünk a húsvéti lakoma közben.

A böjthöz hozzátartozik, hogy kevesebbet eszünk, és nem csak megfontoltabban válogattunk az alapanyagok közül. A mértékletesség, és a fokozatosság elvét ajánlja a dietetikus húsvétra, amikor visszavezetjük a húst az étrendünkbe. A húsvéti étkezés, menü része a sonka, így gyakran ez a fokozatosság nem tud megvalósulni. Azonban az emésztőrendszeri panaszok elkerülése érdekében érdemesebb óvatosabb, megfontoltabb lenni, ugyanis ilyenkor előfordulhat, hogy szervezetünk elszokott a hústól és a nehéz ételektől, így a húsvéti sonka akár hasmenést, puffadást, hasfájást is okozhat.

Általánosságban óvatosan fogyasszák a tojássárgáját azok, akiknek baj van az epéjükkel. A zsiradékokkal is óvatosan bánjunk, sőt a zsíros tejtermékeket, majonézt is kerüljük, csak úgy, mint a túl sok hagymát, retket. Ez igaz akkor is, ha refluxszal, gyomorfekéllyel küzd valaki. A tojásételeknél azonban sokkal fontosabb az élelmiszerhigiéniai szabályok betartása és a biztonságos előkészítés, ugyanis a házi majonézt, amit én egyáltalán nem ajánlok, nyers tojással készítik, ami igen veszélyes lehet. Fontos, hogy a tojást megfelelően hőkezeljük fogyasztás előtt, keménytojás esetében ez 8-9 perc főzést jelent

- fejtette ki Szarka Dorottya, aki kiemelte, hogy húsvétkor sonkából különösen túlesszük magunkat, csak úgy, mint majonézes salátákból, zsírból, míg rostból alig kerül az asztalra.

Idén is a zsiradékbevitellel lesz gondunk, kevés friss saláta kerül az asztalra, inkább a majonézes, cukros fogásokat, salátákat választjuk, csak úgy, mint karácsonykor is

- mondta a dietetikus. Elmondása szerint azonban a húsvéti menüt is könnyebbé lehet tenni, akár azzal, ha friss zöldséget is kínálunk a sonka mellé, esetleg fermentált változatot rakunk az asztalra.

A tojásételek nem rosszak, hiszen a tojás könnyen emészthető élelmiszer. Kenyeret is ehetünk, esetleg pogácsát, ha pedig mi sütnénk valamit, akkor kerüljük a túl sok cukroz, zsiradékot tartalmazó verziókat. A sonka sok helyen elengedhetetlen a húsvéti asztalról, itt törekedjünk a jó minőségre. Minden szempontból elszaladtak az árak, azonban húsféléknél az árkülönbségnek oka is van. Kerüljük a nitrites pácsóval készült húsféléket, mert bár ezek lehetnek olcsóbbak, bizonyítottan egészségkárosító hatásúak, főleg, ha ezeket tovább főzzük még, ami a sonkánál meg is történik

- mondta a dietetikus. Kiemelte, hogy ne csak a zsírt kerüljük, hanem bizony a nyers ételeket is, mint a nyers tojás, vagy sonka, ugyanis ennek fogyasztása egyes esetekben (például várandósság) még tilos is. Ha egy középárkategóriás húst veszünk, és kevesebbet, máris tettünk valamit az egészségünkért, és azért, hogy könnyebb legyen a húsvéti menü.

Tényleg minden drágul

Mint azt már mindenki tapasztalja, borzalmasan elszálltak az árak húsvétra: mintha nem lenne elég, hogy az élelmiszerek átlagosan 13 százalékkal lettek drágábbak tavaly ilyenkorhoz képest, de a hagyományos húsvéti slágertermékek ára még ennél is többet növekedett az utóbbi években. Tavaly húsvétkor 17,1 milliárd forint értékben vettek húst a magyarok, 2011-ben ez az összeg 9 milliárd körül volt, de akkor ebből a pénzből 1000 tonnával több húst lehetett hazavinni. A tojásnak sem áll túl jól a szénája: 2020 legeleje óta majdnem 22 százalékot drágult, a torma pedig bő 10 százalékkal került többe most, mint tavaly ilyenkor. A Pénzcentrum a boltok akciós újságjai alapjn azt is megnézte, hol érdemes vásárolni, hogy viszonylag olcsón megkapjuk a húsvét slágereit.

Drágult a hús, a tojás és a torma is. A magyarok közül sokan a húsról mondanak le, ahogyan az a Hússzövetség múlt heti sajtóeseményén is elhangzott: a magyar háztartások évről-évre egyre kevesebb húsárut visznek haza, ez azért van, mert nagyon nagy mértékű volt a fogyasztói árak emelkedése az elmúlt években. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke arról beszélt korábban, hogy az alacsonyabb minőségű húsvéti húsok ára a boltokban nem igen változott, de a minőségibb termékek esetében 10-15 százalékos drágulást lehet látni - azért csak ilyen keveset, mert a sertéseket még az árrobanás előtt levágták.

Azonban aki a húsról mondana le, az sem örülhet sokáig, hiszen a tojás is megdrágult. A KSH adataiból kiderült, hogy 2020 januárja óta átlagosan majdnem 22 százalékkal emelkedtek a tojásárak a magyar boltokban: akkor egy 10-es pakk még 419 forintba került, mostmár 511-et kell érte fizetni a boltokban. Viszont az ünnep nagy kedvencét sem került el a drágulás, a Budapesti Nagybani Piacon 2021-ben a belföldi friss torma termelői ára 1 százalékkal volt alacsonyabb (1058 forint/kilogramm), mint egy évvel korábban. Így aki most indul a bevásárló körútra, jobban teszi, ha alaposan tájékozódik az árakról, ugyanis zsebbenyúlós lehet az idei ünneplés.